Политики, ученые, деятели искусства: потери Абхазии в 2020 году

Sputnik вспоминает известных политических, общественных и культурных деятелей, которых не стало в 2020 году.

В 2020 году Абхазия потеряла многих деятелей в сфере культуры, политики, медицины, из жизни ушли герои Отечественной войны.

Политики и общественные деятели

Тарас Шамба

13 октября в Москве после заражения коронавирусной инфекцией скончался абхазский и российский политический деятель Тарас Шамба.

© Sputnik / Максим Блинов Тарас Шамба

Прощальная панихида и траурный митинг состоялись 17 октября в родовом селе семьи Шамба Абгархук. Семья Шамба обратилась к гражданам страны, руководству республики, общественным деятелям Абхазии и России с просьбой по возможности отказаться от приезда на похороны Тараса Шамба в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

Тарас Шамба — абхазский и российский общественно-политический деятель, доктор юридических наук, проректор Российского государственного торгово-экономического университета, сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа.

С 1989 по 1991 год Тарас Шамба был Народным депутатом СССР. Во время Отечественной войны народа Абхазии Шамба был избран президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, на этом посту он проработал 25 лет.

Тарас Шамба - автор более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национально-государственного устройства.

Тарас Шамба – лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа.

У Шамба есть и неофициальный пожизненный титул "Народного президента Абхазии".

В 2018 году был награжден президентом Абхазии орденом "Ахьдз-Апша" I степени "за значительный вклад в развитие Абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд".

Своими воспоминаниями о коллеге и друге поделился со Sputnik председатель Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков.

"Человек широчайшей души, его мудрость позволяла находить ответы на все вопросы. Для нас он был источником безграничной жизненной энергии, которой он делился с каждым из нас. Это пример для всех нас, каким должен был человек, чтобы его уважали, ценили. Вклад Тараса Шамба в объединение народа абаза по всему миру сложно переоценить. Можно бесконечно перечислять, что и как сделано. Мы точно будем продолжать его дело, хотя планировали сделать многое вместе", - сказал он.

Анри Джергения

Известный общественный и политический деятель Абхазии Анри Джергения умер на 79-м году жизни в воскресенье 5 января.

© Sputnik / Томас Тхайцук Анри Джергения

Анри Джергения родился 8 августа 1941 года в блокадном Ленинграде. В 1943 году, после гибели отца на фронте Великой Отечественной войны, переехал с матерью в Абхазию. Окончив юридический факультет, работал следователем в МВД Абхазии.

За свою долгую политическую карьеру Джергения занимал должности в том числе председателя Народного суда, был членом Верховного суда, советником и представителем президента Абхазии Владислава Ардзинба. С 1992 по 2001 годы работал генеральным прокурором страны. С 2001 по 2002 годы – премьер-министр Абхазии.

Анри Джергения внес существенный вклад в переговорный процесс политического урегулирования между Абхазией и Грузией, рассказал экс-министр иностранных дел республики Сократ Джинджолия.

"Он был очень полезным человеком в этом переговорном процессе, поскольку он был грамотным юристом. Работа над документами, которые мы подписывали, практически осуществлялась им с абхазской стороны. Он возглавлял экспертную группу и участвовал в подготовке этих документов", - отметил Джинджолия.

Политический и общественный деятель, экс-спикер Парламента Абхазии Нугзар Ашуба отметил, что Анри Джергения был выдающимся представителем абхазского народа.

"Я его знал еще с советских времен, когда он занимал должность заместителя председателя Верховного суда, но более ярко он себя проявил во время войны с Грузией. Будучи советником Владислава Ардзинба, Анри Михайлович не только в качестве юриста, но и в качестве патриота страны и абхазского мужчины проводил свою работу", - сказал Ашуба.

Владимир Авидзба

20 июля ушел из жизни заслуженный журналист Абхазии, кандидат исторических наук, государственный деятель республики, дипломат, член Союза журналистов СССР и Абхазии Владимир Авидзба.

© Foto / Союз Журналистов Абхазии Владимир Авидзба

Владимир Авидзба родился 25 июня 1937 года в селе Эшера Сухумского района.

В разные годы был на комсомольской и партийной работе, заведующим отделом и заместителем редактора газеты "Апсны капш", работал в аппарате Абхазского обкома партии, заведовал отделом пропаганды и агитации, был первым секретарем Ткуарчалского горкома партии, секретарем Абхазского обкома партии по идеологии.

Избирался депутатом Верховного Совета Абхазской АССР трех созывов. С 1994 по 2014 годы Владимир Авидзба был полномочным представителем Абхазии в Турецкой Республике, ему присвоен высший дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол. В последние годы работал в Абхазском институте гуманитарных исследований. Награжден орденами "Ахьдз-апша" III степени и "Знак Почета", медалями СССР.

"20 лет этот человек вел колоссальную работу в Турции и пользовался у нашей диаспоры огромнейшим авторитетом. Он вел колоссальную работу не только среди нашей диаспоры, а вообще в турецком обществе. Слушания в турецком парламенте были организованы с его помощью, подъем нашей диаспоры. Сюда приезжало большое количество достойных людей из нашей диаспоры. Любовь к Абхазии этнических абхазов мобилизовал Владимир Авидзба. И эта любовь позволяла им в то сложное время доводить до турецкого руководства позицию, которую отстаивала наша страна. Он много сделал для того, чтобы Турция стала понимать и чувствовать ту боль, которую испытывала Абхазия в войну и после войны, особенно в годы блокады, в первые годы", - поделился воспоминаниями об Авидзба политический деятель Леонид Лакербая.

Иван Зарандия

30 марта на 75-м году жизни скончался председатель Палаты адвокатов Абхазии Иван Зарандия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Иван Зарандия

Зарандия умер в одной из московских клиник, куда самостоятельно поехал через несколько дней после микроинсульта.

Иван Зарандия родился 30 сентября 1945 года в селе Меркула Очамчырского района Абхазской АССР. С 1966 по 1969 годы служил в органах милиции.

С 1973 по 1976 годы был начальником команды охраны Кировского РОВД города Красноярск. В 1975 году окончил Красноярский государственный университет.

В 1977 году был принят в члены Коллегии адвокатов Абхазской АССР. С 24 апреля 1981 года - заведующий юридической консультацией города Ткуарчал. С 11 ноября 1993 года и до конца жизни был председателем Палаты адвокатов Республики Абхазия.

Муса Шанибов

На 84-м году ушел из жизни политик, ученый, президент Конфедерации народов Кавказа, Герой Абхазии Муса Шанибов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Муса Шанибов

"Он сыграл колоссальную роль в самые тяжелые для Абхазии годы. С первых же дней войны он обратился ко всем с открытым обращением оказать всемерную поддержку Абхазии. С первых дней начала вооруженной агрессии Грузии против Абхазии он выступил с таким обращением. Он, конечно, за эти открытые обращения подвергался политическим преследованиям, был арестован. После освобождения он приехал в Абхазию и стал выезжать в зону боевых действий, на фронт. Встречался с командирами и бойцами Абхазской армии. Он пользовался огромным уважением. Помню, как после мартовской неудачной операции по освобождению Сухума, когда мы нуждались в таком лидере, как он, ярком, волевом, сильном, энергичном, Муса Шанибов ездил по селам, побывал почти во всех абхазских деревнях. Он поднимал дух народа и был сильнейшем оратором", - рассказал Sputnik поэт и журналист Владимир Зантария.

Хрипс Джопуа

31 июля скоропостижно скончался общественный и политический деятель Абхазии Хрипс Джопуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хрипс Джопуа

Хрипс Джопуа - кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени. Участвовал в Отечественной войне народа Абхазии. После войны в разное время работал главой администрации Гулрыпшского и Очамчырского районов. С 2013 по 2015 годы был председателем Государственного комитета по репатриации.

Деятели сферы медицины

Зураб Ачба

В июне из жизни ушел главврач Центрального военного госпиталя Минобороны Абхазии Зураб Ачба.

© Sputnik / Роберт Джопуа Зураб Ачба

Зураб Ачба родился в 1965 году в Очамчыре, окончил лечебный факультет Тбилисского государственного медицинского института в 1989 году.

Он был ветераном Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

С 1993 по 1998 годы был ординатором отделения хирургии больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Красноярске. С 1998 по 2010 годы – главный врач Гулрыпшского района и замначальника по лечебной части Центрального военного госпиталя Минобороны, который он возглавил в 2010 году.

"Он пользовался авторитетом среди медиков… Он был большим патриотом своей профессии, своего коллектива, отстаивал материальные возможности больницы. Возможно, это в какой-то степени и повлияло на внезапную смерть", - рассказал о коллеге главврач Сухумской городской клинической больницы Вячеслав Абухба.

Владимир Баркая

24 января на 92-м году ушел из жизни сотрудник НИИЭПиТа Владимир Баркая.

© Foto / НИИЭПиТ Владимир Баркая

Владимир Баркая был одним из старейших сотрудников Научно-исследовательского института экспериментальной приматологии и терапии Академии наук Абхазии. Баркая занимал должность заместителя директора по научной работе, руководил отделом патофизиологии крови, имел степень кандидата медицинских наук, был профессором Абхазского государственного университета, член-корреспондентом Российской академии естественных наук, заслуженным деятелем науки Республики Абхазия.

В институте он работал с 1961 года, участвовал в подготовке обезьян к полетам в космос.

Все 413 дней Отечественной войны народа Абхазии Баркая и его коллеги приходили в питомник и кормили обезьян. Так они спасали приматов от голодной смерти.

Борис Лапин

Еще один сотрудник НИИЭПиТа бывший директор Борис Лапин скончался в апреле.

Борис Лапин – профессор, доктор медицинских наук, академик РАН, научный руководитель российского научно-исследовательского Института медицинской приматологии. С 1958 по 1992 годы Борис Лапин возглавлял НИИЭПиТ Академии медицинских наук СССР, располагавшийся в Сухуме.

Ученый приезжал в Абхазию в 2017 году, на празднование 90-летия открытия Сухумского питомника обезьян.

"Сухум и Абхазия - это замечательное место, каждый раз, когда я переезжаю реку Псоу, сердце радуется, наша медико-биологическая станция в течение длительного времени была визитной карточкой Абхазии. Тогда о Сухуме знали в значительной степени потому, что здесь есть уникальный питомник", - говорил он.

Деятели науки и культуры

Теймураз Ачугба

30 ноября в возрасте 74 лет в результате заражения коронавирусом скончался доктор исторических наук, академик Теймураз Ачугба.

© Sputnik Теймураз Ачугба

Круг научных интересов Ачугба составляли традиционная и современная семья и общественный быт абхазов; этнодемографические, этнокультурные и этнополитические процессы в Абхазии; грузино-абхазский конфликт. Среди научных достижений автора – монография "Этническая история абхазов XIX-XX веков", в которой он последовательно рассказывает об этнических изменениях на территории Абхазии.

Теймураз Ачугба был участником национально-освободительного движения Абхазии, членом правления Народного Форума Абхазии "Айдгылара" (1988–1992), являлся вице-президентом Фонда первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Ачугба – кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени (2005). Ачугба дважды избирался депутатом Народного Собрания Абхазии в 1996 и 2007 годах.

Теймураз Ачугба – историк, этнолог, общественно-политический деятель, доктор исторических наук, профессор АГУ (2011), член-корреспондент АНА (2011), академик АНА (2014).

Теймураз Ачугба был потомком батумских абхазов, вынужденно переселившихся в XIX веке из Абхазии в Османскую империю и не сумевших добраться до исторической родины.

Андрей Бгажба

Экономист, преподаватель кафедры "Экономической теории" Андрей Бгажба ушел из жизни в октябре 2020 года.

Вахтанг Возба

В возрасте 68 лет ушел из жизни известный танцор, ведущий солист Государственного ансамбля народного танца Абхазии "Шаратын" имени Эдуарда Бебия, Народный артист Абхазии Вахтанг Возба.

© Sputnik / Илона Хварцкия Вахтанг Возба

Вахтанг Возба родился в 1952 году. В 1971 году окончил хореографическое отделение Сухумского культпросветучилища, а в 1991 году географический факультет Абхазского государственного университета.

С 1970 года Возба был ведущим солистом Государственного ансамбля "Шаратын", позже работал репетитором в ансамбле, а также был художественным руководителем детского хореографического ансамбля "Иааирума". Вместе с коллективом побывал более чем в 30 городах мира.

В 1990 году ему было присвоено звание "Народный артист Абхазии", в 2004 году награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.

Многим зрителям Вахтанг Возба известен по роли Махаза в фильме "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным".

Валерий Логуа

23 мая в возрасте 78 лет скончался заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии, почетный мастер спорта, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Валерий Логуа.

© Sputnik Роберт Джопуа Валерий Логуа

С 1994 года Валерий Логуа был бессменным вице-президентом ФК "Динамо". В последние годы исполнял обязанности директора общественной организации "Спортивно-оздоровительный комплекс "Динамо".

Валерий Логуа родился 25 ноября 1941 года в городе Гудаута. В 1948 году поступил во вторую сухумскую среднюю школу, а после восстановления национальных учебных заведений учился в десятой абхазской школе.

Век без четверти: жизнь и спорт Валерия Логуа

В 1997 году он вышел с инициативой проводить чемпионат по футболу среди школьников в двух возрастных группах под патронажем Министерства образования Республики Абхазия. Это предложение нашло понимание у руководства, в прошлом году уже завершился 14-й по счету чемпионат.

В 2000 году Валерий Логуа стал директором РДЮСШ игр в парке Курченко. Республиканская спортивная школа – это одно из самых больших спортивных сооружений в Абхазии, с тремя спортивными залами. На тот момент, когда его возглавил Валерий Логуа, здание находилось в плачевном состоянии, последний капитальный ремонт проводился более двадцати лет назад.

Сейчас в здании РДЮСШ проводятся соревнования международного уровня по самбо, дзюдо, баскетболу и другим видам спорта. На базе РДЮСШ игр Валерий Логуа, откликнувшись на просьбы родителей, организовал дневной летний лагерь для детей младших классов.

Рафаэль Гагулия

В феврале 2020 года на 65-м году жизни скончался солист группы "Апсны-67" Рафаэль Гагулия. Он был кавалером ордена "Ахьдз-Апша"III степени.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рафаель Гагулия

Владимир Агрба

В марте 2020 года скончался абхазский литературовед, фольклорист, критик и общественный деятель Владимир Агрба, ему было 84 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Агрба

"Он был одним из организаторов национально-освободительного движения Абхазии. Владимир Агрба стал первым аспирантом абхазом Института мировой литературы в Москве. Благодаря ему, в институте сложилось мнение о том, что выходцы из Абхазии талантливы, хорошо учатся, можно сказать, что своим отношением к учебе открыл дорогу своим соотечественникам", – рассказал в интервью Sputnik директор института гуманитарных исследований Арда Ашуба.

Скончался ученый Владимир Агрба>>

Виталий Амаршан

Весной Абхазия попрощалась и с известным Народным поэтом Абхазии, лауреатом премии Дмитрия Гулиа, кавалером ордена "Ахьдз-Апша" II степени Виталием Амаршан.

© Foto / из личного архива семьи Аджба Виталий Амаршан

17 мая на 72-м году жизни скончался заслуженный журналист Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Владимир Капба. Долгие годы он проработал в газете "Апсны" в редакции культуры вначале корреспондентом, а затем возглавил отдел.

Он отражал в газете всю культурную жизнь страны, писал об интересных деятелях культуры, литературы, искусства. Он по-особому умел пользоваться родным языком, который был для него главным инструментом, отметил председатель Союза писателей Вахтанг Абхазоу.

Адиле Аббас-оглы

В январе ушла из жизни писательница Адиле Аббас-оглы, которая единственная из семьи председателя ЦИК Абхазской АССР Нестора Лакоба выжила после сталинских репрессий.

© Foto / Ибрагим Чкадуа Адиле Аббас-оглы

В 2005 году она издала книгу памяти "Не могу забыть". В ней писательница изложила тяжелую судьбу абхазского народа и свою жизнь в сталинских лагерях.

Никуала Квициния

Поэт и публицист Никуала Квициния скончался в ноябре. В разные годы Квициния работал диктором на Абхазском радио, главным редактором журнала "Алашара". Он автор более 20 сборников стихов, поэм, рассказов, повестей, романов.

© Sputnik Николай Квициния

Александр Алавердян

18 мая из жизни ушел руководитель популярной детской группы "Каданс" Александр Алавердян. В 2014 году он создал группу, которая неоднократно становилась лауреатом международных конкурсов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Алик Алавердян

"Алик Сергеевич всегда называл нас своими детьми, мы были его музыкальными детками, а он был нашим музыкальным папой. Он всегда был рядом, всегда помогал, находил деньги, возил нас на гастроли", - рассказала одна из его учениц Софья Тарба.