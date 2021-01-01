Политики, ученые, деятели искусства: потери Абхазии в 2020 году

В 2020 году Абхазия потеряла многих деятелей в сфере культуры, политики, медицины, из жизни ушли герои Отечественной войны.
Политики и общественные деятели
Тарас Шамба
13 октября в Москве после заражения коронавирусной инфекцией скончался абхазский и российский политический деятель Тарас Шамба.
Прощальная панихида и траурный митинг состоялись 17 октября в родовом селе семьи Шамба Абгархук. Семья Шамба обратилась к гражданам страны, руководству республики, общественным деятелям Абхазии и России с просьбой по возможности отказаться от приезда на похороны Тараса Шамба в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.
Тарас Шамба — абхазский и российский общественно-политический деятель, доктор юридических наук, проректор Российского государственного торгово-экономического университета, сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа.
С 1989 по 1991 год Тарас Шамба был Народным депутатом СССР. Во время Отечественной войны народа Абхазии Шамба был избран президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, на этом посту он проработал 25 лет.
Тарас Шамба - автор более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национально-государственного устройства.
Тарас Шамба – лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа.
У Шамба есть и неофициальный пожизненный титул "Народного президента Абхазии".
В 2018 году был награжден президентом Абхазии орденом "Ахьдз-Апша" I степени "за значительный вклад в развитие Абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд".
Своими воспоминаниями о коллеге и друге поделился со Sputnik председатель Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков.
"Человек широчайшей души, его мудрость позволяла находить ответы на все вопросы. Для нас он был источником безграничной жизненной энергии, которой он делился с каждым из нас. Это пример для всех нас, каким должен был человек, чтобы его уважали, ценили. Вклад Тараса Шамба в объединение народа абаза по всему миру сложно переоценить. Можно бесконечно перечислять, что и как сделано. Мы точно будем продолжать его дело, хотя планировали сделать многое вместе", - сказал он.
Анри Джергения
Известный общественный и политический деятель Абхазии Анри Джергения умер на 79-м году жизни в воскресенье 5 января.
Анри Джергения родился 8 августа 1941 года в блокадном Ленинграде. В 1943 году, после гибели отца на фронте Великой Отечественной войны, переехал с матерью в Абхазию. Окончив юридический факультет, работал следователем в МВД Абхазии.
За свою долгую политическую карьеру Джергения занимал должности в том числе председателя Народного суда, был членом Верховного суда, советником и представителем президента Абхазии Владислава Ардзинба. С 1992 по 2001 годы работал генеральным прокурором страны. С 2001 по 2002 годы – премьер-министр Абхазии.
Анри Джергения внес существенный вклад в переговорный процесс политического урегулирования между Абхазией и Грузией, рассказал экс-министр иностранных дел республики Сократ Джинджолия.
"Он был очень полезным человеком в этом переговорном процессе, поскольку он был грамотным юристом. Работа над документами, которые мы подписывали, практически осуществлялась им с абхазской стороны. Он возглавлял экспертную группу и участвовал в подготовке этих документов", - отметил Джинджолия.
Политический и общественный деятель, экс-спикер Парламента Абхазии Нугзар Ашуба отметил, что Анри Джергения был выдающимся представителем абхазского народа.
"Я его знал еще с советских времен, когда он занимал должность заместителя председателя Верховного суда, но более ярко он себя проявил во время войны с Грузией. Будучи советником Владислава Ардзинба, Анри Михайлович не только в качестве юриста, но и в качестве патриота страны и абхазского мужчины проводил свою работу", - сказал Ашуба.
Владимир Авидзба
20 июля ушел из жизни заслуженный журналист Абхазии, кандидат исторических наук, государственный деятель республики, дипломат, член Союза журналистов СССР и Абхазии Владимир Авидзба.
Владимир Авидзба родился 25 июня 1937 года в селе Эшера Сухумского района.
В разные годы был на комсомольской и партийной работе, заведующим отделом и заместителем редактора газеты "Апсны капш", работал в аппарате Абхазского обкома партии, заведовал отделом пропаганды и агитации, был первым секретарем Ткуарчалского горкома партии, секретарем Абхазского обкома партии по идеологии.
Избирался депутатом Верховного Совета Абхазской АССР трех созывов. С 1994 по 2014 годы Владимир Авидзба был полномочным представителем Абхазии в Турецкой Республике, ему присвоен высший дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол. В последние годы работал в Абхазском институте гуманитарных исследований. Награжден орденами "Ахьдз-апша" III степени и "Знак Почета", медалями СССР.
"20 лет этот человек вел колоссальную работу в Турции и пользовался у нашей диаспоры огромнейшим авторитетом. Он вел колоссальную работу не только среди нашей диаспоры, а вообще в турецком обществе. Слушания в турецком парламенте были организованы с его помощью, подъем нашей диаспоры. Сюда приезжало большое количество достойных людей из нашей диаспоры. Любовь к Абхазии этнических абхазов мобилизовал Владимир Авидзба. И эта любовь позволяла им в то сложное время доводить до турецкого руководства позицию, которую отстаивала наша страна. Он много сделал для того, чтобы Турция стала понимать и чувствовать ту боль, которую испытывала Абхазия в войну и после войны, особенно в годы блокады, в первые годы", - поделился воспоминаниями об Авидзба политический деятель Леонид Лакербая.
Иван Зарандия
30 марта на 75-м году жизни скончался председатель Палаты адвокатов Абхазии Иван Зарандия.
Зарандия умер в одной из московских клиник, куда самостоятельно поехал через несколько дней после микроинсульта.
Иван Зарандия родился 30 сентября 1945 года в селе Меркула Очамчырского района Абхазской АССР. С 1966 по 1969 годы служил в органах милиции.
С 1973 по 1976 годы был начальником команды охраны Кировского РОВД города Красноярск. В 1975 году окончил Красноярский государственный университет.
В 1977 году был принят в члены Коллегии адвокатов Абхазской АССР. С 24 апреля 1981 года - заведующий юридической консультацией города Ткуарчал. С 11 ноября 1993 года и до конца жизни был председателем Палаты адвокатов Республики Абхазия.
Муса Шанибов
На 84-м году ушел из жизни политик, ученый, президент Конфедерации народов Кавказа, Герой Абхазии Муса Шанибов.
"Он сыграл колоссальную роль в самые тяжелые для Абхазии годы. С первых же дней войны он обратился ко всем с открытым обращением оказать всемерную поддержку Абхазии. С первых дней начала вооруженной агрессии Грузии против Абхазии он выступил с таким обращением. Он, конечно, за эти открытые обращения подвергался политическим преследованиям, был арестован. После освобождения он приехал в Абхазию и стал выезжать в зону боевых действий, на фронт. Встречался с командирами и бойцами Абхазской армии. Он пользовался огромным уважением. Помню, как после мартовской неудачной операции по освобождению Сухума, когда мы нуждались в таком лидере, как он, ярком, волевом, сильном, энергичном, Муса Шанибов ездил по селам, побывал почти во всех абхазских деревнях. Он поднимал дух народа и был сильнейшем оратором", - рассказал Sputnik поэт и журналист Владимир Зантария.
Хрипс Джопуа
31 июля скоропостижно скончался общественный и политический деятель Абхазии Хрипс Джопуа.
Хрипс Джопуа - кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени. Участвовал в Отечественной войне народа Абхазии. После войны в разное время работал главой администрации Гулрыпшского и Очамчырского районов. С 2013 по 2015 годы был председателем Государственного комитета по репатриации.
Деятели сферы медицины
Зураб Ачба
В июне из жизни ушел главврач Центрального военного госпиталя Минобороны Абхазии Зураб Ачба.
Зураб Ачба родился в 1965 году в Очамчыре, окончил лечебный факультет Тбилисского государственного медицинского института в 1989 году.
Он был ветераном Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
С 1993 по 1998 годы был ординатором отделения хирургии больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Красноярске. С 1998 по 2010 годы – главный врач Гулрыпшского района и замначальника по лечебной части Центрального военного госпиталя Минобороны, который он возглавил в 2010 году.
"Он пользовался авторитетом среди медиков… Он был большим патриотом своей профессии, своего коллектива, отстаивал материальные возможности больницы. Возможно, это в какой-то степени и повлияло на внезапную смерть", - рассказал о коллеге главврач Сухумской городской клинической больницы Вячеслав Абухба.
Владимир Баркая
24 января на 92-м году ушел из жизни сотрудник НИИЭПиТа Владимир Баркая.
Владимир Баркая был одним из старейших сотрудников Научно-исследовательского института экспериментальной приматологии и терапии Академии наук Абхазии. Баркая занимал должность заместителя директора по научной работе, руководил отделом патофизиологии крови, имел степень кандидата медицинских наук, был профессором Абхазского государственного университета, член-корреспондентом Российской академии естественных наук, заслуженным деятелем науки Республики Абхазия.
В институте он работал с 1961 года, участвовал в подготовке обезьян к полетам в космос.
Все 413 дней Отечественной войны народа Абхазии Баркая и его коллеги приходили в питомник и кормили обезьян. Так они спасали приматов от голодной смерти.
Борис Лапин
Еще один сотрудник НИИЭПиТа бывший директор Борис Лапин скончался в апреле.
Борис Лапин – профессор, доктор медицинских наук, академик РАН, научный руководитель российского научно-исследовательского Института медицинской приматологии. С 1958 по 1992 годы Борис Лапин возглавлял НИИЭПиТ Академии медицинских наук СССР, располагавшийся в Сухуме.
Ученый приезжал в Абхазию в 2017 году, на празднование 90-летия открытия Сухумского питомника обезьян.
"Сухум и Абхазия - это замечательное место, каждый раз, когда я переезжаю реку Псоу, сердце радуется, наша медико-биологическая станция в течение длительного времени была визитной карточкой Абхазии. Тогда о Сухуме знали в значительной степени потому, что здесь есть уникальный питомник", - говорил он.
Деятели науки и культуры
Теймураз Ачугба
30 ноября в возрасте 74 лет в результате заражения коронавирусом скончался доктор исторических наук, академик Теймураз Ачугба.
Круг научных интересов Ачугба составляли традиционная и современная семья и общественный быт абхазов; этнодемографические, этнокультурные и этнополитические процессы в Абхазии; грузино-абхазский конфликт. Среди научных достижений автора – монография "Этническая история абхазов XIX-XX веков", в которой он последовательно рассказывает об этнических изменениях на территории Абхазии.
Теймураз Ачугба был участником национально-освободительного движения Абхазии, членом правления Народного Форума Абхазии "Айдгылара" (1988–1992), являлся вице-президентом Фонда первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Ачугба – кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени (2005). Ачугба дважды избирался депутатом Народного Собрания Абхазии в 1996 и 2007 годах.
Теймураз Ачугба – историк, этнолог, общественно-политический деятель, доктор исторических наук, профессор АГУ (2011), член-корреспондент АНА (2011), академик АНА (2014).
Теймураз Ачугба был потомком батумских абхазов, вынужденно переселившихся в XIX веке из Абхазии в Османскую империю и не сумевших добраться до исторической родины.
Андрей Бгажба
Экономист, преподаватель кафедры "Экономической теории" Андрей Бгажба ушел из жизни в октябре 2020 года.
Вахтанг Возба
В возрасте 68 лет ушел из жизни известный танцор, ведущий солист Государственного ансамбля народного танца Абхазии "Шаратын" имени Эдуарда Бебия, Народный артист Абхазии Вахтанг Возба.
Вахтанг Возба родился в 1952 году. В 1971 году окончил хореографическое отделение Сухумского культпросветучилища, а в 1991 году географический факультет Абхазского государственного университета.
С 1970 года Возба был ведущим солистом Государственного ансамбля "Шаратын", позже работал репетитором в ансамбле, а также был художественным руководителем детского хореографического ансамбля "Иааирума". Вместе с коллективом побывал более чем в 30 городах мира.
В 1990 году ему было присвоено звание "Народный артист Абхазии", в 2004 году награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.
Многим зрителям Вахтанг Возба известен по роли Махаза в фильме "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным".
Валерий Логуа
23 мая в возрасте 78 лет скончался заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии, почетный мастер спорта, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Валерий Логуа.
С 1994 года Валерий Логуа был бессменным вице-президентом ФК "Динамо". В последние годы исполнял обязанности директора общественной организации "Спортивно-оздоровительный комплекс "Динамо".
Валерий Логуа родился 25 ноября 1941 года в городе Гудаута. В 1948 году поступил во вторую сухумскую среднюю школу, а после восстановления национальных учебных заведений учился в десятой абхазской школе.
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В 1997 году он вышел с инициативой проводить чемпионат по футболу среди школьников в двух возрастных группах под патронажем Министерства образования Республики Абхазия. Это предложение нашло понимание у руководства, в прошлом году уже завершился 14-й по счету чемпионат.
В 2000 году Валерий Логуа стал директором РДЮСШ игр в парке Курченко. Республиканская спортивная школа – это одно из самых больших спортивных сооружений в Абхазии, с тремя спортивными залами. На тот момент, когда его возглавил Валерий Логуа, здание находилось в плачевном состоянии, последний капитальный ремонт проводился более двадцати лет назад.
Сейчас в здании РДЮСШ проводятся соревнования международного уровня по самбо, дзюдо, баскетболу и другим видам спорта. На базе РДЮСШ игр Валерий Логуа, откликнувшись на просьбы родителей, организовал дневной летний лагерь для детей младших классов.
Рафаэль Гагулия
В феврале 2020 года на 65-м году жизни скончался солист группы "Апсны-67" Рафаэль Гагулия. Он был кавалером ордена "Ахьдз-Апша"III степени.
Владимир Агрба
В марте 2020 года скончался абхазский литературовед, фольклорист, критик и общественный деятель Владимир Агрба, ему было 84 года.
"Он был одним из организаторов национально-освободительного движения Абхазии. Владимир Агрба стал первым аспирантом абхазом Института мировой литературы в Москве. Благодаря ему, в институте сложилось мнение о том, что выходцы из Абхазии талантливы, хорошо учатся, можно сказать, что своим отношением к учебе открыл дорогу своим соотечественникам", – рассказал в интервью Sputnik директор института гуманитарных исследований Арда Ашуба.
Скончался ученый Владимир Агрба>>
Виталий Амаршан
Весной Абхазия попрощалась и с известным Народным поэтом Абхазии, лауреатом премии Дмитрия Гулиа, кавалером ордена "Ахьдз-Апша" II степени Виталием Амаршан.
17 мая на 72-м году жизни скончался заслуженный журналист Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Владимир Капба. Долгие годы он проработал в газете "Апсны" в редакции культуры вначале корреспондентом, а затем возглавил отдел.
Он отражал в газете всю культурную жизнь страны, писал об интересных деятелях культуры, литературы, искусства. Он по-особому умел пользоваться родным языком, который был для него главным инструментом, отметил председатель Союза писателей Вахтанг Абхазоу.
Адиле Аббас-оглы
В январе ушла из жизни писательница Адиле Аббас-оглы, которая единственная из семьи председателя ЦИК Абхазской АССР Нестора Лакоба выжила после сталинских репрессий.
В 2005 году она издала книгу памяти "Не могу забыть". В ней писательница изложила тяжелую судьбу абхазского народа и свою жизнь в сталинских лагерях.
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Никуала Квициния
Поэт и публицист Никуала Квициния скончался в ноябре. В разные годы Квициния работал диктором на Абхазском радио, главным редактором журнала "Алашара". Он автор более 20 сборников стихов, поэм, рассказов, повестей, романов.
Александр Алавердян
18 мая из жизни ушел руководитель популярной детской группы "Каданс" Александр Алавердян. В 2014 году он создал группу, которая неоднократно становилась лауреатом международных конкурсов.
"Алик Сергеевич всегда называл нас своими детьми, мы были его музыкальными детками, а он был нашим музыкальным папой. Он всегда был рядом, всегда помогал, находил деньги, возил нас на гастроли", - рассказала одна из его учениц Софья Тарба.