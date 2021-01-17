Sputnik недели: новые ограничения, назначение врио премьера и интервью Двинянина

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор самых важных событий недели, произошедших в стране с 11 по 17 января.

На уходящей неделе в республике продлили до 10 февраля ограничительные меры, связанные с нераспространением коронавируса, временно исполняющим обязанности премьер-министра Абхазии назначили вице-премьера, министра финансов Владимира Делба. Об этих и других событиях последних семи дней читайте в нашем в еженедельном обзоре.

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Ужесточение и продление ограничений

Одним из главных событий недели стало продление и ужесточение ограничительных мер, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции в республике. 11 января по итогу заседания, координационный штаб Абхазии рекомендовал президенту принять дополнительные меры по борьбе с COVID-19.

Помимо ранее введенных ограничительных мер, члены штаба рекомендовали закрыть до 15 февраля все объекты питания, разрешив работу только тех объектов, которые будут работать на вынос. Кроме того, штаб предложил ужесточить ограничительные меры в общественном транспорте, чтобы ношение масок в маршрутках стало обязательным для населения.

В качестве дополнительной меры, главе государства предложили снова ввести ограничения на работу вещевых и продуктовых рынков, согласно графику администраций районов. Уже на следующий день – 12 января президент подписал распоряжение о продлении ограничительных мер до 10 февраля.

Согласно документу, в республике по-прежнему не работают детские сады, школы, театры, музеи, библиотеки, нельзя проводить свадьбы, банкеты, культурные и спортивные мероприятия.

Кроме того, запрещена деятельность фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов, СПА-салонов, саун, а также деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных, спортивных залов.

Ужесточения коснулись общепита: все объекты питания закрыты, разрешена деятельность только тех объектов, которые работают на вынос.

Рынки по графику

Продление ограничительных мер повлияло и на работу рынков в республике. Администрации районов установили новый режим работы продуктовых и вещевых рынков.

Сухумский городской рынок будет работать два дня в неделю – в четверг и субботу, а вещевой рынок "Сухумприбор" будет открыт во вторник и воскресенье. В Гудауте, согласно распоряжению президента Абхазии, определили два рабочих рыночных дня – вторник и пятница.

В Гагре и Пицунде рыночными днями выбрали вторник, четверг и субботу. Дирекциям рынков поручено усилить контроль за дезинфекцией торговых площадей и обязательным ношением продавцами масок и перчаток. Рынок в Очамчыре будет работать два раза в неделю - в среду и воскресенье. По тому же графику будет работать и рынок Гала.

В понедельник 18 января будет известен точный график работы ткуарчалского рынка.

Так рынки будут работать до 10 февраля, пока действуют ограничительные меры. Использование медицинских масок и перчаток для работников рынка обязательно. Президент Абхазии подписал распоряжение о продлении ограничительных мер из-за COVID-19 во вторник 12 января.

Неутешительные цифры

За шесть дней с 11 по 16 января 2021 года в Абхазии выявили 704 случая заражения коронавирусной инфекцией, в этот же период в медучреждениях республики скончались 11 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии приближается к десяти с половиной тысячам. Выздоровели более восьми тысяч человек. Скончались 152.

Назначение врио премьер-министра

Из-за того, что с 8 января заразившийся COVID-19 глава правительства Абхазии Александр Анкваб проходит курс интенсивной терапии в больнице Федерального медико-биологического агентства России, 11 января временно исполняющим обязанности премьер-министра президент назначил вице-премьера, министра финансов, Владимира Делба.

С 10 октября 2011 по 8 апреля 2015 года Делба был вице-премьером и министром финансов Абхазии. Со 2 июня 2014 года по 29 сентября 2014 года исполнял обязанности премьер-министра Абхазии.

Диагноз коронавирус у премьер-министра Александра Анкваб подтвердился 30 декабря. 4 января Анкваб был госпитализирован в Гудаутский ковидный госпиталь. Его состояние оценивалось как стабильное, без отрицательной динамики, но с необходимостью наблюдения в условиях стационара.

Российский госпиталь продолжит работу в Абхазии

Работа российского мобильного многофункционального госпиталя, которая была рассчитана до 18 ноября продолжится и далее, об этом сообщили в министерстве вооруженных сил Абхазии. "По просьбе нашего оборонного ведомства их командировка продлевается", – сообщил замминистра вооруженных сил Нодар Авидзба.

Мобильный госпиталь Минобороны России направили в Абхазию 17 октября для увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным коронавирусом.

Первых пациентов в мобильном госпитале, развернутом в пансионате "Айтар" в Сухуме, приняли 20 октября.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

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Госпиталь рассчитан на 100 коек, но в случае необходимости может принять до 150 пациентов.

ИнгурГЭС начнут ремонтировать раньше намеченного

Начало ремонта участков деривационного тоннеля на ИнгурГЭС перенесено на 20 января, сообщил директор РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа. Он напомнил, что начало работ было запланировано на середину февраля, а окончание – в мае. Но так как в мае сложно осуществить переток, то ремонт начнется раньше.

Во время ремонта, который планируется завершить до конца апреля, работа гидроэлектростанции будет остановлена.

Председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония также в беседе с корреспондентом Sputnik отметил, что если ремонт не будет закончен до мая, то потом сложно будет заполнять хранилище водой, есть вероятность "встретить следующий год на нуле".

Восстановлению подлежит аварийный участок длиной в полкилометра, а общая протяженность тоннеля – 15 с половиной километров.

Восстановительными работами займется грузинская строительная компания по проекту немецких специалистов за счет Европейского банка реконструкции и развития. Сейчас подача электроэнергии в Абхазию осуществляется через Россию. Республика еще в декабре 2020 года запросила переток электричества у России.

Деривационный тоннель на ИнгурГЭС в последний раз ремонтировали в 2006 году, хотя по технике безопасности осмотр состояния тоннеля необходимо проводить каждые пять лет. Сейчас размер потерь из-за утечек воды в тоннеле достигает 250 миллионов киловатт-часов. Это 10 процентов от общей потребляемой Абхазией электроэнергии в год. После реабилитации деривационного тоннеля руководство ИнгурГЭС рассчитывает сократить утечки на 40-50 процентов, что эквивалентно 100 миллионам киловатт-часов в год.

Интервью посла

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин в интервью Абхазскому телевидению 13 января выразил обеспокоенность в связи с проблемой защиты прав и интересов российских граждан в республике.

"Это отсутствие русских в Народном собрании (парламент - ред.) и ключевых постах Кабинета министров, хотя профессионалов среди российских соотечественников в Абхазии немало, и сложности с получением абхазского гражданства, несмотря на соответствие кандидатов законодательству республики и так далее", - сказал Двинянин.

Он также выразил обеспокоенность в связи с многочисленными, по его словам, криминальными случаями в отношении российских туристов, бизнесменов и простых жителей. Посол России в Абхазии подчеркнул, что есть случаи, когда судебная система республики не принимает во внимание факты преступлений, если их совершили граждане Абхазии.

В качестве примера Двинянин привел случай изнасилования и ограбления гражданки России местным жителем в 2019 году. По его словам, дело по данному инциденту поступило в суд почти спустя год.

"С тех пор судья Тыркба всячески затягивает рассмотрение этого дела. Посольство тесно отслеживает данный вопрос. Буквально вчера (12 января – ред.) состоялось очередное заседание суда, на котором присутствовал сотрудник Посольства. И обвиняемый сказался больным, несмотря на то, что пришел на заседание и выглядел вполне здоровым", – заметил он.

При этом посол отметил последовательность в развитии союзнических братских отношений между Россией и Абхазией.

Позже заявление посла России в Абхазии прокомментировал руководитель аппарата Верховного суда Абхазии Джемал Гогия.

Он отметил, что дело рассматривается в Сухумском городском суде с апреля 2020 года, что дает основание полагать, что установленные законом сроки нарушены.

"Я могу лишь подтвердить, что уголовное дело в отношении несовершеннолетнего Абухба находится в производстве Сухумского городского суда с апреля прошлого года. Конечно, данное обстоятельство дает основание полагать о возможных нарушениях, предусмотренных законодательством Республики Абхазия разумных сроках судопроизводства. За нарушение сроков судопроизводства, в том числе, сроков предварительного расследования, сторона может обратиться в суд за присуждением компенсации, если это нарушение сроков по мнению стороны является неуважительным", - сказал он в интервью "Эхо Кавказа".

Гогия подчеркнул, что такое обращение в судебные органы не поступало, поэтому говорить о том, что судопроизводство проводится с нарушением предусмотренных законом сроков, за исключением того, что оно длительное время рассматривается, он не может.

"По делу несовершеннолетнего, находящегося в производстве судьи Сухумского городского суда Екатерины Тыркба, в ноябре прошлого года в Верховный суд Республики Абхазия поступала жалоба на отказ данной судьи в допуске в качестве представителя потерпевшей по делу сотрудника посольства Российской Федерации в Абхазии. Верховный суд признал незаконным данное решение судьи и принял новое решение, которым допустил сотрудника посольства на судебные заседания в качестве представителя потерпевшей. В связи с этим решением, в отношении судьи Квалификационной коллегией судей Республики Абхазия возбуждено дисциплинарное производство и проводится проверка", – сообщил он.

Джемала Гогия также сказал, что в соответствии с Конституционным законом о судебной власти, сообщение в СМИ, в котором прозвучала оценка деятельности конкретного судьи и судебной системы в целом, так же может стать предметом проверки.

Что касается дела Абухба, то оно в настоящее время находится на завершающей стадии судебного разбирательства и на ближайшем заседании могут начаться прения сторон, – сказал Гогия.