Sputnik января: лесные пожары, борьба с майнингом и антиковидные ограничения

Первый месяц нового 2021 года оказался богатым на события, большинство из которых со знаком минус.

Госпитализация премьер-министра Александра Анкваб, лесные пожары, с которыми удалось справиться только с помощью дождя, продолжение и ужесточение антиковидных мер, энергетический кризис - об этих и других важных событиях в республике, произошедших в январе, читайте в обзоре Sputnik.

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Госпитализация премьер-министра

Одной из главных новостей месяца стала госпитализация премьер-министра Абхазии Александра Анкваб. Информация о том, что у главы правительства врачи подтвердили коронавирусную инфекцию появилась еще в конце декабря.

4 января Анкваб был госпитализирован в Гудаутский ковидный центр. Медики оценивали состояние здоровья премьера как стабильное, без отрицательной динамики.

Однако спустя несколько дней самочувствие Александра Анкваб ухудшилось, 8 января консилиум врачей направил его в Москву, в больницу Федерального медико-биологического агентства России для прохождения интенсивной терапии.

Тревожная новость о состоянии здоровья главы правительства появилась 18 января. Пресс-служба Кабинета министров сообщила, что Александра Анкваб подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценили его состояние как стабильно тяжелое.

Спустя неделю пришла другая новость – что лечение руководителя Кабинета министров дало положительный эффект.

"Состояние здоровья премьер-министра Александра Анкваб консилиумом специалистов, состоявшимся 25 января, оценивается как стабильное, с положительной динамикой", - констатировали медики.

После того как Александр Анкваб был госпитализирован, 11 января временно исполняющим обязанности премьер-министра стал вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

Лесные пожары

Лесные пожары - еще одна напасть, которая перекочевала из 2020-го в 2021 год. С декабря прошлого года сообщения о новых возгораниях появлялись практически ежедневно. Возникновению очагов способствовала солнечная и теплая для зимы погода. Причины возгораний, которые затронули практически все районы республики, – неосторожное обращение с огнем.

В Галском районе пожары стали причиной того, что две семьи остались без крова. Из-за высокой опасности угрожавшей жителям, пятого января они были эвакуированы.

В район были стянуты спасатели из Очамчырского и Сухумского районов, в результате им удалось справиться с огнем. Однако, лесные пожары появлялись вновь и вновь в различных местах, тяжелую работу спасателям пришлось провести и в Гагрском районе, где пламя угрожало жилым постройкам. Особую сложность для пожарных составляло то, что у них не было возможности подъехать к очагам возгораний из-за труднодоступности местности.

В администрации Гагрского района заявили, что в случае необходимости готовы эвакуировать население. Но спасателям совместно с жителями района удалось обезопасить дома.

Уже 10 января сотрудникам МЧС ликвидировали все очаги, помогла и природа, обильный дождь потушил остатки возгораний. Спустя три дня в Министерстве по чрезвычайным ситуациям прошла пресс-конференция, на которой глава ведомства Лев Квициния рассказал о том, как шла работа по тушению пожаров.

Он сообщил, что за время пожаров, спасателям пришлось выезжать 68 раз, а общая площадь возгораний составила более трех тысяч гектаров. Возникновение большого количества возгораний в лесах Лев Квициния не связывает с диверсией, при этом он заявил, что во всех случаях причины пожаров – человеческий фактор.

"Сухостой не может сам загореться, это исключено. Это неправильное отношение к огню, халатное отношение. Безответственность, к великому сожалению, приводит к таким ситуациям. Мне не приходит в голову, что кто-то специально поджигает", - отметил министр. При этом он не исключил такую возможность.

Учитывая участившиеся случаи возникновения лесных пожаров, МЧС Абхазии решило создать межведомственную рабочую группу по мониторингу ситуации и предупреждению распространения природных пожаров в республике. Информация об этом появилась 25 января. Чтобы осуществить эту идею, МЧС планирует обратиться с предложением в Госкомитет по экологии, Госуправлению лесного хозяйства, ГК "Черноморэнерго", и к главам администраций городов и районов.

Антиковидные ограничения

Ситуация с коронавирусной инфекцией в республике остается сложной. По последним данным, с начала эпидемии в Абхазии выявили 11520 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 9820 человек, скончались 172 человека.

Свою работу в республике продолжил российский госпиталь, который расположен на территории гостиницы "Айтар". Изначально предполагалось, что медики пробудут в Сухуме до 18 января, однако по просьбе Минобороны республики, госпиталь продлил свое нахождение в стране.

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Для борьбы с коронавирусом в Абхазии открылись новые амбулаторные пункты, пункт проведения ПЦР-анализа в Новом районе Сухума.

11 января по итогам заседания, координационный штаб Абхазии рекомендовал президенту принять дополнительные меры по борьбе с COVID-19.

Президент Абхазии продлил ограничительные меры до 10 февраля. Согласно распоряжению, запрещена деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций, деятельность учреждений культуры, фитнес-центров, тренажерных залов, СПА-салонов, саун. Запрещено и проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий. Общепиту разрешено работать только навынос.

Он также поручил организовать работу продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в Сухуме и районах республики по графику, который должны были определить местные администрации по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой.

Кроме того, закрылись все места общественного питания, работать можно только на вынос. После, все продуктовые и вещевые рынки на территории страны определили график и режим работы. Изначально было решено, что Сухумский городской рынок будет работать два дня в неделю – в четверг и субботу, а вещевой рынок "Сухумприбор" – во вторник и воскресенье. В Гудауте, согласно распоряжению президента Абхазии, определили два рабочих рыночных дня – вторник и пятница.

В Гагре и Пицунде рыночными днями выбрали вторник, четверг и субботу. Дирекциям рынков поручено усилить контроль за дезинфекцией торговых площадей и обязательным ношением продавцами масок и перчаток. Рынок в Очамчыре будет работать два раза в неделю - в среду и воскресенье. По тому же графику будет работать и рынок Гала.

26 января глава администрации Сухума Беслан Эшба установил новый график, согласно которому Сухумский центральный рынок будет работать в воскресенье, понедельник и вторник, а торговый комплекс "Сухумприбор" в четверг, пятницу и субботу.

Послабления ограничений планируется и в области школьного образования, врио премьер-министра Вадимир Делба ранее сообщал, что образовательный процесс в республике может возобновиться. 26 января в Кабинете министров обсудили возможность возобновления учебного процесса в феврале. Во встрече приняли участие временно исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба, главный санитарный врач республики Людмила Скорик и министр просвещения и языковой политики Инал Габлия.

"Динамика развития заболевания с данными до 10 февраля играет в этом вопросе определяющую роль. Кроме этого, важно оценить готовность системы здравоохранения, запасы лекарственных препаратов, расходных материалов, средств индивидуальной защиты. Важным шагом к рассмотрению вопроса открытия школ и других учебных заведений также станут данные мониторинга о положении дел на местах – количество активно больных среди преподавательского состава, загруженность школ", - сказал Владимир Делба.

Он поручил присутствующим проработать концепцию поэтапного возобновления учебного процесса для каждой школы по отдельности. Однако отметил, что говорить об открытии детских садов, средних образовательных школ и учреждений среднего профессионального образования еще рано.

В интервью Абхазскому телевидению 27 января президент Аслан Бжания отметил, что на борьбу с пандемией в республике было выделено 265 миллионов рублей, создано 530 койко-мест. Из 350 миллионов президентского фонда, 80% были направлены на противодействие пандемии.

"Приобретено огромное количество аппаратов ИВЛ, концентратов, развернут российский военный госпиталь. В районных больницах созданы отделы по противодействию болезни. Нам помогают врачи, которые находятся в Москве, в других городах, они консультируют", - сказал он.

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Проблемы энергетики

В конце декабря прошлого года для борьбы с майнинговыми фермами Интернет-провайдеры заблокировали адреса "криптовалютчиков" в глобальной сети. Эффект хоть и был, но он оказался временным, предприимчивые майнеры быстро нашли способы обойти запрет и продолжили свою деятельность. Это привело к тому, что уже через несколько дней с начала нового года аварийные отключения электричества участились.

Большие нагрузки на сети стали причиной того, что 6 января энергетикам пришлось приостановить работу подстанции "Сухум-1", аварии участились и в районах республики. 12 января произошла авария на воздушной линии в селе Ачгуара, на место приехали министр экономики Кристина Озган и глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа.

Руководитель "Черноморэнерго" заявил, что реконструкция высоковольтной линии "Ачгуара" решит проблему эффективного перетока энергии от ИнгурГЭС по линии 220 киловольт.

11 декабря 2020 года Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районы стали получать переток электроэнергии из России, уже с 20 января, оставшаяся часть республики также обеспечивается российским светом.

Переток из России был запрошен из-за остановки работы ИнгурГЭС. Электростанция остановилась 20 января, а 24 начался фактически ремонт деривационного тоннеля.

По словам специалистов, гидроэлектростанция не будет работать до конца апреля. Все это время грузинские строители по проекту немецких специалистов будут ремонтировать тоннель протяженностью 15,5 километров.

Работы будут проводиться на наиболее аварийном участке длиной в два с половиной километра.

Состояние тоннеля, который в последний раз ремонтировался 15 лет назад, оценивается как критическое. Из-за утечек воды компания несет убытки - до 250 миллионов киловатт-часов в год, что сопоставимо с 10% от общей потребляемой Абхазией электроэнергии в год.

После ремонта, как ранее рассказал председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония, утечки планируют сократить до 100 миллионов киловатт-часов в год. Ремонт обойдется в 45 миллионов евро, из них семь миллионов выделено в качестве гранта Еврокомиссией, и кредит в 38 миллионов предоставил Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).

Согласно договоренности с российской стороной, на время ремонта ИнгурГЭС Абхазия получит 800 миллионов киловатт часов электроэнергии. При этом, учитывая объемы потребления, этого количества может не хватить, о существовании такой опасности говорил глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа в интервью Абхазскому телевидению.

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Президент Аслан Бжания 22 января провел совещание, посвященное выходу из кризиса в области энергетики. Во время встречи он особо подчеркнул, что необходимо уложиться в параметры, предусмотренные по перетоку энергии из России. Он поручил создать во всех районах штабы, которые должны провести работу по снижению потребления за счет выявления и отключения майнинговых ферм.

Глава государства привел цифры, согласно которым, в сравнении с 2019 годом, в 2020 году потребление увеличилось на 21 процент. Он сказал, что каждый район должен снизить объемы потребления энергии до уровня 2019 года плюс пять процентов. В противном случае, пригрозил Бжания, глава администрации, начальник милиции, прокурор, энергетик района получат строгий выговор, в следующий понедельник – увольнение с работы.

"До следующей пятницы, в течение недели, если по району не обозначится устойчивая тенденция на снижение потребления (электроэнергии – ред.), 2019 год плюс пять процентов, это норматив, к которому вы должны прийти, если этого не будет, все – глава администрации, начальник милиции, прокурор, энергетик получат строгий выговор, в следующий понедельник – увольнение с работы", - отметил Бжания.

22 января президент также встречался с депутатами Парламента, обсуждалась возможность введения штрафов и уголовной ответственности за незаконное потребление электроэнергии. Предполагается, что штраф для майнеров за один мегаватт потребленной энергии составит около полутора миллиона рублей. Законодательная инициатива об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс уже представлена на рассмотрение Парламента.

В интервью Абхазскому телевидению, которое вышло 27 января президент Аслан Бжания сказал, что проблемы энергетики, помимо майнинга, связаны еще и с тем, что большое количество граждан не платит за потребленную энергию, отсутствуют приборы учета потребления электроэнергии.

Глава государства сказал, что для того, чтобы обеспечить республику приборами учета необходимо почти два миллиарда рублей.

Принятые меры по снижению потребления энергии дали свои результаты. Как сообщил первый заместитель гендиректора "Черноморэнерго" Зураб Багапш, объемы снизились до 400 мегаватт в сутки.

По его словам, пиковые значения суточного потребления электричества в республике до рейдовых мероприятий районных оперштабов составляли 475-480 мегаватт. "Это были абсолютные рекорды, которые никогда раньше не наблюдались", - добавил он.

Судьба Сухумского аэропорта



В том же интервью Абхазскому телевидению президент Аслан Бжания сказал, когда следует ждать открытия Сухумского аэропорта. По его словам, это произойдет не позднее 2024 года. Глава государства заметил, что в Министерстве транспорта России этот вопрос обсуждается один раз в две недели.

Бжания также заметил, что задачу по запуску аэропорта нельзя решить за один день, однако работа в этом направлении будет продолжаться, и проект будет реализован.

"Такая задача будет поставлена перед правительством, положительное решение этой задачи будет определять судьбу этого правительства. Если эта задача в 2024 году не будет решена, нам незачем сидеть в этих кабинетах", - сказал президент.

Газификация республики

Не обошел президент стороной и тему газификации республики, которая активно обсуждается на уровне руководства Абхазии и России. По его словам, этот проект имеет непосредственное отношение к энергетической безопасности, газ – это альтернатива электроэнергетике. По этому вопросу прошли предварительные переговоры с российской стороной.

"Наши российские друзья изыскали нам около 80 миллионов рублей. До 30 марта мы дадим заказ в проектный институт, который за несколько месяцев разработает схему газификации Республики Абхазия. До конца года у нас должны быть документы по газификации, и на это мы не потратим ни одного рубля. Таким образом нам помогут. После начнется процесс. Сейчас мне сложно сказать, сколько это займет времени", - сказал глава государства

Пропажа туристки

Туристка из России Елена Федотова пропала ночью 17 января, сообщение об этом поступило в дежурную часть УВД по Гагрскому району на следующий день.

О пропаже сообщила подруга Федотовой, жительница Нижнего Новгорода, заявив, что женщина пропала накануне, примерно в 22:30. Обстоятельства пропажи не уточняются. По состоянию на 24 января информации о ходе и результатах поисков нет.

Прокуратура Гагрского района 26 января возбудила уголовное дело по факту исчезновения туристки из России Елены Федотовой. Расследование уголовного дела находится на контроле следственного управления Генеральной прокуратуры Абхазии.

"Ее зафиксировали камеры наружного наблюдения в районе 11 часов в ночь исчезновения. Она шла по центральной дороге в сторону Старой Гагры, затем остановилась у остановки общественного транспорта, затем повернула в обратную сторону", - сообщал ранее заместитель министра внутренних дел Абхазии Руслан Ажиба.

Далее камеры наружного наблюдения зафиксировали туристку, когда она спускалась на берег моря, заметил он.

"После она вернулась обратно. Другой информации пока нет, мы раздали фотографии пропавшей жителям Гагры и всем отделениям милиции республики, поиски туристки Елены Федотовой продолжаются", - сказал Руслан Ажиба.

Министерство внутренних дел Абхазии призвало всех, кто видел пропавшую или знает о ее месте нахождения, сообщить в дежурную часть МВД по телефону +7 (840) 226 41 41 или на телефон доверия +7 (940) 920 20 95.

Ранее к поискам были привлечены спасатели МЧС Абхазии. На пульт дежурного в 14:03 в среду 20 января поступило сообщение, что в районе Жоэкварского ущелья пропала туристка. Спасатели приступили к поискам в горной местности. Однако позже стало известно, что последний раз женщину видели вне зоны поисков МЧС, тогда ведомство приостановило поисковые мероприятия.