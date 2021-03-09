Концепция внешней политики, энергетика и госпереворот: Бжания встретился с депутатами

Глава государства и парламентарии заседали два с половиной часа. Затронули актуальные темы – от попытки госпереворота до проблем с энергетикой. Съемочную группу Sputnik Абхазия на встречу не пропустили. Телеканал Абаза опубликовал короткий дайджест по итогам встречи.

Отношения с Грузией

На встрече подняли вопрос концепции внешней политики Абхазии, утвержденной президентом Асланом Бжания в декабре прошлого года.

Депутат Дмитрий Ардзинба задал вопрос, почему в концепции присутствует формулировка о многоуровневых отношениях с Грузией, несмотря на то, что в ходе предварительных обсуждений парламентарии просили ее исключить.

Аслан Бжания отметил, что депутаты могут подготовить письмо с формулировкой, которая будет отражена в концепции. Если депутаты сочтут нужным исключить "многоуровневые переговоры", то проблем с этим не будет.

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В контексте отношений с Грузией была затронута и тема поездки бывшего помощника президента Бенура Квирая в Грузию. По словам депутатов, переговоры Квирая в Грузии были связаны с вопросом разблокирования порта на Скурче для возможного захода туда международных судов.

На это президент ответил, что в законах Абхазии не прописано, что гражданин страны не может ездить в Грузию. Но ездить от имени правительства, а тем более вести переговоры глава государства не кому не поручал.

По словам Бжания, у прошлого правительства накопились долги в размере примерно 170 миллионов рублей перед Квирая, которые так и не были выплачены.

"Человек искал рынки сбыта, ездил в Россию, в Крым, пытался договориться с РЖД, пытался решить производственные вопросы у себя. Когда стало известно, что он намеревается ехать туда, а он на эту тему разговаривал со многими людьми, у меня с ним состоялся разговор о том, что, имея статус помощника даже на общественных началах, он туда ехать не может", – сказал глава государства.

Помощники президента

По мнению депутата Натали Смыр, у Бжания слишком много помощников, чьи действия носят сомнительный характер. В пример она привела Лашу Сакания, Ахру Авидзба, Бенура Квирая и Рената Карчаа, в течение года кто-то из них подал в отставку, кто-то был освобожден от должности.

Бжания отметил, что из перечисленных в штате числился лишь Авидзба, остальные же были внештатными советниками.

"Сегодня эти люди не работают. У каждого были свои причины, по которым они подали в отставку или, наоборот, я принял решение освободить их от занимаемой должности. Так бывает, сменяются и премьер-министры, и министры. У нас уже было такое, что за пять лет пять раз сменились и премьер-министр, и министр внутренних дел. Вы, как опытные люди, знаете, что помощник – это не тот человек, от которого многое зависит. У них нет никого в подчинении и, как правило, они занимаются точечными вопросами", – подчеркнул президент.

Попытка госпереворота

На вопрос о том, верна ли информация, что бывший помощник президента Ахра Авидзба подозревается Службой госбезопасности в попытке госпереворота, Бжания ответил, что у него "нет привычки вмешиваться в чью-то работу и давать ценные указания".

Глава государства отметил, что руководство СГБ вскоре будет готово побеседовать с депутатами в закрытом режиме.

Борьба с коррупцией

Затронули на встрече и тему борьбы с коррупцией. Бжания отметил, что за четыре года Контрольная палата Абхазии направила 38 материалов в Генеральную прокуратуру, но результатов по делам нет.

"Я не даю прямых поручений Генеральной прокуратуре, у меня таких полномочий нет. Я провожу анализ деятельности и задаю вопросы. Значит, кто-то не дорабатывает – или прокуратура, или Контрольная палата", – заявил Бжания.

По словам президента, закон о противодействии коррупции не работает и не будет работать, если не будут изменены некоторые нормативно-правовые акты и введены правовые нормы.

"Надо будет говорить о таких вещах как "конфликт интересов", "незаконное обогащение", "антикорупционные ограничения", которые чиновник должен возложить на себя. Без комплекса мер эта проблема не будет решаться", - сказал он.

Проблемы энергетики

Неизбежно, по словам Аслана Бжания, повышение тарифа на электроэнергию в Абхазии. Повышение может произойти уже с 1 января 2022 года.

"Это непопулярная мера, без этого не обойтись. Но, если даже исходить из того, что сегодня мы платим 40 копеек, большая часть не платят эти деньги, потому что нет приборов учета электроэнергии. Там, где приборы есть, 90 процентов платежей мы обеспечиваем", - сказал президент.

Депутат Леонид Чамагуа предложил ежегодно закладывать в республиканский бюджет средства на приобретение приборов учета.

Бжания также заявил, что практически решен вопрос ремонтом линии "Ачгуара" - правительство договорилось с Министерством энергетики России. На заводах было заказано необходимое оборудование, стоимостью примерно 70 миллионов рублей, и до 10-15 апреля оно будет доставлено в Абхазию. Монтажные работы будут осуществлены уже своими силами.