Sputnik недели: ситуация с COVID в Абхазии, подготовка к турсезону и День Победы

На текущей неделе в Абхазии состоялось расширенное заседание, посвященное подготовке к курортному сезону, продолжилось разбирательство по делу Ахры Авидзба, врачи Гудаутского госпиталя призвали к помощи, а бывшему директору "Абхазавтодора" вынесли обвинительный приговор.

Начало турсезона

С начала мая Абхазию посетило немало туристов. Об этом говорят цифры. К примеру, за 1 и 2 мая Рицинский национальный реликтовый парк посетили 3234 человека. Они приобрели билеты на сумму 1 550 000 рублей.

"Поток людей увеличен в разы. Со времен существования Национального парка такого количества людей в этот период не было никогда. Думаю, это связано с тем, что из-за пандемии закрыли весь мир, в том числе курортные страны", - рассказал в интервью радио Sputnik директор парка Адамур Багателия.

Новоафонскую пещеру с 1 по 4 мая посетили 4 214 человек. Всего с 1 января по 1 мая в пещере побывали 46 107 человек, которые приобрели билеты на сумму 23 53 500 рублей.

В пещере соблюдаются все санитарные нормы, сотрудники и посетители носят маски, в метро и в административном здании планируют установить очистители воздуха и будут проверять состояния здоровья гидов, которые проводят экскурсии по пещере.

О готовности к турсезону рассказали и главы ведомств на расширенном заседании по вопросу подготовки к курортному сезону с участием президента Аслана Бжания.

По словам министра туризма Теймураза Хишба, с 1 августа 2020 года республику посетило более 600 тысяч туристов, тогда как за весь 2019 год их было всего около 1,1 миллиона.

Исходя из сложившейся динамики туристического потока, наблюдаемого на брендовых туристско-экскурсионных объектах, таких как Рицинский реликтовый национальный парк и комплекс Новоафонская пещера, ожидается, что в период майских праздников в 2021 году Абхазию должны посетить 20 000 туристов, что на 50 процентов больше уровня туристического сезона 2019 года, отметил министр. Он привел цифры, согласно которым с 1 мая по 5 мая текущего года РРНП посетили 10 373 человека, Новоафонскую пещеру – 8 254 человека.

По словам министра, в Абхазии функционируют около 450 средств размещения, вместимостью около 25 тысяч койко-мест. Средний процент загрузки санаторных и гостиничных объектов на майские праздники составил 80 процентов, а уровень бронирования на летний сезон уже более 70 процентов.

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар заверил, что преступления в отношении отдыхающих будут расследоваться в сжатые сроки. МВД начало проводить рейды, снижающие вероятность совершения преступных деяний в курортный сезон. Все объекты курортных зон, массово посещаемые туристами и экскурсионные маршруты, будут взяты под контроль территориальными подразделениями МВД.

Вокруг COVID-19

В интервью Абхазскому телевидению врач-реаниматолог Мадина Дасания рассказала, что количество пациентов с коронавирусом в Гудаутской центральной районной больнице увеличивается и ситуация очень сложная. Из-за нехватки персонала медикам приходится выполнять и работу санитаров.

"Больница переполнена, если к нам поступят больные, нуждающиеся в лечении в реанимации, нам некуда их уложить. В этом случае придется использовать кушетку или топчан, несмотря на то, что такие пациенты должны лежать в реанимационных кроватях, в случае необходимости придется прибегнуть и к этому", - заметила она.

Через социальные сети к населению Абхазии с просьбой помочь медикам страны обратился и российский врач Тимур Менгисанов, который работает в Гудаутском госпитале.

"У нас в Гудаутском госпитале существует проблема с нехваткой рук. Нужны люди, которые будут помогать медикам во время процедур по реабилитации пациентов с коронавирусом, в уходе за ними. Санитаров крайне мало, и нужна помощь в уборке палат, коридоров, транспортировке пациентов для исследования. Всем этим занимаются врачи, у которых и так нет времени", - отметил Менгисанов.

Он также поделился планами о создании волонтерского движения, главная цель которого заключалась бы в оказании всевозможной помощи медикам республики. Идею эту поддержал его знакомый депутат сухумского Собрания Саид Ашуба, который в беседе с корреспондентом Sputnik отметил, что со следующей недели он начнет встречи со студентами Абхазского госуниверситета и Медицинского колледжа.

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Дело Ахры Авидзба

Во вторник 4 мая родные и друзья Ахры Авидзба, который обвиняется в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, совершенным группой лиц по предварительному сговору и попытке государственного переворота, собрались у здания Службы государственной безопасности. Они ждали освобождения Авидзба, чей срок ареста истекал 5 мая в 00:00 согласно решению Сухумского городского суда.

Однако по словам адвоката Ахры Авидзба Инги Габилая, что после того, как 29 апреля дело было передано в Гулрыпшский районный суд, нахождение Авидзба под стражей продлили. Она подчеркнула, что это незаконно, потому что в Уголовно-процессуальном кодексе четко прописано, что после направления уголовного дела в суд, в течение трех суток прокуратура обязана выйти с ходатайством в суд и суд должен его рассмотреть.

В Генеральной прокуратуре республики сообщили, что дело находится в суде, поэтому суд, принимая дело, выносит постановление и решает вопрос, связанный с мерой пресечения. Генпрокуратура не прокомментировала вопрос о том, отпустят ли Ахру Авидзба 5 мая в 00:00.

К собравшимся после полуночи вышел министр внутренних дел Дмитрий Дбар. Он сказал, что Гулрыпшский районный суд, которому было передано дело, вынес постановление о продлении срока ареста. Министр добавил также, что правоохранительные органы выполняют решение суда, если суд примет решение об освобождении Ахры Авидзба, то он выйдет на свободу.

Родные Авидзба требовали показать им заключенного и дать возможность поговорить с ним. Несколько женщин заявили, что будут стоять у ворот МВД и блокировать движение служебного транспорта, также они сообщили, что объявят голодовку в знак протеста, если Ахра Авидзба останется под стражей.

Однако к пяти утра 5 мая собравшиеся разошлись. Суд над Авидзба должен состояться 12 мая.

Смерть блогера и утонувший мужчина

3 мая житель Абхазии 1987 года рождения утонул в понедельник утром в районе пляжа санатория МВО в Сухуме. Сигнал о его пропаже поступил в МЧС в 06:50. У кромки моря спасатели обнаружили вещи пропавшего. Тело самого Джинджолия было обнаружено в 20 метрах от берега на глубине трех метров.

4 мая стало известно, что российский блогер Виталий Выграновский умер в Абхазии после 40-дневного голодания. На своем канале в YouTube мужчина утверждал, что планирует продержаться 40 дней без еды и воды.

Свой эксперимент Выграновский начал в Москве в марте. На десятый день ему стало плохо, его начала "раздражать атмосфера города", поэтому он уехал в Абхазию и продолжил голодать. Блогер поделился, что на двадцатый день он почувствовал "полное очищение", при этом добавил, что похудел, и у него нет больше сил на физическую активность.

МВД Абхазии сообщило, что проведенная экспертиза показала, что смерть Выграновского не носит криминального характера, на теле не обнаружено следов насилия. Тело было обнаружено в заброшенном доме в селе Анхуа Гудаутского района.

Приговор Борису Ачба

5 мая Сухумский городской суд признал бывшего директора "Абхазавтодора" Бориса Ачба виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и приговорил его к семи годам заключения под стражу, с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима и конфискацией имущества.

В срок отбывания наказания будет зачтено содержание Бориса Ачба под стражей в период с 18 июня по 14 июля 2020 года и нахождение его под домашним арестом в период с 15 июля по 4 мая 2021 года.

Адвокат Бориса Ачба Инга Габилая отметила, что не согласна с решением суда и будет обжаловать его в Верховном суде.

По версии обвинения, Борис Ачба, являясь генеральным директором РУП "Абхазавтодор", используя свое служебное положение, имея умысел на хищение чужого имущества – бюджетных средств в особо крупном размере путем обмана 27 февраля 2017 года составил письмо на имя действующего тогда президента Рауля Хаджимба, в котором отразил несоответствующие действительности сведения.

По этим сведениям, по версии следствия, Борис Ачба обратился к главе государства, сообщив, что из-за погодных условий, паводков в октябре-ноябре 2016 года и снегопадов в январе-феврале 2017 года автомобильные и железнодорожные мостовые переходы на реках Аапста и Хыпста находятся под угрозой разрушения.

После этого из президентского фонда Ачба получил денежные средства в размере 19 471 162 рубля, которые впоследствии похитил путем составления заведомо ложных документов, якобы свидетельствующих о выполнении работ, заключив контракт с ООО "ЮгСтройКомплект", учредителем которого является вымышленное лицо по фамилии Филимонов.

Действия Бориса Ачба предварительным следствием квалифицированы по части 4 статьи 156 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере) Уголовного кодекса Абхазии.

Сохраним деревья

Глава администрации Сухума Беслан Эшба запретил обрезку деревьев без экологического заключения. Он подчеркнул, что сезонная обрезка деревьев в столице вызвала много нареканий и замечаний у населения.

"Никакой самодеятельности. В последний раз, когда увидел обрезку, хотел отправить наряд милиции, чтобы задержали тех, кто режет, до этого дошло. Еще раз повторяю строго-настрого - никакой обрезки, пока не получим экологическое заключение, никто никуда ни на какие частные заказы не выезжает. Поэтому предупреждаю еще раз, любую обрезку прекратить. Если поступают заявления от жителей, в индивидуальном порядке оценивать необходимость работ, обсуждать с соседями, и только в крайних случаях предпринимать те или иные меры", - отметил Беслан Эшба.

Эшба также добавил, что состояние чистоты в городе не считает даже удовлетворительным. Он поручил следить за чистотой на улицах, парках и набережной с утра до вечера, не позволять устраивать стихийные свалки у многоэтажных домов в городе. Особое внимание глава администрации уделил Новому району и поручил исправить ситуацию в срочном порядке.

20 мая в Сухуме пройдет акция "Чистый город".

Праздник музыки

3 мая в Абхазском государственном драматическом театре состоялся концерт Государственной капеллы Москвы и Государственного камерного оркестра Абхазии, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Концертная программа включала сюиты из известных песен российских композиторов, посвященных Великой Отечественной войне, музыка Гершина, Верди, киномузыка, музыка из "Призрака Оперы" и абхазскую народную музыку. Впервые за 25 лет в Абхазском драмтеатре открыли оркестровую яму.

Руководителю Государственной капеллы Москвы Анатолию Судакову президент Аслан Бжания присвоил звание "Заслуженный артист Республики Абхазия" за вклад в развитие музыкальной культуры и искусства Абхазии.

День Победы

9 мая в Абхазии состоялись праздничные и памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Сухуме состоялось традиционное шествие акции "Бессмертный полк". Более 40 человек были в составе колонны и держали в руках портреты родственников, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны.

Шествие завершилось у памятника Неизвестному солдату, где участники замкнули парад Победы.

В этом году в параде приняли участие 607 военнослужащих и 17 парадных расчетов, а также военный оркестр седьмой российской военной базы.

В составе пеших колонн выступили авиационная группа Минобороны Абхазии, артиллерийская группа, служащие погрануправления СГБ Абхазии и ФСБ России в республике, а также представители МЧС, МВД, Государственной миграционной службы и курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища.

У Памятника Неизвестному солдату также состоялась церемония возложения цветов. Почтить память погибших в Великой Отечественной войне к памятнику пришли глава государства Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, первый вице-премьер Беслан Джопуа, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, глава Сухума Беслан Эшба, а также военнослужащие, представители ведомств и жители столицы.

День Победы отметили и в Гудауте. Руководство района, госслужащие, депутаты районного Собрания, абхазские и российские военнослужащие, общественность возложили цветы к установленному по проспекту Героев мемориалу в честь павших в 1941-1945 годах.

Несмотря на ливень, на митинг пришло более ста человек. Они пешком прошли от центра города до памятника.

По решению правительства 21 ветерану Великой Отечественной войны было выплачено по 30 тысяч рублей. Члены Кабинета министров лично посетили 15 участников Великой Отечественной войны и, помимо выплат, преподнесли им памятные подарки и праздничные открытки.

Ветеранов навестили министр иностранных дел Даур Кове, министр экономики Кристина Озган, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, министр туризма Теймураз Хишба, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, министр финансов Владимир Делба, министр обороны Владимир Ануа.

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