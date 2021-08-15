Sputnik недели: COVID, новые ограничения в Абхазии и спасение туристов

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых и ярких события недели со 9 по 15 августа.

На уходящей неделе в республике прошло заседание Координационного штаба по борьбе с COVID-19, ввели дополнительные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, общественная организация ветеранов войны "Аруаа" заявила о протестных акциях в конце октября - о других важных для Абхазии событиях, читайте в еженедельном обзоре информационного агентства Sputnik.

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Завершение визита президента в Южную Осетию

9 августа завершился официальный трехдневный визит президента Абхазии Аслана Бжания в Южную Осетию. Абхазская делегация во главе с Бжания прибыла в Цхинвал 6 августа для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года.

В субботу 7 августа Бжания возложил цветы к мемориалу во дворе школы №5 в Цхинвале. Затем в столице Южной Осетии прошла встреча на высшем уровне президентов Анатолия Бибилова и Аслана Бжания, а также абхазской и югоосетинской делегаций. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, обменялись памятными подарками.

Аслан Бжания почтил память жертв грузинской агрессии в ходе мероприятий в Цхинвале и рассказал о том, как Абхазия отреагировали на войну в Южной Осетии. "Абхазия восприняла вооруженный конфликт в Южной Осетии как прямую агрессию" - сказал президент.

Анатолий Бибилов вручил Аслану Бжания на память альбом с фотографиями, сделанными в течение его визита. Бжания поблагодарил своего югоосетинского коллегу за теплый прием.

Ситуация с COVID-19

10 августа в Абхазии продолжилась вакцинация населения от COVID-19 препаратом "Спутник-Лайт".

11 августа в Гудаутском ковидном госпитале из-за отключения электричества в реанимации умер пациент, еще трое находились в тяжелом состоянии.

12 августа состоялось очередной заседание Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции. В ходе встречи стало известно о том, что республика подала заявку в правительство России о получении 100 тысяч доз вакцины.

Оценивая эпидемиологическую ситуацию в стране как стабильно сложную, Координационный штаб рекомендовал президенту ввести дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.

На заседании Координационного штаба по защите населения от COVID-19 глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба сообщил, что пациент Гудаутского ковидного госпиталя, который скончался после аварийного отключения электричества в медучреждении, находился на СИПАП-терапии, режим искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением.

"Вчера, в результате скачка электроэнергии на территории Гудаутского ковидного госпиталя в двух палатах реанимационного отделения произошло отключение электричества, по предварительной информации. Аппараты выключились и перешли в аварийный режим работы. Это происходило на глазах медицинского персонала, тут же были начаты реанимационные мероприятия больным. К сожалению, после реанимационных мероприятий больной, который изначально находился в тяжелом состоянии, скончался", - уточнил Эдуард Бутба.

На следующий день после чрезвычайного происшествия в Гудаутском госпитале, вторая пациентка 1949 года рождения также скончалась.

13 августа президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, ужесточающее антиковидные меры на основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции от 12 августа 2021 года.

Акции протеста осенью

10 августа состоялась пресс-конференция республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа", посвященная общественно-политической ситуации в стране.

Руководитель "Аруаа" Тимур Гулия напомнил, что более месяца назад организация сделала заявление о неприемлемости веерных отключений электричества в летний и осенний период.

"Мы тогда заявили, что если в течение месяца власти не найдут решение проблемы, мы призовем народ к акциям протеста. Люди спрашивают нас, почему мы медлим и не призываем народ к протестам, некоторые обвиняют нас в слабости и отсутствии принципиальности. Другие говорят, что в стране все хорошо, а вы "Аруаа" все превращаете в политику", - заметил он.

Продолжая свою мысль, Гулия сказал, что к отключениям электроэнергии добавился еще один кризис – топливный.

В связи с тем, что ситуация во всех сферах жизнедеятельности ухудшилась он обратился ко всем сторонникам, ветеранам войны, многонациональному народу с призывом готовиться к акциям протеста в конце октября.

На воде и в горах: спасение туристов

Девятого августа сотрудники Госинспекции по маломерным судам спасли двух человек в устье реки Келасур в Сухуме.

Спасатели получили информацию о том, что течение унесло от берега на полтора километра женщину, и самостоятельно она практически не сможет вернуться. Ей на помощь бросился местный житель, ставший очевидцем данного происшествия.

В МЧС с сожалением отмечают, что, несмотря на запретительные знаки, установленные в устье Келасура, купание в этой крайне опасной зоне продолжается.

Крайнюю обеспокоенность спасателей МЧС республики также вызывает то, что высокогорное озеро Рица становится местом массового купания жителей и гостей республики.

Спасательное ведомство Абхазии напоминает, что купание в озере Рица категорически запрещено и чревато трагическими последствиями.

Десятого августа спасатели МЧС эвакуировали на вертолете с перевала Химса травмированную туристку с ее несовершеннолетней дочкой.

"РУСДРАМ" поедет на гастроли

Три спектакля покажет РУСДРАМ в рамках гастрольных туров по России. Гастрольный тур состоится во второй половины октября по начало ноября 2021 года.

"Мы планируем большой гастрольный тур по нескольким городам России в рамках разных гастрольных и фестивальных программ. В частности, в 20-х числах октября, если все сложится, мы выступим в Саранске на фестивале "Соотечественники" со спектаклем "Кьоджинские перепалки". Затем мы отправимся в Ярославль и 26 октября на сцене знаменитого Волковского театра – старейшего театра России – покажем нашу недавнюю премьеру "Солярис" в постановке Артема Устинова в рамках международного фестиваля русских театров, организованного Министерством культуры России", – рассказал Sputnik гендиректор театра Ираклий Хинтба.

В рамках программы "Большие гастроли", которая реализуется "Росконцертом" при поддержке Минкульта России, театр из Абхазии также выступит в Иваново с постановками "Хаджи-Мурат" и "Кьоджинские перепалки" 29 октября, а 31 октября и 1 ноября покажет эти спектакли в Твери.

День памяти

14 августа – в день начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, у Мемориала Славы в Сухуме состоялась церемония возложения цветов. В церемонии возложения цветов приняли участие несколько сотен человек, это ветераны войны, в том числе добровольцы, родные погибших в ОВНА, руководство Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания, представители государственных ведомств, общественность республики.

Затем руководство и представители общественности возложили цветы к Мемориалу Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера и почтили память национального лидера, с чьим именем неразрывно связаны свобода и независимость абхазского государства.

15 августа в республики отдают дань памяти павшим во время Отечественной войны народа Абхазии добровольцам.

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