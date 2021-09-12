Sputnik недели: топливный ажиотаж, отчет Минфина и несчастные случаи

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых и интересных событий, произошедших в республике с 6 по 12 сентября.

На текущей неделе в Абхазии рассказали о ситуации с коронавирусной инфекцией, правительство объяснило, из-за чего возник ажиотаж на топливном рынке и когда он будет преодолен, Министерство финансов отчиталось о состоянии бюджета республики и рассказало, какими будут зарплаты бюджетников в 2021 году.

Асмат Цвижба, Sputnik

Борьба с коронавирусом

Совещание оперштаба по защите населения от коронавируса состоялось в администрации Гудаутского района 10 сентября. Глава Минздрава Эдуард Бутба назвал ситуацию с коронавирусом в стране контролируемой. Главный санврач Людмила Скорик также отметила, что наблюдается небольшой спад заболеваемости COVID-19.

Главный врач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа отметил спад заболеваемости COVID-19 среди детей. Он подчеркнул, что в летний период в медучреждение в сутки в среднем обращалось до 130 амбулаторных больных, основная часть из которых с ротавирусной инфекцией. Также было много обращений от туристов.

На следующей неделе в Абхазию доставят 50 упаковок препарата "Артлегиа" и 30 упаковок "Актемры", заявил начальник отдела фармации Минздрава Ахра Аджба. Он также добавил, что медучреждения республики обеспечены всем необходимым перечнем медикаментов и средствами.

На заседании Кабинета министров 10 сентября Эдуард Бутба рассказал, что среди школьников нет тенденции к росту заболеваемости коронавирусом.

"Мы это отслеживаем, наши санитарно-эпидемиологические службы этим занимаются плотно. Единственная просьба к родителям – они скапливаются непосредственно в тот момент, когда приводят детишек в школу", – подчеркнул он.

В этот же день на пресс-конференции министр финансов Абхазии Владимир Делба отчитался о тратах на борьбу с коронавирусом. По его словам, за весь период государством было потрачено 547 миллионов рублей.

Самые масштабные расходы связаны с приобретением лекарств, реагентов, медицинских изделий – более 102 миллионов рублей. На 16 миллионов рублей был куплен кислород, ежемесячно от 4 до 6 миллионов рублей, по решению президента, направляется на расходы Гудаутского ковидного госпиталя, которые не связаны с медикаментами.

Делба отметил, что с апреля 2020 года по июль 2021 года дополнительные выплаты медикам, которые задействованы с в борьбе с ковидом, составили 135 миллионов 600 тысяч рублей.

8 сентября пресс-служба Минздрава сообщила, что жители Сухума передали 1 миллион 724 тысячи рублей министерству для помощи в борьбе с коронавирусом. Основная сумма из собранных средств будет направлена на приобретение медицинских препаратов и необходимого оборудования по заявке Сухумской инфекционной больницы. В Очамчырскую и Ткуарчалскую больницы будет направлено по 200 тысяч рублей. Часть средств будет передана Сухумскому амбулаторному центру на приобретение спецтранспорта.

Топливный ажиотаж

В августе и сентябре текущего года в Абхазии наблюдался дефицит отдельных видов топлива, сложившийся на фоне увеличения количества пассажирских поездов, следующих на юг России, и связанного с этим временного простаивания грузовых вагонов.

На совещании Кабинета министров премьер-министр Александр Анкваб рассказал, что все обращения Абхазии в адрес РЖД были поддержаны, российская сторона помогла серьезно ускорить доставку вагонов с топливом

Министр экономики Кристина Озган на совещании рассказала, что доставка грузов в Абхазию в обычное время в межсезонье занимает от семи до 10 дней, летом 2021 года доставка занимала в отдельных случаях два месяца и более. В общей сложности 722 вагона с грузами за период с июля 2021 года были доставлены в Абхазию с задержкой в более чем полтора месяца.

Позже на пресс-конференции глава Минфина Владимир Делба объяснил, что государство не может субсидировать цены на горюче-смазочные материалы, чтобы держать их на одном уровне, даже несмотря на существующий профицит бюджета.

"Субсидировать пять-восемь рублей за литр бюджетная система не выдержит. Это должно быть на постоянной основе. Если один раз задашь тон о повышении отдельных видов расходов, они становятся постоянными. Сдерживание цен в России действительно субсидируется, но производителям. У нас производителей нет, у нас происходит перепродажа покупных товаров", - добавил он.

Финансовые отчеты

10 сентября министр финансов Владимир Делба провел пресс-конференцию на Абхазском телевидении и отчитался о собственных доходах с января 2021 года, о повышении заработных плат и тратах на ликвидацию стихийных бедствий.

На заседании в Кабмине было озвучено, что необходимая для ликвидации последствий урагана в Абхазии сумма оценена в 109 с половиной миллионов рублей.

На пресс-конференции Делба рассказал, что государство уже выплатило около 4,5 миллиона рублей гражданам, пострадавшим в результате последствий стихии.

Министр отметил, что для государства первостепенно решить проблемы, связанные с нанесенным ущербом, и добавил, что в этих целях правительство обратилось за финансовой поддержкой в Россию, так как самостоятельно справиться со всем объемом задач невозможно.

Также министр финансов рассказал, что в 2021 году будут повышены заработные платы работникам бюджетной сферы. По его словам, средняя заработная плата педагога общеобразовательных школ составит 21 000 рублей, дошкольных учреждений – 18 000 рублей, дополнительного образования – 18 800 рублей, профессионального образования 27 000 рублей, научных сотрудников – 23 000, врачей – 28 900 рублей, работников культуры – 16 000 рублей и социальных работников – 12 000 рублей.

Как объяснил Делба, на эти цели из бюджета будет выделено 275 миллионов рублей.

Делба отчитался о собственных доходах государства. Он рассказал, что с 1 января 2021 года в госбюджет Абхазии поступило 3,8 миллиарда рублей собственного дохода из планируемого показателя за год 5,3 миллиарда рублей.

Он также рассказал, что задолженность государства по выплате абхазской пенсии составляет 66 миллионов рублей и отставание по выплате составляет ровно месяц.

Несчастные случаи

36-летний турист из города Белебей Республики Башкортостан Алексей Ветров погиб, сорвавшись с сорокаметровой высоты. Трагедия произошла в районе Шакуранского водопада в селе Захаровка, Гулрыпшского района в четверг 9 сентября.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 14:15. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС на носилках транспортировали тело погибшего от места падения до автотрассы, а затем на автомобиле доставили его в морг Сухумской Республиканской больницы.

11 сентября 29-летний житель Воронежа Сергей Пучков сорвался со смотровой площадки в Гагре и скатился с обрыва не менее чем на 100 метров к морю. Сотрудники Гагрского ПСО на лодке переправили пострадавшего из труднодоступной части побережья к городскому пирсу и передали его медикам. Отмечается, что Пучков доставлен в Гагрскую районную больницу с многочисленными травмами и повреждениями.

В воскресенье 12 сентября в Гагрской больнице сообщили, что угрозы жизни Пучкова нет, он будет проходить лечение в медучреждении.

Визит Андраника Миграняна

Встреча с профессором кафедры политологии Московского государственного института международных отношений Андраником Миграняном состоялась 9 сентября и была организована Союзом журналистов Абхазии совместно с международным медиаклубом "Формат-А3".

В рамках встречи историк обсудил с аудиторией роль Абхазии в международных отношениях, проблемы и перспективы развития страны.

Фантастическим достижением Мигранян назвал установление национальной государственности в Абхазии. Также, по мнению общественного деятеля, в республике ликвидирована угроза физическому существованию народа, что возможно благодаря соседству с Россией. Но есть и проблемы, как и у всех вновь образовавшихся государств, подчеркнул эксперт.

На пресс-конференции 10 сентября, отвечая на вопрос журналистов о том, какие вызовы и угрозы стоят перед маленькими государствами, как Абхазия, Мигранян процитировал английского философа Арнольда Джозефа Тойнби, который говорил, что великие цивилизации и государства не убивают, они кончают самоубийством.

Весьма сомнительной историк назвал возможность вступления Грузии в НАТО.

"В 2008 году Грузию и Украину же звали в НАТО. Тогда Меркель и Саркози Бушу-младшему сказали, что они против, так как это создаст жесткую конфронтацию с Россией", - сказал он.

Юбилей РУСДРАМа

7 сентября РУСДРАМу исполнилось 40 лет. История РУСДРАМа началась с "Аленького цветочка". Спектакль в постановке режиссера Михаила Мархолия был показан 7 сентября 1981 года на сцене Абхазского драматического театра.

С этого события принято отсчитывать историю РУСДРАМа, который изначально назывался Сухумским русским театром юного зрителя.

ТЮЗ в самом начале не имел собственного здания. Репетиции проходили на разных сценических площадках, спектакли показывали в городах и селах Абхазии.

Лишь в 1988 году театр получает собственную сцену. А уже в 1991 году меняется его статус - театр становится драматическим.

В послевоенный период театру пришлось нелегко. Во время войны сгорело здание. Труппа распалась. Пришлось на базе театральной студии готовить актеров. Но Русский театр имени Искандера преодолел все эти проблемы.

С днем рождения театр поздравил президент Аслан Бжания.

"РУСДРАМ - наше культурное достояние. Его история наполнена яркими открытиями, незабываемыми спектаклями и неугасимым творческим горением. Сегодня, как и десятилетия назад, РУСДРАМ хранит верность высоким эстетическим идеалам искусства и в то же время остается современным, настроенным на новаторские художественные решения", - говорится в поздравлении.

Минкульт Абхазии ответил на открытое письмо гендиректора РУСДРАМа

По стеклу пройтись

Первый в Абхазии мост со стеклянным покрытием строят в Бзыбском ущелье Гагрского района.

Как рассказал участник проекта по возведению моста через реку Бзыбь Мурман Пкин, идея строительства этого инфраструктурного объекта принадлежит местному предпринимателю Дмитрию Кокоскерия.

"Этот мост строится с нуля и будет дополнением к ресторану, где мы сейчас находимся. После его открытия у наших гостей будет возможность пройтись по мосту со стеклянным полом над рекой Бзыбь и попасть на поляну, окруженную лесом, прогуляться там. Также на мосту будут установлены столы, где желающие смогут отдохнуть и перекусить, наслаждаясь пейзажами", - отметил Пкин.

Строительство этого моста ведется второй год. По его словам, авторы проекта надеются завершить работы к началу следующего курортного сезона, если все сложится в финансовом плане и не помешает пандемия коронавируса.