Цхинвал попросил Москву выработать совместную позицию по ситуации на границе с Грузией

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Парламент Южной Осетии обратился к Совфеду и Государственной Думе России с просьбой выработать совместную позицию по деэскалации напряженности на границе с Грузией, сообщается на сайте югоосетинского законодательного органа.
"Парламент Республики Южная Осетия просит (Совет Федерации и Госдуму России - ред.) о необходимости проведения межпарламентских консультаций по выработке единой политики, способствующей деэскалации напряженности, восстановлению территориальной целостности и обеспечению безопасности граждан Республики Южная Осетия", - сказано в обращении.
Кроме того, югоосетинские депутаты обратили внимание на то, что Евросоюз, представленный в переговорном процессе Миссией Наблюдателей Европейского Союза в Грузии, фактически отказывается от взятых на себя обязательств по обеспечению гарантии принципа неприменения силы.
В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста.
В четверг пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.
Ситуация обсуждается на технических встречах формата МПРИ (механизма по предотвращению и реагированию на инциденты) с участием представителей ОБСЕ, Евросоюза и России, но пока безрезультатно.
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