Пресечена попытка проникновения грузинского спецназа на территорию Южной Осетии

Ранее сообщалось, что Грузия продолжает наращивать военное присутствие на границе с Южной Осетией, провоцируя дополнительные угрозы безопасности.

СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Сотрудники пограничной службы КГБ Южной Осетии сегодня в четыре часа утра зафиксировали попытку проникновения разведывательной группы одной из грузинских силовых структур общей численностью 4−5 человек на территорию Южной Осетии, сообщает Sputnik Южная Осетия.

"Ведомство полагает, что руководство грузинских силовых структур, отдавая приказ о выдвижении вооруженных групп в сектора прямого воздействия югоосетинских подразделений, создает реальную угрозу прямых столкновений, с возможной эскалацией конфликта", - рассказала представитель КГБ.

Ведомство полагает, что "руководство грузинских силовых структур, отдавая приказ о выдвижении вооруженных групп в сектора прямого воздействия югоосетинских подразделений, создает реальную угрозу прямых столкновений, с возможной эскалацией конфликта".

Кроме того, в ведомстве обратили внимание на то, что ночная активность грузинского спецназа находится вне поля зрения миссий наблюдателей ЕС и ОБСЕ в Грузии, а также грузинской и международной общественности.

"В связи с этим, учитывая трагический опыт политики государственного терроризма, проводившейся Грузией в отношении Южной Осетии в 2004-2008 годах, обстоятельства "пятидневной войны" августа 2008 года, факты участия граждан Грузии в боевых действиях на стороне международного террористического движения в Сирии, а также отказ Грузии подписывать договор о неприменении силы КГБ РЮО возлагает всю ответственность за рост напряженности на официальные власти тбилисского режима", - заключила представитель КГБ РЮО.

В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. Позже пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.

Ситуация обсуждается на технических встречах формата Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты с участием представителей ОБСЕ, ЕС и РФ, а также в рамках Женевских дискуссий, но пока безрезультатно.

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