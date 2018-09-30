"Ноль первый", флаг в небе, "Бессмертный полк": парад Победы в Сухуме

Абхазия отмечает 25 лет со дня Победы в Отечественной войне. Главным событием праздничных мероприятий стал военный парад, который прошел на площади Свободы в Сухуме.

Военный парад в столице стал красочным и запоминающимся событием для всех, кто пришел на него. Началось все с шествия ветеранов Отечественной войны, среди них были добровольцы, приехавшие в республику из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Вслед за ними на площадь Свободы вынесли Государственный флаг и Знамя Победы Абхазии. Перед участниками парада выступил президент Абхазии Рауль Хаджимба, который произнес торжественную речь.

Первыми по площади прошли парадные расчеты Вооруженных сил Республики Абхазия и Вооруженных сил Российской Федерации, Министерства обороны Республики Южная Осетия, а также казаки Черноморского, Донского и Кубанского войска.

Затем на площадь торжественно выехала военная техника, сначала прошли артиллеристы, батареи полковых минометов ПМ-120, зенитные установки противовоздушной обороны, гаубицы, установки реактивного огня "Град", командно-штабные машины для обеспечения связи, бронированный многоцелевой автомобиль повышенной проходимости "ТИГР".

В числе военной техники, которая прошла по площади, был и знаменитый танк Т-55М с позывным "01". Это первый трофейный танк, который был захвачен абхазскими ополченцами в самом начале войны. После над площадью пролетела авиационная группа Вооруженных сил с государственным флагом Абхазии.

За штурвалом Ми-8 был ветеран Отечественной войны народа Абхазии полковник Нури Герзмаа, армейским вертолетом Ми-24 управлял командир Антон Велигор. Над площадью также пронеслись самолеты штурмовой авиации Л-39, оставляя за собой в небе белые и зеленые дымовые линии цветов абхазского флага.

Далее прошли участники акции "Бессмертный полк", в котором приняли участие около 1500 человек. После этого парашютисты десантировались из вертолета над площадью Свободы и приземлились в точке, где уже выступали детские творческие коллективы. Дети исполняли танцы народов Кавказа под громкие аплодисменты зрителей.

30 сентября 1993 года Абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур. В войне против Грузии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысяч человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести.