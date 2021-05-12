Калягина об итогах турфорума "Visit Apsny": много интересных идей

Третий Международный деловой форум "Visit Apsny" принес много полезных контактов и информации, завершился на позитивной ноте, отметила в эфире радио Sputnik президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

Радио Калягина об итогах турфорума "Visit Apsny": много интересных идей

Международный деловой форум "Visit Apsny" прошел в Абхазии 11 мая в третий раз. В нем приняли участие эксперты в сфере туризма из Абхазии и России.

В эфире радио Sputnik Абхазия глава "Абхазского союза туризма" Анна Калягина отметила, что форум завершился позитивно.

"Все наши эксперты, наши гости, очень довольны проведенным мероприятием. Очень много полезных контактов, полезной информации. Подняты такие темы, которые давно назрели. Мы не только подвели итоги, но и наметили планы на будущее, как мы будем развивать свои контакты, строить свое сотрудничество. В рамках форума мы составили меморандумное резюме, как мы будем развиваться в этом направлении, сотрудничать в том числе и с Краснодарским краем. У нас много интересных завершающих идей. Форум очень перспективный и результативный", - рассказала Калягина.

На полях форума было объявлено об открытии в Абхазии "Академии гостеприимства".

"Была поднята проблема сельского хозяйства, как его развивать, не мешая экологии и сохраняя качественный продукт. Одна проблема, которая объединяет и сельское хозяйство, и туризм – это кадры и обучение. Чтобы развивать тот же агротуризм, нужны грамотные сотрудники, которые будет принимать и привозить туристов. "Академия гостеприимства" будет ориентироваться на запрос работодателей на обучение и повышение квалификации", - отметила Калягина.

Деловой форум "Visit Apsny" впервые прошел в Абхазии в 2018 году. Организатором форума выступил "Абхазский союз туризма" в партнерстве с "Ассоциацией сельхозпроизводителей Абхазии", туристическими компаниями "Ацетук тревел" и "Visit Abkhazia". Информационным партнером выступило Информационное агентство Sputnik Абхазия.