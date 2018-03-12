Новости по теме Вооруженный конфликт в Южной Осетии (2008)

Незадолго до полуночи 7 августа 2008 года грузинская армия начала полномасштабное вторжение в Южную Осетию, жертвами агрессии стали сотни мирных жителей, ополченцев и миротворцев.
По мнению Рауля Хаджимба, взаимодействие Абхазии и Южной Осетии должно выйти на новый уровень, взаимные интересы республик есть в экономической и гуманитарной сферах.
Накануне седьмой годовщины начала вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии председатель Парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал Sputnik о событиях августа 2008 года в Южной Осетии.
Экс-замминистра иностранных дел республики, а после глава внешнеполитического ведомства Максим Гвинджия рассказал в интервью Sputnik о событиях августа 2008 года, плане "Скала" и реакции абхазского правительства на агрессивную политику Грузии.
Экс-министр иностранных дел Республики Абхазия Максим Гвинджия рассказал в интервью Sputnik о событиях августа 2008 года, плане "Скала" и реакции абхазского правительства на агрессивную политику Грузии.
Бывший руководитель Управления правительственной информации и средств массовых коммуникаций Кристиан Бжания рассказал Sputnik об информационной обстановке вокруг Абхазии, сложившейся в августе 2008 года.
Военная операция под кодовым названием "Чистое поле" началась незадолго до полуночи. Огонь реактивных систем "Град" и тяжелой ствольной артиллерии не стихал несколько часов.
Незадолго до полуночи 7 августа 2008 года грузинская армия начала полномасштабное вторжение в Южную Осетию, жертвами агрессии стали сотни мирных жителей, ополченцев и миротворцев. Столица Южной Осетии, Цхинвал, была частично разрушена. После этого в конфликт вмешалась Россия, проведя операцию по принуждению Грузии к миру.
Трагические события августа 2008 года вспоминает политолог, секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.
Южная Осетия готовится отметить седьмую годовщину войны августа 2008 года. В столице республики Цхинвале и районах республики 7 и 8 августа пройдут траурные мероприятия.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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