Новости по теме Вооруженный конфликт в Южной Осетии (2008)

Незадолго до полуночи 7 августа 2008 года грузинская армия начала полномасштабное вторжение в Южную Осетию, жертвами агрессии стали сотни мирных жителей, ополченцев и миротворцев. Столица Южной Осетии, Цхинвал, была частично разрушена. После этого в конфликт вмешалась Россия, проведя операцию по принуждению Грузии к миру.