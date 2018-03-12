Новости по теме Конституционная реформа

Депутаты не приняли в первом чтении проект Конституционного закона о поправке к Конституции "О количественном составе Народного Собрания".
Проект конституционного закона о поправке к Конституции "О местном самоуправлении и управлении в Республике Абхазия" одобрен Комиссией по конституционной реформе под председательством президента республики.
Председатель общественной организации "Абзанхара" и экс-спикер Народного Собрания Нугзар Ашуба прокоммментировал предложения организации по реформе Конституции Абхазии.
Председатель общественной организации "Абзанхара" и экс-спикер Народного Собрания Нугзар Ашуба прокомментировал предложения организации по реформе Конституции Абхазии.
На заседании Комиссии по конституционной реформе обсудили избирательную систему в Парламент страны.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.