Новости по теме ботанический сад

Академик АНА, профессор, доктор биологических наук, заведующий отделом интродукции растений Института ботаники Сергей Бебия рассказал Sputnik о жизни Сухумского ботанического сада, о существующих проблемах в мире растений и задачах, стоящих перед биологами.
Академик АНА, профессор, доктор биологических наук, заведующий отделом интродукции растений Института ботаники Сергей Бебия рассказал корреспонденту Sputnik Роберту Джопуа о жизни Сухумского ботанического сада, о существующих проблемах в мире растений и задачах, стоящих перед биологами.
Оперативные действия сотрудников Ботанического сада позволили спасти растения во время январских снегопадов.
Коллекция уникальных растений Ботанического сада пережила январские снегопады.
Представители Королевского ботанического сада Кью в Лондоне готовы профинансировать летнюю экспедицию в Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.