Новости по теме доходы

Самый высокий доход из чиновников Кремля в 2014 году у начальника управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-членами СНГ - 114 миллионов рублей. Список продолжил первый заместитель главы администрации Кремля Вячеслав Володин, который заработал 62,93 миллиона рублей.