Новости по теме доходы

Рауль Хаджимба дал поручения главам министерств и ведомств республики начать работу по направлениям, озвученным в послании президента 20 января.
Бюджет Республики Абхазия на 2016 год направлен на решение социально-экономических проблем, стоящих перед государством, отметила министр финансов Амра Кварандзия.
О том, что подпитывает постоянно тлеющее напряжение и что мешает абхазскому обществу консолидироваться, рассказал Sputnik Абхазия политолог, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков.
Заседание Кабинета Министров Абхазии состоялось во вторник 15 декабря.
Террористическая организация ДАИШ (ИГ-ред.) получает 80 миллионов долларов ежемесячного дохода от налогов на коммерческую деятельность, конфискации земель и собственности, а также от торговли нефтью и наркоторговли.
Республиканский бюджет на 2016 год обсудили в Кабинете Министров в четверг 19 ноября.
Начальник экспертного управления президента Абхазии Ираклий Хинтба прокомментировал параметры доходной части, заложенные в проект государственного бюджета республики на 2016 год.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию для абхазских СМИ в среду 9 сентября.
Директор Рицинского реликтового национального парка Рита Лолуа рассказала Sputnik о доходах Нацпарка за лето 2015 года.
Главный бухгалтер Новоафонской пещеры Аида Маршания рассказал Sputnik о доходах пещеры за лето 2015 года.
Директор Рицинского реликтового национального парка Рита Лолуа рассказла Sputnik о доходах Нацпарка за июль 2015 года.
Главный менеджер Новоафонской пещеры Эсма Гарцкия рассказала корреспонденту Sputnik том, сколько человек посетило пещеру в июне 2015 года.
Директор Рицинского реликтового национального парка Рита Лолуа рассказла Sputnik о доходах нацпарка за первый месяц лета.
Выручка Новоафонской пещеры с 1 января по 25 мая 2015 года составила более 22 миллионов рублей.
Согласно декларации, большая часть состояния президента приходится на ценные бумаги, выпущенные Казначейством США.
По словам главы администрации Гудаутского района Руслана Ладария, ремонт автомобильных дорог начнется после получения необходимой техники и рабочей силы.
Самый высокий доход из чиновников Кремля в 2014 году у начальника управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-членами СНГ - 114 миллионов рублей. Список продолжил первый заместитель главы администрации Кремля Вячеслав Володин, который заработал 62,93 миллиона рублей.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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