Новости по теме евро

Согласно данным Московской биржи, курс доллара опустился ниже 67 рублей, евро упал ниже 76 рублей.
Стоимость американской валюты корректируется на фоне низкой цены на нефть, которая торгуется ниже 47 долларов за баррель по марке Brent.
Европейские политики, соблазнившись идеей единой валюты для ЕС, проигнорировали законы истории и экономики и сами себя загнали в кризис, сопоставимый с Великой депрессией в США, пишет американский экономист Пол Кругман в The New York Times.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.