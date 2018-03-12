Новости по теме фильмы

Студия "Абхазфильм" завершила работу над дубляжем на абхазский язык фильма "Операция "Святой Януарий".
Профессор и журналист Екатерина Бебия представила свой документальный фильм "Иорданские заметки" о жизни абхазов и родственных им народах в Аммане в Абхазском госуниверситете во вторник 17 мая.
Картина молодого режиссера из Абхазии Наура Гармелия получила приз кинофестиваля "Дух Огня" в Ханты-Мансийске.
В этот раз Sputnik вместе с известным телеведущим, знатоком истории Старого города Рахибом Азери отправился на улицу Малая Крепостная, 8, где снималась известная кинолента "Бриллиантовая рука".
О том, как абхазка по происхождению Эсма Апсны решилась снять фильм о запрещенном в России и ряде других стран" Исламском государстве", обсудил с молодым режиссером для Sputnik Лев Рыжков.
Народному артисту СССР Владимиру Зельдину исполняется 101 год 10 февраля 2015 года. Смотрите на архивных кадрах фрагмент фильма "Свинарка и пастух", где легендарный актер сыграл главную роль.
О сторонниках и противниках фильма иранского режиссера Маджида Маджиди "Мухаммад – посланник Всевышнего", премьера которого состоялась в Москве, рассказал Sputnik Лев Рыжков.
Беспорядки в Эстонии и Латвии, проникновение российских спецназовцев в страны Балтии, обмен ядерными ударами между США, Великобританией и Россией. Нет, это не реальность, а всего лишь фильм-катастрофа на британском телеканале.
Утром 29 января на официальном сайте посольства Украины во Франции появился текст, вызвавший не столько бурную реакцию, сколько реакцию, за которой последовала серия правомерных вопросов и уточнений.
В ответ на заявление "Ленфильма" о готовности снять ленту с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, пожелавшим исполнить роль Ленина, коммунисты отправили письмо в " Ленфильм" с обещанием провести акции протеста.
Поскольку избежать повторения некоторых сюжетных линий было невозможно, обвинения в плагиате предыдущих эпизодов необоснованны, считает режиссер новой части киносаги Джей Джей Абрамс
"Звездные войны: Пробуждение силы" не только обошли "Титаник" по кассовым сборам, но и соперничают с "Аватаром".
Премьера первого фильма на абхазском о Владиславе Ардзинба состоялась в Госкомитете по репатриации.
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Подтверждением этой версии генпрокурор считает "беспрецедентную, оскорбительную атаку в газетах, на телевидении, в интернете сразу в нескольких европейских странах" на него и членов его семьи.
Ученица Александра Сокурова режиссер Кира Коваленко представит "Софичку" широкой аудитории предстоящей весной.
Режиссер, сценарист, Народный артист СССР, классик советского и российского кинематографа скончался в Москве на 89-м году жизни. За последний год Эльдара Рязанова неоднократно госпитализировали.
Российский режиссер, сценарист, народный артист СССР, классик советского и российского кинематографа Эльдар Рязанов скончался в Москве на 89-м году жизни. Смотрите фрагменты из его фильмов.
Редакция Sputnik Абхазия сделала подборку фильмов, снятых в республике в разное время. Все они известны и любимы многими поколениями зрителей.
Члены команды КВН "Нарты из Абхазии" рассказали Sputnik о своем участии в съемках фильма "Август. Восьмого".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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