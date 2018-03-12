Новости по теме геноциды

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что мировое сообщество должно делать все, чтобы трагические события прошлого никогда не повторялись и все народы могли жить в мире и согласии, не зная ужасов, к которым приводит разжигание религиозной вражды и агрессивный национализм, ксенофобия.