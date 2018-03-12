Новости по теме геноциды

Дата памятного дня выбрана не случайно, именно в этот день 27 января 1945 года Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим-Биркенау, в котором погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек.
Памятный молебен, посвященный жертвам геноцида армянского народа, прошел в армяно-апостольской церкви в Гагре.
24 апреля ежегодно в Абхазии отмечают день памяти массового уничтожения армянского народа. С 22 апреля памятные мероприятия в честь столетия трагических событий проходили в разных районах Абхазии.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что мировое сообщество должно делать все, чтобы трагические события прошлого никогда не повторялись и все народы могли жить в мире и согласии, не зная ужасов, к которым приводит разжигание религиозной вражды и агрессивный национализм, ксенофобия.
Комплекс памятников погибшим в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии, а также жертвам геноцида армян открыт в Гулрыпшском районе Абхазии.
Комплекс памятников погибшим в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии, а также жертвам геноцида армян открыт в Гулрыпшском районе Абхазии.
О трагедии армянского народа и оценке мировым сообществом событий 1915-1922 годов в аналитической статье секретаря Общественной палаты Нателлы Акаба.
Министр труда, занятости и социального обеспечения Абхазии, председатель организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных памяти жертв массового уничтожения армян, Сурен Керселян рассказал о мероприятиях, к 100-летию памяти жертв геноцида армян.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.