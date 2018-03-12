Новости по теме геополитика

Свои условия в экономике теперь жестко диктует политика и геостратегия, сложившиеся правила игнорируются или переписываются подчас из-за конъюнктурных соображений, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Противоречия России и Турции могут вызвать цепную реакцию конфликтов на прикаспийских территориях.
Министр иностранных дел России отметил, что однополярный мир перестал существовать, в Азии и Латинской Америке формируются мощные центры экономического роста, а с ними приходит и политическое влияние.
Директор института стран СНГ Константин Затулин рассказал о своем видении перспектив взаимоотношений Абхазии, Турции и России в ходе круглого стола в пятницу 19 июня в Сухуме.
Директор института стран СНГ Константин Затулин рассказал о своем видении перспектив взаимоотношений Абхазии, Турции и России в ходе круглого стола в пятницу 19 июня в Сухуме.
Турецкие политологи представили свое видение перспектив взаимоотношений Абхазии, Турции и России в ходе круглого стола в пятницу 19 июня в Сухуме.
Круглый стол на тему: "Абхазия в контексте современных российско-турецких отношений" начал свою работу в Сухуме.
Представители общественных и международных организаций Абхазии, России и Турции обсудят на круглом столе перспективы Абхазии в контексте российско-турецких отношений.
Визит Си Цзиньпина в Москву, участие в параде Победы войск КНР - признак стратегического альянса, ни Россия, ни Китай не станут частью "вассальной системы" США, считает американский политолог Пол Робертс.
О трагедии армянского народа и оценке мировым сообществом событий 1915-1922 годов в аналитической статье секретаря Общественной палаты Нателлы Акаба.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.