Новости по теме юбилей

11 марта исполнилось бы 77 лет известному абхазскому поэту Таифу Аджба, он пропал без вести 9 октября 1992 года после того, как его увезли из дома грузинские гвардейцы.
Народному артисту СССР Владимиру Зельдину исполняется 101 год 10 февраля 2015 года. Смотрите на архивных кадрах фрагмент фильма "Свинарка и пастух", где легендарный актер сыграл главную роль.
Новый 2016 год отметился в нашей жизни пушистым белым снегом, выпавшим в самые первые январские дни. О снежном юбилее рассказала Sputnik Арифа Капба.
Латвийский композитор Раймонд Паулс родился в 1936 году в Риге. Сегодня автор хитов для многих "звезд" советской и российской эстрады отмечает юбилей в кругу близких людей.
В рамках празднования 150-летнего юбилея первого абхазского букваря (анбан - абх.) прошло возложение цветов к памятнику Дмитрия Гулия.
В конце минувшей недели в Москве, в Музее серебряного века Московская абхазская диаспора провела памятный вечер в честь столетия поэта и писателя Константина Симонова. О том, какое отношение к Абхазии имеет классик советской литературы рассказал колумнист Sputnik Лев Рыжков.
100-летие друга Абхазии Константина Симонова отметили в Москве.
16 декабря исполнилось сто лет со дня рождения писателя и философа, кавалера ордена "Ахьдз Апша" первой степени Мурата Ягана.
5 декабря Народная артистка Абхазии Алиса Гицба отмечает свой юбилей.
Известная абхазская оперная певица Алиса Гицба 5 декабря отмечает свой юбилей.
Известная абхазская оперная певица Алиса Гицба 5 декабря отметит свой юбилей.
Праздничный концерт, посвященный 85-летию со дня создания Сухумского государственного музыкального училища.
85 лет исполнилось Сухумскому музучилищу имени Чичба.
Ровно 37 лет назад 6 ноября 1978 года состоялся первый эфир Абхазского телевидения. День рождения телеканала сотрудники АТ отмечают на работе.
В этот день 37 лет назад дикторы Абхазского телевидения Леонид Хишба и Кама Джопуа впервые вышли в эфир с выпуском новостей на абхазском языке. О становлении Абхазского телевидения, основных этапах его развития и планах на будущее рассказал в интервью Sputnik директор по техническому обеспечению АГТРК Леонид Агрба.
1 ноября 1975 года в Пицундском храме состоялось открытие органа, построенного знаменитой немецкой фирмой "А. Schuke".
Пицундский орган необходимо беречь и передать будущим поколениям артистов и слушателей, отметила оперная дива Хибла Герзмава.
Вице-президенту Академии Наук Абхазии, доктору биологических наук, академику Сергею Бебия исполнилось 75 лет.
В свой юбилей математик, ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия награжден орденом «Ахьдз-Апша» I степени за выдающиеся достижения в области науки, за личный вклад в развитие высшего образования в Республике Абхазия и подготовку высококвалифицированных кадров.
Поэт, публицист, советник президента по вопросам культуры Владимир Зантария поздравил поэта Дениса Чачхалиа с 65-летием.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.