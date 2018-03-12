Новости по теме юбилей

В этот день 37 лет назад дикторы Абхазского телевидения Леонид Хишба и Кама Джопуа впервые вышли в эфир с выпуском новостей на абхазском языке. О становлении Абхазского телевидения, основных этапах его развития и планах на будущее рассказал в интервью Sputnik директор по техническому обеспечению АГТРК Леонид Агрба.