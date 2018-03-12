Новости по теме награды

В этом году Россия на Оскаре представлена в номинации “Лучший короткометражный анимационный фильм”. Это мультфильм Константина Бронзита “Мы не можем жить без космоса”. О его шансах на победу размышляет обозреватель Sputnik Владимир Бегунов.
Американский президент уверен, что главной целью любой отрасли, в том числе кино, является предоставление каждому возможности показать свой талант, однако надо разобраться, был ли такой шанс у всех.
С незапамятных времен Эльбрус привлекал к себе людей. Много веков люди стремились покорить вершину, чтобы проверить себя, испытать и укрепить свое тело и дух. Среди них и группа наших соотечественников, в том числе первая девушка из Абхазии Диана Чукбар, которая дважды участвовала в восхождении на самую высокую вершину Европы.
Голливуд внушает миру свои гуманитарные ценности и представление о справедливости, американские фильмы несут идею, что "самое важное - человек, а вовсе не государство", заявил Sputnik кинокритик Даниил Дондурей.
Художественный руководитель Абхазского драматического театра Валерий Кове был награжден премией имени Андрея Толубеева 7 декабря в Санкт-Петербурге.
Три финалиста, которых определят капитаны и тренеры национальных сборных, а также СМИ, станут известны 30 ноября.
Абхазские компании получили 14 золотых и пять серебряных медалей Международной выставки "Золотая осень – 2015".
С 3 по 4 октября на Бзыбском ипподроме прошел Чемпионат Абхазии по конному спорту. Победителем турнира стала сборная Гудаутского района.
Командиры военного времени, руководство Министерства обороны республики и члены комиссии по государственным наградам обсудили вопросы награждения участников боевых действий.
На полигоне Дубровичи в Рязанской области при исполнении фигуры пилотажа потерпел крушение вертолет Ми-28Н авиагруппы "Беркуты". Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что до последней секунды летчики пытались спасти машину.
Вертолетный перелет из Сухума в Москву, посвященный памяти героя Великой Отечественной войны Кязыма Агрба, завершился в понедельник.
Организаторы авиаперелета из Сухума в Москву хотят привлечь внимание к тому, что геройски погибший летчик-истребитель Кязым Агрба не получил заслуженной награды Героя Советского Союза.
Ветеран Великой Отечественной войны Ваграм Калайджян после окончания школы был призван на защиту Кавказа.
Представитель внешнеполитического ведомства Абхазии в Италии Мауро Мурджиа передал памятную доску семье участника партизанского антифашистского движения, ветерана Великой Отечественной войны Султана Папба.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев вручил ветерану ВОВ Ивану Разаренову, не сумевшему по состоянию здоровья принять участие в торжественной церемонии, юбилейную медаль "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Посол России в Абхазии Семен Григорьев лично приехал домой к ветерану ВОВ Ирине Склифосовской и вручил медаль в честь 70-летия Победы.
Президент Рауль Хаджимба наградил секретаря Общественной палаты Нателлу Акаба орденом "Ахьдз-Апша" III степени.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.