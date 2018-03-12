Новости по теме награды

С незапамятных времен Эльбрус привлекал к себе людей. Много веков люди стремились покорить вершину, чтобы проверить себя, испытать и укрепить свое тело и дух. Среди них и группа наших соотечественников, в том числе первая девушка из Абхазии Диана Чукбар, которая дважды участвовала в восхождении на самую высокую вершину Европы.