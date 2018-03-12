Новости по теме отдых в горах

3D панорама моста через реку Аалдзга в Ткуарчале продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Репортаж "Горной Абхазии" стал победителем в номинации "Лучший репортаж о путешествии по России и СНГ".
3D панорама горы Мамзыщха продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Для победы в конкурсе "Моя планета-2015" проекту "Горная Абхазия" необходима поддержка аудитории.
Осень – удачное время для отдыха в Абхазии. В эти дни природа порадует гостей республики красивыми осенними пейзажами, теплым морем и сочными фруктами.
Панорама Ауадхара в 3D продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
3D панорама вида на озеро Мзы продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Аацынский каньон - одно из живописных мест в Абхазии, где созданы условия для отдыха туристов и местных жителей.
Рицинский реликтовый национальный парк (РРНП) расположен в горной части Абхазии, на южном склоне главного Кавказского хребта в пределах рек Геги и Пшица.
Панорама Новоафонского Симоно-Кананитского монастыря в 3D продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
По сообщению Госгидрометеослужбы республики, с 20 по 27 июля в Абхазии ожидается жаркая погода с кратковременными дождями.
Панорама Иверской горы и Анакопийской крепости в 3D продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Панорама водопада на реке Псырцха в 3D продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
О том, как добраться до Абхазии, вы уже знаете. Интересно ли вам узнать, что можно увидеть и как перемещаться по стране?
По данным метеорологов Абхазии, из-за влияния антициклона в республике ожидается переменная облачность, местами возможен слабый дождь.
В 1902 году на всемирной выставке, проходившей в Париже, принцем Ольденбургским было приобретено красивейшее деревянное здание будущего ресторана "Гагрипш".
По данным метеорологов Абхазии, на побережье во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Проект "Абхазия глазами молодежи", организованный Комитетом по вопросам молодежи и спорта столичной Администрации, завершился в воскресенье 28 июня. В рамках проекта было проведено семь экскурсий по республике, в которых приняли участие сотни молодых людей из различных уголков Абхазии.
Госгидрометеослужба Абхазии сообщает, что в выходные в республике временами возможны локальные осадки в виде ливневого дождя.
Если вы определились со страной, где собираетесь отдохнуть, но не знаете, как до нее добраться, наша инфографика вам поможет. Самым быстрым, удобным, но затратным способом считается самолет, если, конечно, побеспокоиться заранее о приобретении билетов
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.