Новости по теме партии

Лидер "Единой России" в своем выступлении заверил, что власти не отказываются от выполнения социальных обязательств, и подчеркнул, что работу по поддержке и защите бизнеса надо ускорить. Кроме этого он предложил в кратчайшие сроки разработать и принять предвыборную программу.