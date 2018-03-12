Новости по теме партии

Взрыв прогремел в воскресенье вечером на автобусной остановке вблизи одного из офисов премьер-министра Турции в самом центре турецкой столицы в момент большого скопления людей.
Спикер Народного Собрания-Парламента Абхазии Валерий Бганба провел пресс-конференцию в среду 10 февраля.
Лидер "Единой России" в своем выступлении заверил, что власти не отказываются от выполнения социальных обязательств, и подчеркнул, что работу по поддержке и защите бизнеса надо ускорить. Кроме этого он предложил в кратчайшие сроки разработать и принять предвыборную программу.
Новоизбранным председателем республиканской политической партии "Единая Абхазия" стал Сергей Шамба. Выборы руководителя партии прошли в среду 27 января в ходе VI съезда РПП "Единая Абхазия".
Новоизбранным председателем республиканской политической партии "Единая Абхазия" стал Сергей Шамба. Выборы руководителя партии прошли в среду 27 января в ходе VI съезда РПП "Единая Абхазия".
Президент Республики Абхазия принял Указ о создании Политического консультативного совета в четверг 15 января.
Блок оппозиционных сил Абхазии провел слушания по политико-правовой оценке событий мая 2014 года в четверг 24 декабря.
Новый состав руководства Сухумского отделения республиканской политической партии "Единая Абхазия" избран в ходе собрания членов столичного отделения. Председателем стал Алхас Манаргия.
На прошлой неделе партия, отстаивающая идею независимости Каталонии от Испании, получила по итогам выборов 27 сентября абсолютное большинство в парламенте.
Депутат Народного Собрания, представитель политической партии "Аинар" Алмас Джапуа прокомментировал требования оппозиции, озвученные на митинге 21 октября.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба сделал заявление в связи с общественно-политической ситуацией в стране, которое размещено на официальном сайте главы государства.
Ангела Меркель ранее заявляла, что ситуация с мигрантами дает возможность "научиться глобализации с совсем другой стороны".
На заседании политсовета республиканской политической партии "Единая Абхазия" лидер партии Даур Тарба заявил о сложении своих полномочий.
Антиправительственный митинг с призывом к властям объявить досрочные парламентские выборы, а также с требованием отставки президента страны Николая Тимофти продолжился ночью в столице Молдавии. Смотрите на видео, как проходил протест.
Досрочные выборы состоятся 20 сентября. Основываясь на опросах, ни одна партия не сумеет получить парламентское большинство — 151 место в 300-местном парламенте — и единолично сформировать правительство.
Руководитель РОО "Апсадгьыл" Беслан Эшба уверен, что одним из потенциальных конкурентных преимуществ партии, созданной на базе Фонда "Аинар", может стать именно наличие молодого интеллектуального ресурса.
"Аинар" был реорганизован в политическую партию из Фонда экспертного содействия.
Экспертиза, как сообщает Роспотребнадзор, обнаружила фталаты и пестицид бифеназат в концентрациях, превышающих нормативы. Данные вещества провоцируют онкологические заболевания и проблемы с бесплодием у мужчин и женщин.
Необходимость проведения социальных реформ подчеркивает почти половина жителей Испании (49%), более 50% испанцев считают, что несбывшиеся обещания стали причиной роста признания оппозиционных партий.
Согласно опросу "Sputnik.Мнения", проведенного британским исследовательским агентством ICM Research для международного агентства и радио Sputnik, показал, что наиболее часто респонденты называли три причины роста популярности оппозиционных партий в Европе: высокий уровень иммиграции , обещания, которые не были выполнены и разочарование в ЕС .
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.