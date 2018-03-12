Новости по теме поезда

На месте происшествия был слышен взрыв, сообщают очевидцы. Пассажиров в поезде не было. Большинство вагонов состава сошли с рельсов и перевернулись.
Сотрудники служб спасения продолжают работу на месте столкновения пассажирского поезда с застрявшим на железнодорожных путях тягачом на юге Германии. Смотрите видео с места происшествия.
Сход грунта на железнодорожные пути на участке между Дагомысом и Сочи Северо-Кавказской железной дороги в среду вечером парализовал движение пяти пассажирских поездов.
Пассажирский поезд, направлявшийся из Сухума в Москву, столкнулся с комбайном. Жертв нет. Состав идет с опозданием.
Компания-оператор заявила, что ночью движение между Францией и Великобританией было приостановлено из-за мигрантов, оказавшихся на рельсах и на крышах поездов.
Дерево упало 28 июля на перегоне Сочи - Мацеста Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги. Среднее время задержки пассажирских поездов составило около 50 минут.
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Новый железнодорожный рейс свяжет Сухум и Белгород.
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