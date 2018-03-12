Новости по теме политика

США болезненно относятся к стремлению лидеров ведущих стран Европы проводить самостоятельную внешнюю политику, считает глава думского комитета по труду и соцполитике Ольга Баталина.
Основные направления внешней политики Китиая были озвучены на ежегодной пресс-конференции, которая проводится в рамках открывшейся сессии высшего законодательного органа страны Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
В Сирии сохраняется клубок неразрешимых противоречий, который подпитывает и будет подпитывать военную активность, в том числе и попытки разрушить стартовавший мирный процесс, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Политические партии "Единая Абхазия", "Народная партия Абхазии", "Партия экономического развития Абхазии", "Коммунистическая партия Абхазии" и организации "Союз ветеранов войны в Афганистане" и “Фонд международного делового сотрудничества” подписали договор о сотрудничестве.
На промежуточном рубеже российские ВКС сделали невозможным свержение Асада, а российская дипломатия – вторжение Эрдогана в Сирию, по крайней мере в краткосрочной перспективе, замечает член Зиновьевского клуба Дмитрий Куликов.
Турецкая политическая элита действительно даёт почву для того, чтобы прислушаться к тем, кто полагает, что в Турции начинают возрождаться имперские амбиции.
О необходимости максимизировать дипломатические контакты между всеми странами Закавказья, добиться более нюансированной позиции в отношении действий Турции, рассказал Sputnik доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов.
Подписан ряд секторальных договоров в развитие основного договора, и есть вопросы, которые решаются по теме безопасности, вопросы экономики, вопросы социального характера, сказал Хаджимба.
Для того, чтобы добиться абсолютно нового политического процесса и полной перезагрузки политической ситуации на Украине, необходимо единение политических сил, заявила лидер парламентской фракции Украины "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Возможно, надо было об этом говорить публично, но мы исходили из того, что мы не должны создавать дополнительную напряженность, а из того, что мы должны разрешать этот вопрос.
Говоря о возможности ЕС повлиять на Турцию, Пушков отметил очень скептическое отношение к Эрдогану и Турции в Европе. Ряд стран Европы публично заявляют, что Турция никогда не будет членом ЕС, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.
Очередной доклад МИД Грузии о ситуации в сфере защиты прав человека в Абхазии и Южной Осетии лежит не в правовой плоскости, а в сугубо политической, отметил Ираклий Хинтба.
Несмотря на все западные санкции, Российская Федерация не сильно пострадала, развивается, живет и выживет, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Своим мнением о призыве генсека НАТО Йенса Столтенберга России "пересмотреть свое решение о признании Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами" поделился со Sputnik Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухаммед Килба.
Интервью руководителя Правительства РФ Дмитрия Медведева международному агентству Sputnik.
Ситуация с мигрантами в Европе - это огромнейшая проблема, в которой виноват сам ЕС. Открывать двери всем - по меньшей мере глуп, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Об итогах первого года действия договоренностей в "нормандском формате", достигнутых лидерами России, Украины, Германии и Франции в белорусской столице рассуждает колумнист Sputnik Беларусь Александр Шпаковский.
Утром 29 января на официальном сайте посольства Украины во Франции появился текст, вызвавший не столько бурную реакцию, сколько реакцию, за которой последовала серия правомерных вопросов и уточнений.
МИД Абхазии призывает ПАСЕ и другие европейские организации пересмотреть свои давно устаревшие однобокие подходы к сторонам конфликта и переосмыслить собственную политику, исходя из существующих в регионе Южного Кавказа политических реалий.
Необходимо сочетать вооруженные действия с политическими действиями по урегулированию конфликтов, с мерами по недопущению использования террористами экономической инфраструктуры, которую они захватывают, сказал Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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