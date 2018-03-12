Новости по теме помощь

Мы занимаемся не только примирением, но и оказываем гуманитарную помощь от России, отметил представитель российского центра по примирению враждующих сторон полковник Сергей Иванов.
Жителям Сальхаба выдали пакеты с полуфабрикатами, рыбными и мясными консервами, сахаром, мукой, сухим молоком и крупами, дети получили сладкие подарки.
Бабушка Гульнары, Тамара Терзян, рассказала Sputnik о том, как проходила операция и о ее результатах.
Гульнаре Терзян была проведена сложная операция в Новосибирском НИИ ТО.
Обозреватель британского издания Guardian Пол Мейсон пишет, что Евросоюз ищет помощи в решении миграционного кризиса у страны, в которой все больше усиливаются деспотизм и цензура.
Ок, Sputnik!
Глава МЧС России также выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением, в результате которого, по последним данным, 11 человек погибли и более 400 госпитализированы.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору денежных средств на проведение обследования и лечение Руслана Хиба, у которого задержка психоречевого развития.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору денежных средств на проведение обследования и лечение Руслана Хиба, у которого задержка психоречевого развития.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг отметили, что важной задачей донорской конференции по Сирии будет согласование пакета мер по усилению экономического роста ближневосточной страны.
О движении по сбору крови, которое действует в Абхазии с июня 2014 года, рассказала в интервью Sputnik Абхазия его основатель, студентка факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского института культуры Диана Шашура.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору денежных средств на проведение операции Григорию Гайдарь, у которого катаракта правого глаза.
3 декабря отмечается Международный день инвалидов.
Хибла Герзмава передаст все средства от концертов, которые пройдут в Германии, в фонд поддержки родственников жертв терроризма.
На операцию Армену Торосяну, родившемуся с расщелиной в средней части неба, необходимо собрать 254 тысячи рублей.
Более ста человек приняли участие в акции благотворительного фонда "Киараз" по сбору теплых вещей для малоимущих семей.
Для прохождения курса лечения в Израиле необходимо собрать 350 тысяч рублей.
Сумма помощи обозначена в статье расходов Министерства по делам Северного Кавказа РФ.
Формальное одобрение на получение транша Украина должна получить 31 июля, когда у исполнительного совета МВФ запланировано заседание по данному вопросу, добавил источник.
В новом разделе на сайте МИД России даны рекомендации, что делать россиянам в ситуациях, связанных с угрозой жизни, здоровья и безопасности за рубежом.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.