Новости по теме портреты

Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Игоря Хеция.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей добровольца из Кабардино-Балкарии Анзора Яхагоева.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Алика Цимцба, участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалера ордена Леона.
Изображение, "спрятанное" под картиной Леонардо да Винчи, существенно отличается от знаменитого полотна – у модели нет загадочной улыбки, сообщает Би-би-си.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей кавалера ордена Леона, медсестры Мзии Абухба-Сохадзе.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей добровольца из Кабардино-Балкарии, кавалера ордена Леона Салима Варитлова.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Асланбека Мирзоева, который за вклад в победу в Отечественной войне 1992-93 годов был удостоен звания Герой Абхазии.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Родиона Хагба.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей добровольца из Кабардино-Балкарии, кавалера ордена Леона Арсена Гукова.
Участница Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Нанули Хагба поделилась своими военными воспоминаниями.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Нанули Хагба.
Проект "Ненарисованные воины" продолжает знакомить читателей с героями художника Руслана Габлия. Представляем вашему вниманию военную историю участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Зураба Кация.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Нины Балаевой, участницы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, награжденной медалью "За отвагу", художественного руководителя Русского театра драмы.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Зураба Хаджимба, участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Художник, участник Отечественной войны народа Абхазии Руслан Габлия даже во время войны не расставался с карандашом, делал военные наброски. Габлия - автор более 60 портретов участников боевых действий в Абхазии.
Габлия – автор более 60 портретов участников боевых действий в Абхазии. Истории героев его рисунков военных лет будут представлены на страницах портала Sputnik Абхазия.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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