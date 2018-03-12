Новости по теме портреты

Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Зураба Хаджимба, участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Художник, участник Отечественной войны народа Абхазии Руслан Габлия даже во время войны не расставался с карандашом, делал военные наброски. Габлия - автор более 60 портретов участников боевых действий в Абхазии.