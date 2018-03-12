Новости по теме реформы

Проведение Конституционной реформы – дело не одного дня, но страна уверенно продвигается по намеченному пути, реформа начата, и она продолжается, сказал Рауль Хаджимба.
Важно, чтобы госбюджет Украины поддерживался структурными реформами для расширения налоговой базы и устойчивой оптимизации государственных расходов, заявил первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон.
Кабинет Министров Республики Абхазия одобрил государственную программу "Образование 2016".
Заявления грузинского министра стали реакцией на документ глав дипломатических ведомств стран альянса о намерении подготовить к саммиту в июле 2016 года в Варшаве конкретные меры по укреплению политического и практического сотрудничества с Тбилиси.
Генеральный прокурор Абхазии Алексей Ломия внес на рассмотрение Парламента проект закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Абхазия "О прокуратуре Республики Абхазия".
Генерал Шарль де Голль родился 125 лет назад, 22 ноября 1890 года. Смотрите архивные кадры о жизни выдающегося военного и политического деятеля, президента Франции.
Работа всех подразделений МВД будет усилена, но кадровых изменений в подразделениях МВД в ближайшее время не ожидается, отметил Дзапшба.
Парламентская фракция будет создана из членов общественной организацией "Апсадгил".
В реформировании политической системы Абхазии в первую очередь необходимо перераспределение полномочий между президентом, правительством и Парламентом, плавный переход от президентской к президентско-парламентской республики, считает руководитель республиканской общественной организации “Апсадгил”, бывший вице-премьер Беслан Эшба.
Проект конституционного закона о поправке к Конституции "О местном самоуправлении и управлении в Республике Абхазия" одобрен Комиссией по конституционной реформе под председательством президента республики.
Предложения, которые были направлены в Европейский механизм стабильности (ESM), предполагают финансирование долговых обязательств страны в течение трех лет и пакет для развития экономики в 35 миллиардов евро.
О том, что мешает Абхазии стать черноморским "Сингапуром", размышляет аналитик Дмитрий Мушба.
Министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов озвучил реформы, которые будут предприняты в сфере медицины, на пресс-конференции в АРСМИРА в понедельник 8 июня.
Рауль Хаджимба внес на рассмотрение парламента проект Конституционного закона "О количественном составе Народного Собрания-Парламента" .
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с абхазской общественностью и студентами, проживающими в Москве.
По словам президента, все обещания и заявления, сделанные им и его командой в пред- и поствыборный период остаются в силе.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.