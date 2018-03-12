Новости по теме соотечественники

Студентка Абхазского государственного университета, репатриантка, преподаватель абхазского языка в Аммане Жанна Лейба рассказала в интервью Sputnik Абхазия об абхазской диаспоре в Иорданском королевстве.
По различным данным от 500 тысяч до миллиона абхазов живут вне пределов своей исторической родины. Редакция Sputnik представила удивительные факты из жизни некоторых прославленных и выдающихся деятелей абхазской диаспоры за рубежом.
8 ноября в Стамбуле пройдут выборы председателя Федерации абхазских культурных центров в Турции (Абхазфед).
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.