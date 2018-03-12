Новости по теме спектакли

Худрук абхазской студии Театрального института имени Бориса Щукина рассказала радио Sputnik Абхазия об исполнительском вечере, о своих студентах и о планах на будущее.
Музыкальный театрализованный спектакль "Муха-Цокотуха" был представлен студией "Арлекино" на сцене Абхазской государственной филармонии.
О результатах работы Абхазского государственного молодежного театра за год рассказала корреспонденту Sputnik режиссер Софа Агумаа.
Премьера музыкальной комедии "Тот, кто свел царя с ума" состоялась в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба 16 февраля.
Новогоднее представление "Снегурочка" в Абхазском драмтеатре в постановке Мадины Аргун подарило маленьким и зрителям постарше ощущение сказки и волшебства.
Госкомитет по репатриации организовал поход детей репатриантов на новогоднее представление в Абхазском драматическом театре.
Итоги года работы в Русском театре драмы подвела художественный руководитель Нина Балаева.
Премьеру спектакля по пьесе Антона Чехова "Медведь" и авторский скетч Софы Агумаа "Едут актеры" представили актеры Абхазского государственного молодежного театра во вторник 6 октября.
Абхазский государственный драматический театр представит московской публике два спектакля - "Самоубийца" по пьесе Николая Эрдмана и "Бешеные деньги" по произведению Александра Островского.
Художественный руководитель и главный режиссер Абхазского драматического театра Валерий Кове рассказал в интервью Sputnik об особенностях театра и художественных критериях театрального мастерства.
Московским зрителям представят постановки "Самоубийца" по Николаю Эрдману, "Бешеные деньги" по Александру Островскому и спектакль "Открытие театра".
Санкт-Петербургский театр "Мастерская" представил на сцене Абхазского государственного драматического театра спектакль "Старший сын".
Санкт-Петербургский театр "Мастерская" представил на сцене Абхазского государственного драматического театра спектакль "Старший сын".
С 5 по 9 августа в Абхазии пройдут гастроли Санкт-Петербургского театра "Мастерская".
"Кофейная кантата" Иоганна Себастьяна Баха в исполнении артистов московского театра "Геликон-опера" впервые прозвучала в Абхазии.
Абхазские студенты целевого курса Санкт-Петербургского государственного института культуры сыграли на абхазском языке притчу "Джамхух — сын Оленя, или Евангелие по-чегемски" по одному из произведений романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема" на малой сцене драматического театра имени Самсона Чанба.
Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия рассказала Sputnik, что с 17 по 22 июля впервые в Абхазии будет показан спектакль "Кофейная кантата".
Абхазский государственный драматический театр продолжит в июне показ спектаклей после небольшого перерыва.
Художественный руководитель и главный режиссер драмтеатра Валерий Кове рассчитывает продолжить показ спектаклей со вторника 23 июня.
В Государственном русском театре драмы в Сухуме идет подготовка к новому летнему сезону, который откроется уже на следующей неделе.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.