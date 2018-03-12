Новости по теме теракты

Двойной теракт произошел вблизи стадиона "Водафон Арена", в одном из центральных районов Стамбула Бешикташ.
Террористы-смертники "Исламского государства" готовят теракты на территории Турции и Азербайджана, разыскиваются пятеро членов ИГ, среди которых один азербайджанец.
Находиться сейчас в Турции небезопасно, обстановка в этой стране действительно очень напряженная, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Флешка с картой была найдена в квартире в Афинах, где находился предполагаемый террорист Абдельхамид Абауд, который был убит в ходе спецоперации в Сен-Дени.
На фоне обострившейся после взрывов в Брюсселе террористической угрозы вице-президент Международной ассоциации ветеранов "Альфа" рассказал Sputnik о том, как вести себя во время терактов.
Противоречия внутри европейского сообщества, обнажившиеся благодаря психологическому воздействию терактов в Париже и Брюсселе, могут разорвать Европу изнутри, заявил Sputnik старший преподаватель школы арабистики Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин.
Секретарь Совета нацбезопасности Украины связал теракты в Брюсселе, Париже и Турции с операцией российских ВКС в Сирии. До Турчинова о наличии "российского следа" в брюссельском теракте заявлял глава СБУ Украины Василий Грицак.
Два взрыва прогремели в зале вылетов аэропорта Завентем, еще две бомбы взорвали в брюссельском метро.
Маркедонов видит возможность эффективно противодействовать террористической угрозе лишь на основе эффективной кооперации между ведущими странами мира и международными институтами.
Чемпионат Европы по футболу во Франции должен состояться в обязательном порядке и террористы должны знать, что им не запугать Европу, убежден вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.
По мнению эксперта Российского института стратегических исследований Игоря Николайчука, винить спецслужбы Бельгии в случившихся терактах несправедливо: поймать каждого террориста "за руку" и предупредить все теракты практически нереально.
Является ли брюссельская трагедия отголоском миграционного кризиса, либо в Европе есть какая-то сила, которой выгодна террористическая атака, спросил Sputnik политолога Александра Храмчихина.
Данные о том, что среди погибших и раненных в результате теракта в Анкаре могут быть представители абхазо-адыгской диаспоры страны, пока не подтвердились, сказал полпред Абхазии в Турции Инар Гицба.
По предварительной версии полиции, причиной взрыва стал заминированный автомобиль, который взорвался, находясь между двумя автобусами, около 30 человек погибли, 75 получили ранения.
На место происшествия уже прибыли полицейские. Ранее в центре Джакарты произошла серия взрывов, в результате погибли семь человек, были зад
Серия взрывов, совершенная группой боевиков в Джакарте, имитирует сценарий атак в Париже, где взрывы были совершены тремя скоординированными группами, считают в индонезийской полиции.
Агентство Рейтер сообщает, что один из взрывов прогремел недалеко от офиса ООН. О втором взрыве пока ничего неизвестно. Предположительно, в инциденте есть погибшие.
О террористических актах в туристических местах в хронологическом порядке читайте в справке Sputnik.
Cо стороны запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" не исключены новые теракты, заявил министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони.
О том, как факт уничтожения ВВС Турции российского боевого самолета над сирийской территорией принципиально изменил отношения между Москвой и Анкарой и что может приостановить процесс ухудшения отношений рассказал Sputnik заведующий отделом Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
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