Новости по теме товарооборот

В список запрещенных товаров не попали социально значимые, такие как хлеб, молоко, макароны и сало. Кроме того, из Крыма на Украину и обратно может поставляться электроэнергия.
Товарооборот от внешнеэкономической деятельности республики в 2015 году составил 22 миллиарда 231 миллион рублей.
Товарооборот от внешнеэкономической деятельности республики в 2015 году составил 22 миллиарда 231 миллион рублей.
Президент Международного фонда "Апсны" Сонер Гогуа прокомментировал возможность создания транзитного коридора в Абхазии.
Южное таможенное управление федеральной таможенной службы сообщило, что более 40 тонн сельхозпродукции из Абхазии было офрмлено в июне 2015 года.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.