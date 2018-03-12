Новости по теме творчество

Абхазский скульптор, бывший председатель Союза художников Абахзии Виталий Джения рассказал о своих работах, о первых сложностях творческого пути и о том, что вдохновляет
Модельеры в точности знают, как сшить костюм, который подойдет именно вам. Об интересной и кропотливой профессии портного рассказал модельер-конструктор высшего разряда Рафик Минасян.
Вера Таривердиева, супруга знаменитого композитора Микаэла Таривердиева, к 40-летию Пицундского органа рассказала Sputnik о своих воспоминаниях, связанных с Абхазией и Пицундским органом.
Выставка дизайнерских изделий, хенд-мейдов "Арт-маркет Лето – 2015" завершила свою работу в Сухуме в воскресенье 23 августа.
Первый Международный молодежный фестиваль современного искусства, культуры и творчества "Guenos" пройдет с 23 по 26 августа в городе Очамчыра.
Ежегодная выставка дизайнерских изделий "Арт-маркет" открылась в Сухуме в субботу.
Солистка группы "Мирайф" и финалистка телепроекта "Голос" Мариам Мерабова рассказала Sputnik о своих первых шагах в профессии, участии в мюзикле Wewillrockyouи поездках в Абхазию в детстве.
Известный российский художник Михаил Шемякин рассказал студентам АГУ о своем творческом пути.
Известный российский художник, скульптор, народный художник Кабардино-Балкарии Михаил Шемякин находится с визитом в Абхазии.
Пресс-конференция Михаила Шемякина известного российского художника, скульптора, лауреата Государственной премии России, народного художника Кабардино-Балкарии, почетного доктора Университета Сан-Франциско прошла в Сухуме в актовом зале Абхазского государственного музея 26 мая.
Центр детского творчества в Сухуме работает с 1994 года, за двадцать лет здесь научились рисованию, народному ремеслу и рукоделию тысячи детей.
Выставка молодой художницы Николь Барциц под названием "Это мой мир" открылась в Сухуме.
Зарина Канукова — автор пяти сборников стихотворений на кабардинском языке: "Игры в прятки", "Бусы с неба", "Ты и Я", "Адыгское село". Ей принадлежит сборник стихов на русском языке "Тонкие связи".
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.