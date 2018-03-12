Новости по теме выплаты

По данным на утро пятницы, все выплаты завершены, в общей сложности семьям погибших, а также пострадавшим выплачено более 260,6 миллионов рублей.
Начальник управления по гуманитарным и социальным вопросам Кабинета Министров Абхазии Элеонора Агрба рассказала Sputnik о ходе компенсационных выплат вкладчикам Сберегательного банка Республики Абхазия.
Граждане России пенсионного возраста, постоянно проживающие в Абхазии, получили доплату к пенсиям за все месяцы 2015 года, а также за январь и февраль 2016 года.
Соглашение между двумя странами о пенсионном обеспечении постоянно проживающих в Абхазии россиян вступило в силу после обмена ратификационными грамотами.
Согласно документам суда, выплаты компенсаций в размере более 100 миллионов долларов, должны начаться незамедлительно. Джохар Царнаев признан виновным в организации атаки на участников марафона в Бостоне в апреле 2013 года.
В украинском правительстве постоянно ведется обсуждение сложившейся ситуацией, связанной с долгом перед Россией, заявила торговый представитель Украины Наталия Микольская.
Российская Федерация в 2016 году выделит Абхазии 4,7 миллиарда на реализацию Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазии, сообщил помощник президента России Владислав Сурков.
Россия сможет достигнуть положительного судебного решения по взысканию с Украины трех миллиардов долларов, уверен глава российского Минэкономразвития.
Накануне премьер Украины Арсений Яценюк заявил о введении моратория на выплату долга в $3 млрд перед Россией и приостановке выплаты по долговым обязательствам некоторых госкомпаний перед российскими банками.
Если увеличить период небольших платежей по долгу, то можно привлечь инвесторов не только в кредитно-финансовый сектор, но и в реальную экономику, отметил глава Европейского стабилизационного механизма Клаус Реглинг.
Речь идет о выплатах по 100 тысяч рублей. Правительство Санкт-Петербурга выделило родственникам погибших в авиакатастрофе общий объем бюджетных ассигнований в размере 224 миллионов рублей.
Россия и Франция накануне приняли решение о прекращении действия контракта на строительство и поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль". Париж уже начал выплаты средств по контракту российской стороне.
Представитель кабинета министров Гавриил Сакелларидис заявил, что греческое правительство будет выполнять свои финансовые обязательства как международные, так и внутри страны.
И.о начальника управления по гуманитарным и социальным вопросам Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазии Элеонора Агрба рассказала о ходе компенсационных выплат вкладчикам Сберегательного банка Абхазии, а также о порядке приема заявлений от граждан республики, имеющих право на получение компенсации.
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