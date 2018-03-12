Новости по теме Адыгея

Фестиваль пройдет в Майкопе с 19 по 22 июня под девизом "Весна Победы" и будет посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На него прибудут участники из регионов России, а также из Азербайджана, Армении, Грузии, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, сообщил представитель пресс-службы главы Адыгеи.