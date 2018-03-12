Новости по теме Адыгея

В январе 2017 года завершится 10-летний срок пребывания на посту главы республики Адыгея Аслана Тхакушинова. Пока не известно будет ли Тхакушинов участвовать в новой предвыборной гонке.
Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом составил 49,4 на 10 тысяч населения (эпидемический порог текущей недели 39,6 на 10 тысяч населения), что выше эпидемического порога на 24,7 процентов, сообщил региональный Роспотребнадзор.
Мероприятия по вводу в строй молодого пополнения будут завершены до конца ноября, к началу нового учебного года.
Как заявляют прихожане, во время проповедей духовный наставник Юсуф Шеуджен склонял жителей города Адыгейск уезжать из России туда, где можно исповедовать "настоящий ислам".
Молодежный фестиваль "Студенческая весна на Кавказе" проходит в Адыгее.
Фестиваль "Студенческая весна на Кавказе" проходит под девизом "Весна Победы" и посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Фестиваль пройдет в Майкопе с 19 по 22 июня под девизом "Весна Победы" и будет посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На него прибудут участники из регионов России, а также из Азербайджана, Армении, Грузии, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, сообщил представитель пресс-службы главы Адыгеи.
Выставка абхазских художников, приуроченная к 70-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, будет работать до 5 мая.
Выставка работ абхазских художников, приуроченная к 70–летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, пройдет в Адыгее с 21 апреля по 5 мая.
Русский государственный драматический театра Адыгеи приехал с гастролями в Абхазию.
Делегация сосудистых хирургов Республиканской клинической больницы Адыгеи посетила Абхазию с двухдневным визитом.
Рауль Хаджимба встретился в Адыгее с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии и родственниками погибших добровольцев.
Абхазия не обладает необходимым собственным финансовым ресурсом для строительства новой дороги в Карачаево-Черкесию из Абхазии, поэтому правительство страны рассчитывает на финансовую поддержку разных источников, сказал Хаджимба в ходе визита в Адыгею.
Главы Абхазии и Адыгеи вновь подтвердили намерения дальнейшего сотрудничества, интеграции в различных областях деятельности, сообщает пресс-служба главы Адыгеи.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба в ходе рабочего визита в Республику Адыгея встретился с главой Адыгеи Асланом Тхакушиновым сегодня, 18 марта, сообщает пресс-секретарь Хаджимба.
Рабочий визит президента Абхазии Рауля Хаджимба проходит по приглашению главы Адыгеи Аслана Тхакушинова.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава республики Адыгея Аслан Тхакушинов планируют в марте подписать договор о сотрудничестве.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.