Новости по теме Куба

В ходе встречи в доме Фиделя Кастро обсуждались в том числе вопросы международных отношений.
Соединенные Штаты Америки ввели эмбарго на торговлю с Кубой 55 лет назад, 19 октября 1960 года. Смотрите на архивных кадрах, что предшествовало этой экономической блокаде.
К приезду в США главы МИД Кубы Бруно Родригеса в здании Госдепартамента будет установлен кубинский флаг наряду с флагами других стран, с которыми у Вашингтона есть дипломатические отношения.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.