Новости по теме Донецк (Донецкая область)

Машины Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сгорели в Донецке
Лидеры "нормандской четверки"обсудили развитие ситуации на юго-востоке Украины в контексте реализации Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года.
С момента катастрофы Boeing MH17 прошел год. Международное расследование ведется в обстановке повышенной секретности, а виновные в трагедии до сих пор не названы.
Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ прибыли на место ночного обстрела в Донецке.
Жители Кировского района Донецка показали последствия ночного обстрела. Смотрите на видео, какие разрушения были нанесены сооружениям города.
Журналист ТРК "Звезда" Андрей Лунев подорвался на "растяжке" в донецком селе Широкино. Представители ОБСЕ оказали ему первую медицинскую помощь.
В повестке дня - переход от этапа прекращения огня и отвода тяжелых вооружений к политическому процессу. В обсуждении примут участие представители ОБСЕ Хайди Тальявини и руководитель мониторинговой миссии на Украине Эртугрул Апакан.
Родные и коллеги шахтеров, находившихся в шахте им. Засядько в Донецке, где в среду утром произошел взрыв, собрались у входа в шахту, ожидая новостей от спасателей.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не может проследить за всеми передвижениями тяжелой военной техники от начала до конца, сообщает представитель миссии.
Жители Донецка прокомментировали возможность воссоединения Донбасса с Украиной после переговоров лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. Смотрите на видео их мнения.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.