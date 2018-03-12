Новости по теме Сербия

В Сербии продолжается эвакуация населения в селах, оказавшихся под угрозой затопления, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены силы армии и полиции.
Активисты патриотических партий и движений, которых по неофициальным данным было до двух тысяч человек, провели митинг у здания посольства России в Сербии, выступая против сближения с НАТО.
Минтранс РФ ранее сообщил, что Польша отказалась давать России конкретные предложения по обмену разрешениями на 2016 год на автоперевозки между странами.
По итогам встречи со своим коллегой из Сербии, Дмитрий Медведев отметил положительную динамику по ряду направлений сотрудничества между Россией и Сербией, в частности, в сфере АПК.
Помимо представителей Демократической партии Сербии нота протеста также была вручена сербскому движению "Двери".
Несколько десятков человек собрались у посольства России в Белграде, чтобы выразить поддержку российскому правительству в борьбе против терроризма.
Сербия имеет официальный статус страны-кандидата в ЕС. Власти Сербии ранее неоднократно заявляли о том, что не намерены присоединяться к санкциям против России, однако, как отмечает сербская газета "Блиц", ЕС в этой связи готовится поставить ультиматум.
Венгрия продлит 170-километровую стену на границе с Сербией на восток - на границу с Румынией и на запад - с Хорватией. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр.
Со вчерашнего дня Венгрия закрыла границу с Сербией, пропуская только тех беженцев, кто соглашается написать заявку на убежище. За сутки такую заявку написали 72 человека.
Военный конфликт на Ближнем Востоке привел к масштабному притоку беженцев в страны Евросоюза. Смотрите на видео, как мигранты пытаются получить убежище, и какой прием им оказывают местные жители.
Около трех тысяч беженцев прибыли накануне на границу Сербии и Венгрии. По их словам, они приехали на поезде, который подали сербские власти. Некоторые из прибывших остались на разделительной полосе и поставили палатки.
Представители российской стороны в Российско-сербском гуманитарном центре передали властям Сербии лагерные палатки, дизельные электростанции, отопительные печи, кровати и одеяла.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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