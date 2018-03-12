Новости по теме Баграт Шинкуба

Колумнист Sputnik Батал Шулумба о том, какими главными чертами должен обладать абхазский национальный герой и героях нашего времени.
К памятнику Народному поэту и писателю Абхазии руководство страны, творческая и научная интеллигенция возложили цветы, школьники прочли стихотворения поэта.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.