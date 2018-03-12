Новости по теме Лев Квициния

Министру по чрезвычайным ситуациям Абхазии Льву Квициния исполнилось 55 лет. О своем руководителе рассказали корреспонденту Sputnik его коллеги.
В день образования спасательной службы республики министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния рассказал о том, с чего начинало свой путь ведомство и том, каких успехов достигло оно за 9 лет.
В день образования спасательной службы республики министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния рассказал о том, с чего начинало свой путь ведомство, и том, каких успехов достигло оно за 9 лет.
По сообщению министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии, ведомству известны места, которые во время ливневых дождей становятся опасными для жителей, где может подняться уровень воды, поэтому были готовы оказать помощь.
Абхазские спасатели готовы протянуть руку помощи всем нуждающимся, заявил министра по ЧС Лев Квициния.
Переговоры о взаимодействии с авиацией МЧС России ведутся с российской стороной, сообщил министр по ЧС Лев Квициния.
МЧС России по части Международной организации гражданской обороны (МОГО) оснастило пожарно-спасательные подразделения Абхазии, укомплектовав их техникой российского производства.
О том, как сделать туризм в Абхазии приятным и безопасным, размышляет секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.
Участники соревнований по пожарно-спасательному спорту состязались в четырех видах: в подъеме по штурмовой лестнице, подъеме по выдвижной лестнице, беге по стометровой полосе с препятствиями и в боевом развертывании.
Торжественное построение пожарной службы МЧС по случаю профессионального праздника состоялось в Сухуме.
Обнаружено тело утонувшего в озере Рица первого заместителя начальника Уральского таможенного управления России Вадима Мясникова.
Сотрудники Южного регионального центра МЧС России помогут абхазским спасателям найти утонувшего в озере Рица российского таможенника.
Две собаки породы лабрадор-ретривер приступили к своим служебным обязанностям в Министерстве ЧС Абхазии, тем самым положив начало кинологической службе.
В ходе поездки сотрудников МЧС Абхазии в Донбасс спасатели побывали в разрушенных войной городах Донецкой народной республики.
Более 20 детей из Донецкой народной республики привезли на отдых в Абхазию сотрудники МЧС.
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35 маленьких жителей юго-востока Украины приедут на реабилитацию в Абхазию, сообщил в ходе пресс-конференции глава МЧС республики Лев Квициния.
Необходимо увеличить штрафы за несоблюдение норм пожарной безопасности, считает глава МЧС Абхазии Лев Квициния.
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