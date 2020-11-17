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О майнинге, электричестве, границе и Аибге: из пресс-конференции Аслана Бжания

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Президент Абхазии Аслан Бжания провел пресс-конференцию во вторник 17 ноября.

Пресс-конференция президента Абхазии Аслана Бжания длилась без малого два часа. Журналистов интересовало множество вопросов, на которые глава государства давал развернутые ответы.

Больше 15 минут пресс-конференции Аслан Бжания посвятил проблеме энергетики в стране. Он подробно рассказал о причинах нынешнего энергетического кризиса, вследствие чего в республике введены веерные отключения электричества.

Оценивая влияние майнинговых ферм на энергосистему, он подчеркнул, что выходом из сложившейся ситуации может стать схема, при которой майнеры смогут продолжать работу в тех районах республики, где нагрузка на энергетику меньше.

Также Аслан Бжания рассказал о мерах, которые будут приниматься в Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией в течение текущего года. Так, глава государства сообщил, что на этот год запланировано направить на борьбу с COVID-19 152 миллиона рублей.

Кроме того, президент высоко оценил сотрудничество с Российской Федерацией, рассказал, что на встрече с Владимиром Путиным обсуждался базовый Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, который был подписан 24 ноября 2014 года. 

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