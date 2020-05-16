Еще у 92 жителей Кубани выявили коронавирус

Всего на Кубани 2510 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Среди зараженных 141 ребенок. 1139 пациентов выписаны с выздоровлением, в том числе 160 человек за последние сутки. 32 пациента находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. 24 человека умерли.

СУХУМ, 16 мая - Sputnik. В Краснодарском крае за минувшие сутки выявлено 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 160 человек выздоровели и выписаны, сообщает администрация Кубани.

Положительная динамика по снижению числа новых случаев наблюдается третий день, кроме того, уже третьи сутки число выздоровевших превышает число новых пациентов с вирусом.

"В Краснодаре заболели 35 человек, в том числе годовалый ребенок и 14-летний подросток. 8 случаев выявлено в Каневском районе, среди зараженных 8-летний ребенок. 7 случаев – в Кавказском районе. В Апшеронском районе заболели 6 человек, в том числе дети 6 и 10 лет. В Усть-Лабинском и Тихорецком районах – по 5 человек, в Тихорецком диагноз подтвержден у 2-х летнего ребенка и 17-летнего подростка", - говорится в сообщении на сайте администрации.

По четверо заболевших в Гулькевичском и Мостовском районах, в Мостовском это, в том числе 9-летний ребенок. В Армавире выявлено три новых случая коронавируса, в Староминском и Отрадненском районах – по два. По одному – в Тблисском, Щербиновском, Ейском, Северском, Славянском, Приморско-Ахтарском, Лабинском районах, а также в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Горячем Ключе.

Возраст заболевших от 1 до 91 года. Среди них 57 женщин и 35 мужчин.

Всего на 16 мая в медицинские организации края с подозрением на COVID-19 обратилось 6462 человека, в том числе 698 детей. Продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирус 2377 человек, их них 177 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 12633 человека.

По данным оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, в республике 8 мая было выявлено четыре новых случая коронавируса, еще два случая диагностированы 9 мая. Сообщалось, что все заболевшие - абхазские студенты, вернувшиеся на родину из Москвы.

Еще один случай заболевания коронавирусом студента был выявлен в Абхазии 11 мая, на следующий день диагноз коронавирус подтвердили еще у троих человек. К 13 мая число заболевших коронавирусом увеличилось до 12 человек.

За прошедшие сутки новых случаев заболевания не выявлено.

По данным на сегодняшний день в республике зафиксировано 14 случаев COVID-19. 13 заболевших - студенты, еще один заразившийся - военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана.

В апреле инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.