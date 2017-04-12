Паломники из Абхазии посетили храм Рождества в Вифлееме

ИЕРУСАЛИМ, 12 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Абхазские паломники посетили Храм Рождества Христова в Вифлееме в среду 12 апреля, об этом корреспондент Sputnik сообщил с места событий.

По словам отца Святослава, в храме паломники причастились на литургии Великой среды.

"Там мы также приложились к месту рождества Спасителя. Оттуда поехали на Поле Пастушков, где ангелы возвестили о рождении Богомладенца, после чего пастухи пришли в пещеру и поклонились младенцу Иисусу", — сказал священник.

Далее пилигримы переместились в лавру Феодосия Великого, где молились перед иконой преподобного, который учредил устав и был родоначальником палестинского монашества, жившего общинами.

"Во второй половине дня мы были в лавре Саввы Освященного, который считается родоначальником пустыннического монашества на Святой земле. Отслужили там молебен у мощей преподобного Саввы", — сообщил священнослужитель.

© Sputnik. Рада Ажиба Молитвы на абхазском и крещение: паломники из Абхазии окунулись в реку Иордана

К вечеру паломники Абхазии побывали в Хевроне, на участке Русской Духовной Миссии, где расположен Мамврийский дуб, возле него прочитали библейское повествования о том, как Господь явился Аврааму в дубраве Мамре.

Вместе с тысячами паломников со всего мира во вторник 11 апреля в реку Иордан окунулись и абхазские пилигримы.

В понедельник 10 апреля абхазские паломники встретились с патриархом Иерусалимским Феофилом III. Патриарху вручили картину с изображением мужского монастыря в Новом Афоне. Он обещал помолиться за Абхазию, ее жителей и руководство страны. Паломники из Абхазии также побывали в гостях у черкесов, проживающих в населенном пункте Кфар-Кама в Северном округе Израиля. Им показали музей, в котором хранится очень много экспонатов, оставшихся от предков черкесов, ныне проживающих в Израиле.

В воскресенье 9 апреля паломническая группа абхазских верующих посетила Кану Галилейскую, откуда был родом апостол Симон Кананит. Именно на свадьбе Симона Кананита Господь совершил свое первое чудо, превратив воду в вино. По словам абхазских паломников, быть на этой земле — большая радость, потому что Симон Кананит просветил абхазов Благой вестью.

В день Воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря в субботу 8 апреля абхазские паломники совершили два крестных хода. Первый крестный ход был совершен в Вифании, второй от Виффагии к Иерусалиму. В Лазареву субботу, которая еще называется "малой Пасхой", Церковь вспоминает, как Иисус Христос воскресил из мертвых своего друга Лазаря, скончавшегося за четыре дня до этого события.

В первый день пребывания в Иерусалиме, в праздник Благовещения 7 апреля, паломники посетили Храм Гроба Господня.

© Sputnik. Роберт Джопуа Паломница из Абхазии: отрадно принять крещение в реке Иордан

Около 30 абхазских паломников отправились в Иерусалим накануне Пасхи. Молебен о путешествующих состоялся в кафедральном соборе Сухума перед отъездом паломников в Иерусалим.

Настоятель храма Ильи пророка в поселке Агудзера иерей Далмат (Гопия), который, как и в прошлом году, возглавил группу абхазских паломников, отметил, что посещение Иерусалима — это большое счастье для каждого православного.

Абхазские паломники планируют в канун Пасхи привезти из Иерусалима в республику частицу Благодатного огня. Как и в прошлом году, поездку в Иерусалим организовывает Фонд имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого мученика Евстафия Апсильского. Финансовую поддержку Фонду оказали меценаты Беслан Эшба, Юрий Алания, Михаил Чалмаз и администрация Сухума.