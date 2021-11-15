https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/ot-turizma-do-energetiki-kruglyy-stol-proshel-v-sukhume-1036344304.html

От туризма до энергетики: ЦСИ при президенте Абхазии провел круглый стол

От туризма до энергетики: ЦСИ при президенте Абхазии провел круглый стол

Центр стратегических исследований при президенте Абхазии провел круглый стол, посвященный вопросам развития экономики республики. Участники встречи обсудили... 15.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-15T18:30+0300

2021-11-15T18:30+0300

2021-11-15T18:47+0300

в абхазии

экономика

абхазия

топливо

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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В круглом столе приняли участие представители министерств и ведомств республики, депутаты Парламента.Что происходит в экономикеОткрывая встречу, директор Центра стратегических исследований при президенте Вячеслав Чирикба сказал, что круглый стол посвящен обсуждению актуальных вопросов, волнующих общество, и что в будущем подобные обсуждения продолжатся.После он передал слово заместителю министра экономики республики Теймуразу Миквабия."2021 год был совсем не легким, я бы хотел выделить цены на энергоносители, в первую очередь бензина. Мы все помним о ситуации, которая сложилась нынешним летом, в какой-то период были очереди на автозаправочных станциях, повышение цен на энергоносители. Это было связано с увеличением туристического потока в Краснодарском крае, где железнодорожная сеть представлена одной линией и по ней в первую очередь пропускали пассажирские вагоны", – напомнил замминистра.Трудности на железной дороге не могли не повлиять на сроки доставки, чем и были вызваны временные очереди на автозаправочных станциях. Кроме того, цены на топливо увеличились, так как абхазская сторона не формирует цен."Практически три года поставки топлива осуществляются только из России, соответственно и цены, которые устанавливаются на российской сырьевой бирже, напрямую отражаются на количестве и ценах нефтепродуктов в республике", – добавил Миквабия.Более низкие цены на топливо на российских заправках в сравнении с Абхазией объясняются демпфером – российское правительство доплачивает порядка 10 рублей за каждый литр топлива, произведенного в стране и направленного на внутреннюю продажу.Заместитель министра экономики сообщил, что в разработке ведомства находятся несколько глобальных, стратегических проектов – это возобновление авиасообщения между Абхазией Россией, в данное время идет обсуждение дорожной карты, и еще один проект – газификация республики."Один из плюсов этого проекта – при увеличении потребления газа, использование именно природного газа, не сжиженного, который приобретается в баллонах, а именно поставляемого в жилища. Он должен стоить значительно дешевле, в случае удешевления мы ожидаем снижение потребления электроэнергии, это сэкономит средства населения и снизит нагрузки на линии электропередач", – сказал Миквабия.Современное состояние энергетической сферы он охарактеризовал как аварийное, сумма вложений в отрасль с 2010 по 2022 год составит два миллиарда рублей по Инвестпрограмме. В этом году в бюджет было заложено 100 миллионов рублей."Кроме того, я бы хотел отметить, что в ближайшее время планируется внесение изменений в Трудовой кодекс в части изменения порядка установления минимального размера месячной заработной платы для того, чтобы привязать ее к сумме потребительской корзины, на текущий момент она составляет порядка 8600-8700 рублей в месяц. Согласно действующему постановлению Кабмина, она составляет пять тысяч рублей, естественно, эту цифру необходимо поднимать", – отметил он.Замминистра экономики рассказал, что обсуждается вопрос о порядке установления новых цен на электроэнергию – сделать это нельзя, не повышая зарплаты.Источники инвестицийПродолжая круглый стол, Вячеслав Чирикба обратил внимание на то, что привлечение внешних инвестиций имеет большое значение для развития экономики, и что все страны мира заинтересованы в этом. Он поинтересовался, какая работа проводится в Государственном инвестиционном агентстве при Министерстве экономики страны.Отвечая на вопрос, руководитель Инвестагентства Илона Лакербая рассказала о работе, направленной на привлечение инвестиций и консультирование людей, которые вовлечены в этот процесс."В основном мы опираемся на закон об инвестиционной деятельности, он дает нам большие возможности для привлечения инвестиций, в частности, мы предоставляем преференции всем инвесторам, вне зависимости национальный инвестор или иностранный. Есть возможность получить преференции в виде освобождения от налога на прибыль и налога на имущество не более чем на восемь лет", – отметила она.Закон об инвестиционной деятельности был принят в 2016 году, с тех пор более восьми предприятий получили преференции. Сдерживающим фактором привлечения инвестиций является развитие инфраструктуры."То есть доступность к электросетям, развитая центральная система водоснабжения, канализации. Это фактор, который немаловажен. В рамках программы кредитования на миллиард 200 миллионов рублей инфраструктуру развивали, если инициатор строил какой-то завод или гостиничный объект, то государство компенсировало все инфраструктурные мероприятия, на эту программу было затрачено более 108 миллионов рублей", – заметила Лакербая.В настоящее время Министерство экономики ведет переговоры, чтобы восстановить программу, проинформировала она.Министр юстиции Анри Барциц рассказал, что в улучшение инвестиционной привлекательности страны свою лепту может внести и Минюст. С 2008 по 2020 год совместных абхазо-российских предприятий было зарегистрировано 1033. За тот же период, граждане России зарегистрировали в Абхазии 1093 предприятия."Общее количество навело нас на мысль, чем мы могли бы быть полезны в плане облегчения жизни учредителей этих предприятий в рамках осуществления их коммерческой предпринимательской деятельности. Здесь мы осуществляем два очень интересных и обширных направлениях, во-первых, деятельность, направленная на полную оцифровку юридических лиц и ИП, эта работа уже закончена. Теперь в плане созданной программы единого реестра мы разрабатываем стратегию возможности получения дистанционных государственных услуг и на перспективу возможность создания или реорганизации юридического лица и индивидуального предприятий также в дистанционном порядке", – сообщил Анри Барциц.Результаты туристического сезонаИтоги туристического сезона в республике заместитель министра туризма Дато Каджая оценил как весьма неплохие. В последние годы стали появляться новые объекты размещения отдыхающих с современными номерными фондами, заметил он."На 1 ноября 2021 года, национальный парк Рица посетило 688 439 человек, за аналогичный период 2019 года эта цифра составляла 382 030 человек, темп роста составил 180%, а прирост 80%. Новоафонскую пещеру на 1 ноября посетило 416 037 человек, за аналогичный период 2019 года цифра составляла 268 193 человека, темп роста составил 155% а прирост 55%", – сказал замминистра.В последние годы количество туристов, посещающих восточную часть Абхазии, увеличилось, подчеркнул Каджая."Это термальные сероводородные источники в селе Кындыг, радоновый источник в городе Ткуарчал, водопады все в том же Ткуарчале и Кодорское ущелье. Стали появляться новые объекты размещения, в частности в селе Тамыш, что способствует развитию района, это и новая инфраструктура, и рабочие места, и налоговые поступления, чему мы очень рады. Надеемся, что подобные объекты в этой части страны и в республике в целом будут увеличены", – подчеркнул замминистра туризма.Перспективы для развития хорошие, но для этого необходимо решить ряд вопросов, в первую очередь – обеспечение безопасности, отметил Каджая."Абхазия должна стать территорией закона и порядка, территорией спокойствия и стабильности. У нас должно быть безопасно, потому что туда, где небезопасно, турист не поедет, и ни о каких инвестициях не может быть и речи. Также нужно обратить более пристальное внимание на отрасль при формировании бюджета, потому что продвижение туристического продукта требует немало средств, в этом плане возможности министерства ограничены", – говорит Каджая.Еще одна проблема – низкая пропускная способность на границе в пик туристического сезона, что создает неудобства и вызывает справедливые возмущения.Из 683 объектов размещения только 62 могут принимать туристов круглый год, проинформировал он.Нагрузка на энергетикуО том, какие сложности испытывает энергетическая отрасль республики, на круглом столе рассказал заместитель главного инженера РУП "Черноморэнерго" Саид Блабба. По его словам, в энергетике страны наблюдается кризисная ситуация."Все, к чему мы пришли, – это накопленные проблемы, которые не были решены заблаговременно. Дефицит энергетических мощностей Абхазии наблюдается давно, но ситуацию усугубил майнинг, который бесконтрольно начал развиваться. Наши показатели по потреблению 2020 года по отношению к 2019 году – скачок потребления составил более 20%, а 2021 к 2020 уже около 18%. Еще присутствует ежегодный прирост в рамках 5-6%", – отметил он.В связи с этим серьезную нагрузку испытывают основные узлы, магистрали, проблема усугубляется ветхостью оборудования, которое было введено в эксплуатацию в советский период времени. Поэтому был введен график ограничений на подачу электричества, сказал Блабба."Динамика такая, что мы не остановим рост потребления электричества, надо его упорядочить, чтобы выйти из кризисной ситуации. Я думаю, что по вопросу майнинга необходимо сформировать технопарк, который мог бы нам позволить разгрузить наши сети за счет вывода из наших сетей майнингового оборудования и установке в этой точке. Эта точка должна быть запитана от передающих мощностей Российской Федерации путем перетока, и тот объем, который будет поставляться, будет оплачиваться потребителями, занимающимися майнингом", – сказал заместитель главного инженера "Черноморэнерго".Приблизительный объем потребления электроэнергии майнерами составляет около миллиарда киловатт часов в год, это серьезный показатель, так как общий объем потребления республики с начала года составляет два миллиарда 227 миллионов киловатт-часов, сообщил Блабба.

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экономика, абхазия, топливо, проблемы энергетической отрасли в абхазии