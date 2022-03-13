https://sputnik-abkhazia.ru/20220313/sputnik-nedeli-vybory-v-parlament-podderzhka-rossii-i-novye-dipotnosheniya-1038100594.html

Sputnik недели: выборы в Парламент, поддержка России и новые дипотношения

Sputnik недели: выборы в Парламент, поддержка России и новые дипотношения

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий с 7 по 13 марта. 13.03.2022, Sputnik Абхазия

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2022-03-13T22:13+0300

в абхазии

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На минувшей неделе в Абхазии состоялись выборы депутатов Народного Собрания, в Сухуме прошли акции в поддержку народов Донбасса и российской спецоперации, в восточных районах республики сократили график веерных отключений.Сария Кварацхелия, SputnikВыбор сделанГлавное событие уходящей недели – выборы в Народное Собрание Абхазии, которые прошли 12 марта. В них приняли участие 123 кандидата. 103 из них мужчины, 16 – женщины.12 марта с 8:00 до 20:00 по всей республике работали 152 участка голосования. По данным Центризбиркома, выборы состоялись во всех 35 округах, нарушений зафиксировано не было.13 марта ЦИК Абхазии подвел предварительные итоги. Явка по всей стране составила 51,2 %. В 17 округах выбрали депутатов Парламента, в 17 округах состоится второй тур и в одном, в Гудаутском городском округе №18 пройдут повторные выборы. Все избранные кандидаты – мужчины. Четверо женщин попали во второй тур.За ходом голосования следили наблюдатели из России, Южной Осетии, ЛНР, а также представитель от Парламентского Союза Беларуси и России.Наблюдатели высоко оценили подготовку и проведение выборов."<...>Абсолютно все наблюдатели, которые присутствуют на участке, подписывают пустые бюллетени для голосования, и действительно, это та мера, которая позволяет бороться с любыми фальсификациями. Кроме этого, людям ставят штампы в паспорт о голосовании. Это тоже в свою очередь говорит об открытом и честном голосовании. Мы пообщались с наблюдателями, спрашивали, есть ли какие-то проблемы, жалобы. Собственно, к нам с такими фактами никто не обратился", – рассказала на пресс-конференции в Sputnik депутат Госдумы Яна Лантратова.Встречи в правительствеВ правительстве Абхазии встретились с членами делегации из Южной Осетии, которые приехали в республику в качестве международных наблюдателей.10 марта премьер-министр Александр Анкваб принял югоосетинскую делегацию во главе с министром иностранных дел Дмитрием Медоевым.На встрече стороны отметили полную поддержку Абхазией и Южной Осетией действий России в отношении признанных ЛНР и ДНР и специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В тот же день состоялась встреча главы МИД Абхазии Инала Ардзинба с его коллегой из Южной Осетии Дмитрием Медоевым. Инал Ардзинба отметил, что переговоры с югоосетинским коллегой прошли в конструктивной деловой атмосфере.Сотрудничество в приоритете9 марта президент Абхазии Аслан Бжания встретился с заместителем главы Минэкономразвития Дмитрием Вольвачем. Стороны обсудили вопросы взаимодействия Абхазии и России в области экономики.Вольвач подчеркнул, что для России поддержка Абхазии остается одним из наиважнейших приоритетов страны.Изменения в ИнвестпрограммеАбхазия предложила внести изменения в порядок определения сметной стоимости при разработке соответствующей документации для объектов, финансируемых в рамках Инвестпрограмм.Это позволит учитывать фактические затраты, необходимые для осуществления строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов, а также эффективно реализовывать средства Инвестпрограммы и не допускать остатков неосвоенных денег в условиях постоянного роста цен.Соответствующее предложение направлено российской стороне.В 2022 году планируется полное завершение Инвестпрограммы за 2020-2022 годы по 26 мероприятиям и по трем мероприятиям Инвестпрограммы за 2017-2019 годы.Новый уровень отношений10 марта Абхазия и Луганская Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами. Страны готовят проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между республиками.За мир и за РоссиюНа уходящей неделе в Абхазии прошло несколько акций в поддержку России и народных республик Донецка и Луганска.7 марта на площади Свободы в Сухуме прошла акция "Z" в поддержку ЛНР и ДНР. После выступлений участники акции провели автопробег по Сухуму и Сухумскому району.11 марта на стадионе "Динамо" в Сухуме состоялась акция в поддержку спецоперации России в Украине. В ней приняли участие около 3000 человек. Перед собравшимися выступил президент Абхазии Аслан Бжания.Жители Абхазии оказывают помощь и поддержку народам Донбасса. Так в ЛНР отправили около 25 тонн гуманитарной помощи, которая была собрана гражданами республики.Сообщество водителей трансферов Абхазии собрало 50 тысяч рублей для помощи беженцам из Донбасса, находящимся в Сухуме, и поддержки абхазских добровольцев, участвующих в освобождении ДНР и ЛНР.Также беженцев из республик Донбасса посетила и первая леди Абхазии Аэлита Ахиба. В преддверии Международного женского дня она поздравила женщин и угостила взрослых и детей сладостями.Больше светаВ восточных районах Абхазии сократили график отключений электричества. Это стало возможным в связи с увеличением притока воды в Джварское водохранилище до 50 м³/с. Теперь в Галском, Очамчырском, Ткуарчалском и Гулрыпшском районах отменены дневные отключения света. Ограничения в темное время суток пока еще действуют.

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