https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/sputnik-nedeli-mediatsentr-mid-sokraschenie-peretoka-elektroenergii-i-investforum-v-sochi-1038460369.html

Sputnik недели: медиацентр МИД, сокращение перетока электроэнергии и инвестфорум в Сочи

Sputnik недели: медиацентр МИД, сокращение перетока электроэнергии и инвестфорум в Сочи

На уходящей неделе МИД открыл медиацентр, Абхазию посетила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, российские ученые приехали в... 03.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-03T20:20+0300

2022-04-03T20:20+0300

2022-04-03T20:20+0300

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Об этих и других главных событиях, читайте в еженедельном обзоре Sputnik Абхазия.Сария Кварацхелия, SputnikПродвижение Абхазии29 марта в Сухуме открылся многофункциональный медиацентр МИД Абхазии. Его главная задача - активизация информационной политики республики. На этой площадке планируют проводить переговоры и встречи в международном формате.На церемонии открытия медиацентра присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и знаменитый российский режиссер и продюсер Тигран Кеосаян.Глава государства Аслан Бжания в своем выступлении отметил, что грамотное информационное обеспечение - неотъемлемый инструмент для расширения международного признания Абхазии и укрепления ее позитивного международного имиджа.Маргарита Симоньян заявила, что Абхазия нуждается в том, чтобы о ней узнали люди во всем мире. Она также заверила, что окажет любую посильную помощь в налаживании работы медиацентра МИД, в том числе предложила сотрудничество с информационным агентством Sputnik, работающим в Абхазии.В тот же день в Сухуме в резиденции президента состоялась встреча Аслана Бжания с Маргаритой Симоньян и Тиграном Кеосаян.Инвестиционный имиджВ субботу, 2 апреля, в Сочи открылся "Абхазский инвестиционный форум". Площадка призвана продвигать привлекательность Абхазии для бизнесменов. И ее главная задача, как отметил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба, - информирование о том, что происходит в республике. К тому же, по его мнению, в условиях политики санкций со стороны Запада, Абхазия может быть более интересной для российских инвесторов.В форуме приняла участие и главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” Маргарита Симоньян. Она заявила, Абхазия обречена на процветание, потому что “нигде нет такого моря, нигде нет такого климата, нигде нет таких гор, нигде нет такой красоты”.По ее словам, люди с деньгами, которые могли бы инвестировать в Абхазию, еще не до конца открыли для себя республику.По итогам инвестфорума в Сочи создана рабочая группа во главе с руководителем компании AR-GROUP Айком Зебеляном.Следующие встречи в рамках Абхазского инвестфорума проведут в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Туле.Запрет продлен Кабинет министров Абхазии продлил запрет на добычу криптовалюты на территории республики и ввоз оборудования для майнинга до 31 декабря 2022 года.Прежнее постановление по запрету деятельности, связанной с майнингом истекло 31 марта. Такое решение было принято из-за нехватки энергоресурсов в стране и высоким уровнем аварийности, вызванными повышенными нагрузками.Республика по-прежнему получает переток электроэнергии из Российской Федерации. 31 марта он был сокращен. Подача электроэнергии из России прекратилась по высоковольтной линии "Псоу-220". В связи с этим пришлось перенастроить схему подачи электричества: западная часть Абхазии получает электроэнергию теперь только по ВЛ-110 "Гячрыпш", а восточная – по-прежнему со стороны ИнгурГЭС.Уровень воды в Джварском водохранилище по-прежнему остается низким. Из-за этого еще 29 марта Черноморэнерго ввело дополнительные ограничения на подачу электричества в Сухуме и Сухумском районе.Черный списокАбхазия попала в список "враждебных территорий", утвержденный правительством Литвы. Отмечается, что в список враждебных государств вошли Россия, Белоруссия, Крым, "неподконтрольная молдавскому правительству территория Приднестровья и неподконтрольные правительству Грузии территории Абхазии и Южной Осетии".На основании списка можно будет исключать компании, относящиеся к этим государствам, из тендеров по госзакупкам или расторгать уже заключенные с ними договоры.Исторический моментУченые из Российской академии наук приехали в Абхазию для изучения памятников историко-культурного наследия республики. В этот раз их интересует культурный ландшафт.Ученые полагают, что, изучив климат того периода, можно узнать, какой была здесь урожайность, что могли выращивать древние люди. Геологическое исследование поможет оценить экономические возможности социума, который проживал здесь много веков назад.Референдум в Южной Осетии30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о том, что стратегической целью Южной Осетии является объединение с Россией. В настоящее время республика проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в ее состав. Ожидается, что референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии, которые назначены на 10 апреля.Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что приветствует стремление народа Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в составе Российской Федерации.При этом Бжания обозначил позицию Абхазии в отношениях с Россией."Суверенная независимая Абхазия выстраивает и будет продолжать выстраивать с братской союзнической Россией отношения в строгом соответствии с Договором от 24 ноября 2014 года", – отметил он.Выборы в Парламент ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидата в депутаты Народного Собрания Леонида Лакербая по избирательному округу №18 (Гудаутский первый).В Гудаутском городском округе №18 пройдут повторные выборы, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.30 марта ЦИК зарегистрировал вторую инициативную группу по выдвижению кандидата в Народное Собрание Беслана Таркил по избирательному округу №18 (Гудаутский первый).По избирательному округу №8 (Маякский) назначены на 28 мая повторные выборы в Парламент, поскольку оба кандидата набрали равное количество голосов.

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