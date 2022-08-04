https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/ot-pervogo-litsa-aslan-bzhaniya-otvetil-na-voprosy-zhurnalistov-1040717671.html

От первого лица: Аслан Бжания ответил на вопросы журналистов

От первого лица: Аслан Бжания ответил на вопросы журналистов

Президент Абхазии Аслан Бжания в четверг, 4 августа, провел пресс-конференцию, на протяжении двух часов он отвечал на вопросы представителей СМИ. 04.08.2022, Sputnik Абхазия

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Журналистов интересовали вопросы, связанные с экономикой, безопасностью, социальной сферой страны, не обошли вниманием также широко обсуждаемую тему соглашения о передаче в собственность России госдачи в Пицунде.Вокруг ПицундыЗначительную часть пресс-конференции посвятили теме соглашения между Абхазией и Россией о передаче госдачи в Пицунде в собственность РФ. Председатель Союза журналистов, гендиректор "Абаза-ТВ" Руслан Хашиг обратил внимание на юридический аспект этого вопроса."Было сообщение о том, что юрист Саид Гезердава передал в Администрацию президента и другие органы Республики Абхазия свои замечания по данному документу. Высказывались и другие юристы, в Администрации президента изучали, знакомились с этими документами, есть положения юридического характера", – отметил Хашиг.Аслан Бжания сказал, что не знаком с предложением, подготовленным юристом Гезердава."У меня есть проект, который подготовил председатель правового комитета Даут Хутаба. Недавно этот проект он принес мне, я с ним ознакомился, у Гезердава может быть его точка зрения, как юриста, я не большой специалист и не юрист, документ длительное время прорабатывался. В апреле прошлого года он был направлен в Парламент, с тем, чтобы и профильные комитеты, и специалисты-правоведы парламентские ознакомились с этим документом. К сожалению, этого не произошло, и мы подписали ту редакцию, которая всем известна", – подчеркнул он.Предложения депутата Парламента Даута Хутаба принципиально ничего не меняют, считает глава государства. Следующий вопрос Руслана Хашиг касался того, были ли замечания у президента по процедуре подписания соглашения, по ее информационному сопровождению, так как общественность узнала о документе спустя практически полгода.Глава государства отметил, что многие депутаты прошлого созыва обсуждают соглашение, тогда как, будучи парламентариями, не делали этого."Мы не можем себе позволить обсуждать вопросы со всеми подряд. Есть определенные институты, к которым мы обратились, и мы думали, что этого будет достаточно, исходили из этого", – сказал президент.Следующий вопрос по теме задала Анаид Гогорян, представляющая издания "Эхо Абхазии" и "Эхо Кавказа". Она спросила у президента, при подписании соглашения о передаче госдачи учитывалось ли мнение жителей Пицунды, которые в сентябре прошлого года просили Администрацию президента и Парламент не принимать этот документ."Да, мы знали, что есть данное обращение, проблемы, которые были изложены в этом обращении, были изучены. После развала СССР там тоже были некие этапы, которые не нашли своего правового отражения. Все это жилье, весь этот городок маленький был построен для тех, кто обслуживал госдачу, это была режимная территория. Поэтому у этого жилья был статус служебного жилья", – отметил Бжания.После развала Советского Союза на каком-то этапе "кто-то на что-то стал претендовать", добавил президент. "На самом деле, как мне сегодня представляется, конечно, плохо, если даже у одного человека есть проблема такая, надо, конечно, этим людям помогать. Но когда некоторые товарищи акцентируют внимание на проблемах тех, кто жил в этом поселке, и когда это делается несколько раз и публично, то, мне кажется, что есть некоторая неискренность", – подчеркнул Бжания.Анжела Кучуберия из ТАСС спросила, какие правовые документы будут использоваться при дальнейшей работе госдачи, если Парламент страны не ратифицирует соглашение."Давайте не будем забегать вперед, я исхожу из того, что новый состав Парламента состоит во многом из опытных депутатов. Я исхожу из того, что эти депутаты – люди ответственные, и я убежден, что Парламент примет правильное и взвешенное решение", – сказал Бжания.Главный редактор "Апсныпресс" Манана Гургулия поинтересовалась, как будет обеспечиваться режим заповедника на территории, если начнется ремонт зданий, так как экологическая составляющая очень беспокоит жителей.В соглашении прописано, что любые строительные работы должны осуществляться с разрешения абхазской стороны, с учетом местного законодательства, в том числе экологического, добавил он.О достижениях руководстваВ продолжение пресс-конференции Манана Гургулия спросила, что удалось сделать президенту и его команде за время пребывания у власти, а чего еще не удалось сделать и по каким причинам."За это время мы впервые за послевоенный период в прошлом году выполнили плановые показатели по государственному бюджету. В прошлом году у нас даже был профицит, это не всегда хорошо, но сверх плана мы собрали для нас существенную сумму денег. Примерно такая же картина и сегодня – сверхплановые показатели", – отметил президент.Было оснащено Министерство внутренних дел республики, была оказана адресная материальная помощь более пяти тысячам граждан Абхазии на сумму около 700 миллионов рублей, продолжил он.В некоторых проектах руководство республики добилось существенных результатов, отметил глава государства."Вопрос, связанный с режимом на пункте пропуска. В договоре от 2014 года было прописано, что режим работы пункта пропуска поменяется – этого не произошло. Мы сейчас активно начали этим заниматься, думаю, что на это дело уйдет около двух лет, но мы эту проблему должны будем решить. Вопрос, связанный с запуском нашего аэропорта, это не так просто, у нас не было практики реализации подобного проекта. В этом вопросе мы тоже существенно продвинулись", – сказал он.Помимо всего прочего, улучшился инвестиционный климат в стране, большее количество инвесторов стало обращать внимание на Абхазию, добавил Аслан Бжания.Об НДС и сокращении госаппаратаЖурналист, представляющий медиапроект "Respublica", Саид Барганджия задал вопрос о том, планируется ли решение вопроса, связанного с НДС и будет ли сокращение госаппарата, о необходимости чего Бжания говорил до своего президентства.В этом году на повестку дня поставлена конституционная реформа, материалы уже направлены в Парламент. "Я надеюсь, что там будет широкое рассмотрение и широкая дискуссия. Сейчас мы подводим некие итоги, хотим посмотреть на структуру органов исполнительной власти, что нам ждать от министерств и ведомств, какое должно быть оптимальное штатное расписание, это тоже вопросы, над которыми мы думаем", – заявил Бжания.Он также сообщил, что в Парламент страны направлено предложение по созданию корпорации развития."Речь идет о масштабных преобразованиях и в экономике, и в управлении. Это очень похоже на то, что в свое время было презентовано в Абхазском госуниверситете – 25 шагов. Актуальность этой программы сохраняется, сперва обозначим круг реформ, потом будем их в обязательном порядке воплощать", – отметил Бжания.Об энергетикеВ ходе пресс-конференции зашла речь и о проблемах энергетической отрасли. Журналист Анжела Кучуберия напомнила, что на одном из последних заседаний президент давал поручение правительству провести переговоры с российской стороной по поводу будущего дефицита электроэнергии в осенне-зимний период. "Как эта проблема решается, что нас ждет зимой?" – спросила она."Сегодня еще там наши товарищи, ну, посмотрим, что они привезут. Проблема есть, мы о ней говорили открыто, переговоры и сейчас идут, каким образом можно было бы снять остроту. Делегация находится в Москве, приедут – доложат, мы вас проинформируем", – отметил Бжания.Об АибгеСледующий вопрос касался приграничного с Россией села Аибга. Журналист Анаид Гогорян отметила, что несколько лет назад была создана совместная абхазо-российская комиссия по делимитации и демаркации границы, она поинтересовалась на каком этапе сейчас находятся переговоры.У абхазской стороны есть понимание того, как должна проходить граница между Абхазией и Россией, добавил он."Кроме Аибги, у нас же есть и другие участки, там, где нет разных точек зрения, где нет разных подходов. Мы должны все эти участки пройти и зафиксировать, а с Аибгой, придет время, будем решать вопрос", – отметил президент.О ценах на топливоЖурналист Интерфакса Зураб Аргун задал вопрос о ценообразовании на топливо. Он отметил, что абхазская сторона ведет переговоры с российской по этой тематике, и спросил, стоит ли ждать положительного результата.Отвечая на вопрос, президент Аслан Бжания отметил, что руководство страны будет предпринимать меры для того, чтобы цены на топливо были ниже, однако эта проблема выходит за рамки возможностей и полномочий абхазской стороны."Мы начали сейчас вести переговоры, готовить какие-то документы, опять что-то поменялось. Пока не будет некой стабильности на самом топливном рынке России, сложно будет что-то прогнозировать", – сказал он.Глава государства отметил, что в этом вопросе страна зависит от внешних факторов. Называть возможные сроки снижения цен президент не стал и отметил, что это зависит от того, насколько Абхазии смогут помочь российские партнеры.Об отношении к оппозицииОтвечая на вопрос о том, как президент относится к оппозиции, Бжания сказал, что она разнородная.Аслан Бжания отметил, что наладить системный контакт оппозиции и власти не удалось, при этом добавил, что готов взаимодействовать с конструктивно настроенными представителями общественности.Как отдыхает президентЖурналист "Абаза-ТВ" Рустам Зантария спросил президента, как он провел недавний отпуск, чем глава государства занимается в свободное время."Это нельзя назвать отпуском в классическом смысле слова, к сожалению, я разучился отдыхать, я это практически не умею делать, потому что отдых – это на какой-то период отвлечься от основного рода деятельности, просто отдыхать морально, физически. На должности президента это не получается, это невозможно. Как поступали звонки от разных министров, как приходила суточная сводка о совершенных преступлениях, так все и приходило, и на все на это приходилось реагировать", – сказал он.Отдохнуть во время отпуска президент может день или два, но не более того, сказал Аслан Бжания.

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абхазия, аслан бжания, политика