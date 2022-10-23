https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/sputnik-nedeli-sessiya-parlamenta-ubiystvo-i-novyy-chempion-po-futbolu-1042207831.html

Sputnik недели: сессия Парламента, убийство и новый чемпион по футболу

Sputnik недели: сессия Парламента, убийство и новый чемпион по футболу

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 17 по 23 октября. 23.10.2022, Sputnik Абхазия

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На уходящей неделе парламентарии Абхазии провели первое заседание после летних каникул и приняли ряд законопроектов. В республике началась вакцинация от гриппа, а в Гагре выбрали новых депутатов в районное Собрание. Об этом и многом другом, читайте в обзоре Sputnik.Осенняя сессияКаникулы депутатов Парламента Абхазии позади и на минувшей неделе они приступили к работе. Сессия Народного собрания прошла в среду 19 октября. Депутаты рассмотрели и приняли рад законопроектов. Например, они внесли в первом чтении изменения в бюджет республики на 2022 года.Согласно документу, который представил вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба, прогнозируются дополнительные поступления собственных доходов в объеме 351,4 миллиона рублей.Общий объем расходов республиканского бюджета увеличивается на 861,8 миллиона рублей и составит 10,9 миллиарда, из них 543,1 миллиона рублей – средства российской финансовой помощи и 318,7 миллиона – расходные бюджетные обязательства.В окончательном чтении был принят проект закона "О внесении изменений в Уголовно процессуальный кодекс Республики Абхазия", цель которого заключается в устранении существующих в уголовно-процессуальном законодательстве пробелов, касающихся установления подследственности по уголовным делам.Закон разграничивает полномочия правоохранительных органов по нескольким видам преступлений: организацию и проведение азартных игр, прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения, за нарушение правил добычи инертных материалов, уклонение от призыва по мобилизации.Определена подследственность преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, организацией либо содержанием притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ, нецелевым расходованием бюджетных средств и нецелевым расходованием средств государственных внебюджетных фондов.Парламентарии также назначили двух новых судей Верховного суда Абхазии. Ими стали Екатерина Адлейба и Беслан Берулава. Депутаты также изучили и приняли постановление о поддержке обращения Государственной Думы России к Генеральной Ассамблее ООН, Межпарламентскому союзу, Европейскому парламенту и парламентам стран мира об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей от Украины."Парламент Республики Абхазия решительно осуждает действия стран коллективного Запада, который стал стороной конфликта, продолжая поставки вооружений и наемников нацистским формированиям Украины, что приводит к еще большему обострению конфликта," – говорится в сообщении.Народными избранниками на прошлой заседании была создана рабочая группа по разработке законодательства в налоговой сфере. В состав группы вошли депутаты, представители Администрации президента, Кабмина, Контрольной палаты и ТПП Абхазии, а также ученые-экономисты.Председателем группы стал зампредседателя парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Дмитрий Маршания.Совместная работаПредседатель Госкомитета Абхазии по статистике Кама Гогия и руководитель Росстата Сергей Галкин подписали "План мероприятий в области статистики на 2022-2024 годы" в среду 19 октября.По сообщению "Апсныпресс", также проведены двусторонние переговоры, в ходе которых были намечены основные пункты совместной деятельности и обмена опытомПрофилактика гриппаВ Абхазии началась вакцинация от сезонного гриппа в понедельник, 17 октября. Прививку препаратом "Ваксигрипп Тетра" можно сделать в районных больницах и поликлиниках бесплатно. Всего в республику доставлено 3000 доз. Вакцинация проводится как взрослым, так и детям.Выборы в Гагре и СухумеИзбирком Абхазии огласил окончательные результаты выборов депутатов в Гагрское районное собрание. Два вакантных места заняли Ахра Барциц, набравший 63,7% голосов и Эдуард Харазия, за которого проголосовало 99,11% избирателей.Повторные выборы прошли в субботу 15 октября в избирательных округах №9 (село Псахара) и №15 (город Гагра) в связи с досрочным прекращением полномочий двух депутатов.Изменения произошли и в Сухумском городском собрании. Его новым председателем путем тайного голосования был выбран Дмитрий Осия.Подготовка гражданской обороныПо сообщению пресс-службы Сухумского городского собрания, в столице Абхазии началась инвентаризация объектов гражданской обороны.Глава горсобрания Дмитрий Осия подчеркнул, что выделение средств на ремонт убежищ и укрытий нужно предусмотреть при принятии следующего бюджета. Кроме того, следует выделить средства на теоретическую и практическую подготовку резервистов.Потеря для науки и страныНа прошедшей неделе Абхазия простилась с первым проректором Абхазского государственного университета, кандидатом биологических наук Виктором Маландзия, который больше года боролся с онкологическим заболеванием.Премьер-министр республики Александр Анкваб распорядился создать комиссию по организации похорон Маландзия.Виктор Ильич Маландзия также был членом Международной Академии наук экологической безопасности человека и животных, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, член Мензбировского орнитологического общества РАН, член Союза охраны птиц России.В 1991 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук в Специализированном Совете Института зоологии АН УССР на тему “Орнитофауна Абхазии и ее охрана”. В Абхазском государственном университете работал с 1989 года.Криминальная хроникаЖитель села Нижняя Эшера Сергей Тванба был арестован по подозрению в совершении умышленного убийства, сообщает сайт Генпрокуратуры Абхазии.Согласно материалам следствия, в ночь с 15 на 16 октября в помещении пункта охраны нефункционирующего мельзавода в Нижней Эшере был убит житель села Отари Мушба.Преступник нанес ему не менее двух колото-резаных ран, Мушба скончался на месте, его тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Тванба был задержан 19 октября, в ходе допроса он сознался в содеянном.Сухумский городской суд взял под стражу гражданина Абхазии Селима Дурана, подозреваемого в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ввозе наркотических и психотропных веществ на территорию республики.Генпрокуратура сообщила, что Дуран через границу провез 1,91 грамма наркотика мефедрон и 59,7 грамма психотропного вещества прегабалин в крупном размере.На девять лет лишения свободы Сухумским городским судом был осужден гражданин Узбекистана Сирожиддин Жамалидинов осужден за сбыт наркотиков в крупном размере на территории Абхазии.Следствием установлено, что Жамалидинов при посредничестве неустановленных лиц под никнеймами "Лулуя" и "Панда", с которыми познакомился в Telegram, незаконно приобрел метадон в крупном размере, чтобы реализовать его в абхазской столице путем тайных закладок.Квест и форумИсторический квест, приуроченный к 80-летию начала битвы за Кавказ, прошел в Сухуме 22 октября. Участники квеста собрались у Дома Москвы, где им раздали карты с обозначением локаций, которые нужно было пройти. Это Абхазский государственный музей, Сухумская городская клиническая больница, где во время Великой Отечественной войны располагался госпиталь и памятник Неизвестному солдату.Во время прохождения этапов участники отвечали на вопросы по истории битвы за Кавказ, учились оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему, а также разбирали и собирали автомат Калашникова.В Очамчыре открылся Молодежный образовательный форум. Программа построена вокруг четырех образовательных направлениях - медиасфера, молодежное самоуправление, волонтерство и командообразование.В рамках форума участники могут научиться тому, как продвигать свои социальные проекты в медиапространстве, создавать и реализовывать проекты. Длиться он будет до 26 октября.Достать ножиОтчетная выставка Союза художников-оружейников Абхазии "Х-напы" прошла в Центральном выставочном зале. Местные кузнецы представили посетителям события холодные оружия собственного изготовления, выполненные в течение года.Комиссия отобрала по одной работе от каждого участника выставки, которые затем перейдут в фонд Союза и будут выставляться на различных площадках, в том числе за рубежом.Спустя 20 летКлуб "Рица" досрочно стал обладателем кубка чемпионата Абхазии по футболу. В последний раз эта команда становилось первой в чемпионате 20 лет назад. Торжественная церемония награждения прошла на городском стадионе в Гудауте в понедельник, 17 октября.Кубки и медали игрокам вручил президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба. В свое поздравительной речи он, в частности, отметил значимый вклад в развитие спорта тренерского штаба и дирекции местного стадиона и, конечно же, болельщиков.В 29-м чемпионате Абхазии по футболу участвует восемь команд – галский "Самурзакан", очамчырский "Ерцаху", сухумские "Нарт" и "Динамо", новоафонская команда "Афон", гудаутская "Рица", гагрская команда "Гагра" и цандрыпшский "Садз".

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