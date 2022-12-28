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Плодотворная работа: Россотрудничество подвело итоги 2022 года

Плодотворная работа: Россотрудничество подвело итоги 2022 года

За год Русский дом в Абхазии успел провести самые разные мероприятия - спортивные состязания, выставки, образовательные форумы, выставки и конкурсы. 28.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-28T17:07+0300

2022-12-28T17:07+0300

2022-12-28T19:52+0300

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Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов в пресс-центре Sputnik рассказал о работе за 2022 год в области науки, культуры, спорта и образования.Бадрак Авидзба, SputnikРабота за годВ 2022 году Русскому дому в Абхазии удалось воплотить в жизнь множество проектов и провести различные мероприятия в области образования и науки, рассказал Дмитрий Федотов. Так, например, Россотрудничество проводило работу, направленную на поступление абхазских абитуриентов в российские вузы.Регистрироваться будущие абитуриенты могут на сайте "Образование в России для Иностранцев", квотная компания продлится до 20 февраля.Руководитель Россотрудничества заметил, что в 2022 году была проведена работа по военно-патриотическому воспитанию, прошли мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии."Прошли такие акции как "Бессмертный полк", "Сады памяти", "Георгиевская лента", "Свеча памяти", велопробеги "Спасибо за победу", целый цикл "Уроков мужества", которые проводили по школам Абхазии. Еще хотелось бы отметить, что с 29 августа по 9 сентября совместно с музеем Боевой Славы имени Ардзинба провели поисковую экспедицию "Марух. Высокогорный фронт", посвященную событиям битвы за Кавказ в годы Великой Отечественной войны", - рассказал Федотов.Всего в 2022 году было проведено 34 мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, в которых приняли участие порядка 25 тысяч человек. В продолжение Федотов отметил, что основными направлениями работы Россотрудничества неизменно остаются проекты культурно-гуманитарного направления. Было реализовано 30 мероприятий в том числе интерактивные викторины по русскому языку и литературе, которые провели в Сухуме и в районах Абхазии.Культура и образованиеНа пресс-конференции Дмитрий Федотов отметил, что при Русском доме по-прежнему функционируют бесплатные курсы русского языка для всех, кто хочет изучить его лучше. Кроме того, проводятся заседания интеллектуального клуба "Диалог", которые посвящены различным аспектам гуманитарного сотрудничества России и Абхазии.Федотов подчеркнул, что в Абхазии по-прежнему отмечаются памятные даты, связанные с выдающимися личностями. Так, например, 18 октября представительство организовало мероприятие из цикла "Русский след в Абхазии", посвященное 170-летию со дня рождения Николая Смецкого."И в конце года мы совместно с Центральным выставочным залом провели, на мой взгляд, блестящую выставку, посвященную 155-летию со дня рождения известного абхазского художника Александра Чачба-Шервашидзе. И я очень рад, что эта выставка проходила одновременно с презентацией иллюстрированного издания Конституции Республики Абхазия для детей", - сказал он.Помимо этого, Россотрудничество оказало содействие в открытии фотовыставки Иды Таубе "Чукотка - точка отсчета", которая прошла в Абхазии впервые, а также выставки "Слезы Донбасса", организованной совместно с музеем Боевой СлавыВ 2022 году Русский дом провел 18 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более полутора тысяч человек. Кроме того, среди самых масштабных проектов Федотов назвал два форума – образовательный форум и "Время добрых дел", на площадках которых собралось около 3500 участников.В продолжение он добавил, что было реализовано порядка 20 мероприятий в сфере науки - научные конференции, участие представителей из Абхазии во II Конгрессе молодых ученых, мастер-классы, проект по программированию и робототехнике "Юный робототехник", курсы повышения квалификации для учителей школ и преподавателей АГУ, которые проходили в университете имени Герцена в Санкт-Петербурге.Помимо этого Россотрудничество успешно реализует программу для молодых специалистов "Новое поколение". Это молодежная президентская программа России, которую запустили в 2011 году. В 2022 году в этом форуме принимали участие 12 специалистов из Абхазии, которые посетили красивейшие места России. Очередным успешным проектом Россотрудничества стал конкурс для журналистов "Взгляд-2022", который впервые был организован в этом году. Все участники были рекомендованы на международную премию "Честный взгляд", которая вручалась в Москве. Второй такой конкурс для журналистов планируют провести в следующем году.

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