https://sputnik-abkhazia.ru/20230702/sputnik-nedeli-knyaz-vladimir-kurban-bayram-i-30-letie-tamyshskogo-desanta-1046672504.html

Sputnik недели: "Князь Владимир", Курбан-байрам и 30-летие Тамышского десанта

Sputnik недели: "Князь Владимир", Курбан-байрам и 30-летие Тамышского десанта

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 26 июня по 2 июля. 02.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-02T19:35+0300

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2023-07-02T19:35+0300

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На уходящей неделе в Абхазии произошло немало важных событий, среди которых – 30-летие начала операции абхазской армии на Восточном фронте, прибытие в Сухум круизного лайнера "Князь Владимир", первый концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star" и другое.Sputnik30-летие Тамышского десантаВ последний день недели, 2 июля, в Абхазии отмечали 30-летие начала операция абхазской армии на Восточном фронте. Абхазский десант с моря высадился в районе села Тамыш Очамчырского района. Перед бойцами стояла задача заблокировать трассу и не позволить противнику перебросить дополнительные силы в Сухум.В честь этой даты в селе Тамыш состоялись памятные мероприятия, в которых принял участие президент Аслан Бжания. Состоялись митинг, шествие "Бессмертного полка", возложение цветов к памятнику погибшим, прозвучали песни военных лет и стихи в память о героях.Встреча с сопредседателямиЗаместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба 29 июня встретился с сопредседателями международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, представителем ООН Джиханом Султаноглу и спецпредставителем председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Виорелом Мошану.На встрече Тужба в очередной раз подчеркнул, что подписание соглашения о неприменении силы с Грузией – ключевой вопрос для Абхазии, несмотря на то, что ситуация с безопасностью в регионе остается стабильной.Замминистра добавил, что к украинским призывам об открытии второго фронта против России в Абхазии относятся крайне серьезно и с "обоснованным беспокойством".Соглашение о двойном гражданствеГосударственная Дума России 29 июня ратифицировала соглашение с Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства."Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанное в городе Москве 27 сентября 2022 года", – сказано в проекте закона.Ранее документ был ратифицирован Народным Cобранием Абхазии. Он направлен на урегулирование правового статуса лиц, обладающих российским и абхазским гражданством, а также включает в себя положения об упрощенном порядке получения гражданства РФ гражданами республики.Курбан-байрамОколо тысячи человек приняло участие в молениях, посвященных мусульманскому празднику Курбан-байрам, который отмечался 28 июня."Сегодня мусульмане Абхазии, как и мусульмане всего мира, отметили этот праздник. Прошли молитвы в мечетях в Сухуме и Гудауте. К сожалению, как и всегда, помимо внутренней территории мечетей, пришлось использовать тротуары и часть проезжей дороги с соблюдением мер безопасности. Помещения, которые у нас есть, не могут вместить всех желающих совершить молитвы", - рассказал председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии Тимур Дзыба.Несмотря на неудобства, добавил Дзыба, религиозные обряды прошли удачно и погодные условия также к этому располагали. По окончании молитвы, уточнил он, накрыли столы с угощениями для всех верующих и гостей праздника.Слово "курбан" происходит от арабского корня КРБ, который несет в себе значение всего, что связано с "приближением". Исходя из этого, считается, что сущностью праздника является не столько жертвоприношение, сколько "приближение к Аллаху" посредством этого обряда.Морская вода безопаснаПробы морской воды показали, что в ней нет болезнетворных бактерий и вирусов, заявила главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева.В интервью Абхазскому телевидению Беляева уточнила, что туши животных, которые обнаружили на берегу в Сухуме, могли попасть туда после подъема воды в реках, так как июнь выдался очень дождливым."Были локальные наводнения и локальные сходы селя, поэтому животные, которые перемещались свободно, вполне могли попасть в разлив и, соответственно, утонуть", – отметила она.Отмечается, что туши мертвых животных пробыли в море не более суток, тела не успели разложиться, поэтому опасность распространения вредоносных бактерий была минимальной. Глава СЭС подчеркнула, что море выбрасывает на берег и более вредоносные вещи, в особенности после шторма.Многие жители Абхазии также опасаются последствий прорыва дамбы на Каховской ГЭС, однако, по словам Беляевой, жителям и гостям республики беспокоиться не о чем.Что касается питьевой воды, то, по словам главного санитарного врача, ее лучше кипятить, загрязнения в основном происходят во время проведения работ на водопроводных сетях."Князь Владимир" в СухумеКруизный лайнер "Князь Владимир" совершил первый коммерческий рейс в Сухум 30 июня. На борту лайнера 82 туриста и 96 членов экипажа.Лайнер с туристами в морпорту встретил президент Абхазии Аслан Бжания, глава ГТК Отар Хеция, его заместитель Алиас Лабахуа и временно исполняющий обязанности председателя Службы госбезопасности Темур Ахиба.Главе государства провели экскурсию по лайнеру. Генеральный директор "Черноморских круизов" Александр Ткаченко отметил, что все организационные вопросы перед прибытием лайнера с абхазской стороной были урегулированы, а сотрудники абхазской таможни относятся к пассажирам очень лояльно.Визит Инала Ардзинба в Турцию и Северный КипрНа этой неделе министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба прибыл в Турцию. В посольстве России в Анкаре он почтил память Андрея Карлова, который работал послом России в Турции с 2013 по 2016 годы.Позже глава МИД Абхазии, полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авидзба, а также председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции Мурат Махария почтили память основателя, первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.Затем прошла встреча Инала Ардзинба с депутатом Парламента Турции, заместителем председателя комиссии по международным связям Талихом Хватыш. Стороны отметили важность разработки совместной дорожной карты по активизации работы с соотечественниками, проживающими в Турции.После министр иностранных дел Абхазии прибыл в провинцию Сакарья, где осмотрел готовящийся к запуску в этом году новый Абхазский культурный центр "Адапазары". Ардзинба пообщался с соотечественниками, проживающими в провинции, пожелал им успехов в предстоящей работе, выразил готовность к совместной реализации проектов.Глава МИД Абхазии отправился на Северный Кипр, где он сообщил, что республика изучает возможности инвестиционно-экономического сотрудничества с Северным Кипром.Министр обратил особое внимание на положительные тенденции развития экономики Северного Кипра в условиях международных санкций и частичного признания государства. Министра в поездке сопровождал Сенатор Российской Федерации Александр Некрасов.Концерт "Apsny Star"Первый концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star" прошел в Абхазской государственной филармонии 27 июня.По результатам кастинга, прошедшего 30 апреля, на первом концерте выступили Елизавета Аммаева, Елизавета Ершова, Леван Пхаладзе, Диана Диоскурия, Кристина Кубрава, Гунда Абухба, Аляс Колбая, Лаура Хагба, Милена Квициния, Таисия Сердюк, Камилла Кварацхелия, Диана Чкадуа и Эрик Хатхуа.К ним присоединились Инна Койонова, Нила Начкебия, Сария Айба, Диана Карбашян, Рената Хаджиева, Муслим Ларго, которые были выбраны ранее.В составе жюри во втором сезоне - Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, солист Госфилармонии Алхас Ферзба, музыкальный продюсер Анри Гумба.Состав наставников изменился. Участники попали в команды Ильды Кучуберия, Фаи Мархолия и нового наставника - актера Абхазского драмтеатра, шоумена Руслана Шакая и его супруги дирижера Абхазской государственной капеллы Софии Рейнберг.Ушел из жизни ученый Александр СкаковУченый Александр Скаков 28 июня ушел из жизни после непродолжительной болезни. Александр Скаков родился 29 ноября 1971 года в Москве. В 1993 окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, в 1997 – аспирантуру Института археологии РАН.В 1998 защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему: "Кобано-колхидские топоры как исторический источник". Он автор около 77 научных публикаций по археологии, 50 из которых были посвящены Абхазии, автор 30 научных статей по политологии и конфликтологии Кавказа, в большинстве из которых затрагивается проблематика современной Абхазии, большого Кавказа.Программа "Жилище"По государственной целевой программе "Жилище 2023-2025" в этом году было одобрено 67 заявлений. Всего правительственная комиссия рассмотрела 103 заявки. 30 заявителям было отказано, по делам еще шести решение пока не принято - они находятся на дополнительной проверке.В ноябре 2021 года президент Абхазии Аслан Бжания утвердил государственную целевую программу предоставления жилья отдельным категориям граждан республики.За все время работы программы было одобрено 155 заявлений. По правилам, на покупку жилья заявителю выделяют 500 тысяч рублей, еще по 100 тысяч на каждого члена семьи. Максимальный размер выплат – 1,2 миллиона рублей.Преступления против экономикиКоординационное совещание правоохранителей, на котором обсуждались результаты деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию хищений бюджетных средств и налоговых преступлений в 2020-2022 годы состоялось 30 июня.С основным докладом на совещании выступила исполняющая обязанности начальника управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства Абхазии Лиана Тарба."Контрольной палатой Республики Абхазия за период 2020-2022 годы в органы прокуратуры на выявленные нарушения бюджетного, налогового и иного законодательства Республики Абхазия направлено девять материалов для дачи правовой оценки. По результатам проверки фактов, отраженных в материалах Контрольной палаты, Генеральной прокуратурой возбуждено одно уголовное дело, в отношении четверых граждан отказано в возбуждении уголовных дел", – сообщила она.С 2020 года по 2022 годы Генпрокуратура расследовала пять уголовных дел по фактам хищения бюджетных средств и налоговых преступлений, три из которых направлены в суд для рассмотрения по существу, оставшиеся два находятся в производстве.

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